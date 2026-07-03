Introducido en: v1.1.0 Devuelve un array con los valores más frecuentes de forma aproximada y sus recuentos en la columna especificada. El array resultante se ordena de forma descendente según la frecuencia aproximada de los valores (no según los valores en sí). Esta función no garantiza el resultado. En determinadas situaciones, pueden producirse errores y podría devolver valores frecuentes que no sean los más frecuentes. Sintaxis
approx_top_k
Alias:
approx_top_k(N[, reserved])(column)
approx_top_count
Parámetros
N— El número de elementos que se devolverán. Valor predeterminado:
10. El valor máximo de
Nes
65536.
UInt64
reserved— Opcional. Define cuántas celdas se reservan para los valores. Si
uniq(column) > reserved, el resultado será aproximado. Valor predeterminado:
N * 3.
UInt64
column— El nombre de la columna para la que se buscan los valores más frecuentes.
String
Array
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT approx_top_k(2)(k)
FROM VALUES('k Char, w UInt64', ('y', 1), ('y', 1), ('x', 5), ('y', 1), ('z', 10));
Ver también
Response
┌─approx_top_k(2)(k)────┐
│ [('y',3,0),('x',1,0)] │
└───────────────────────┘