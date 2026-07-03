Devuelve un array con los valores más frecuentes aproximados y sus recuentos en la columna especificada.

Introducido en: v1.1.0

Devuelve un array con los valores más frecuentes de forma aproximada y sus recuentos en la columna especificada. El array resultante se ordena de forma descendente según la frecuencia aproximada de los valores (no según los valores en sí).

Esta función no garantiza el resultado. En determinadas situaciones, pueden producirse errores y podría devolver valores frecuentes que no sean los más frecuentes.

Sintaxis

approx_top_k(N[, reserved])(column)

Alias: approx_top_count

Parámetros

N — El número de elementos que se devolverán. Valor predeterminado: 10 . El valor máximo de N es 65536 . UInt64

— El número de elementos que se devolverán. Valor predeterminado: . El valor máximo de es . reserved — Opcional. Define cuántas celdas se reservan para los valores. Si uniq(column) > reserved , el resultado será aproximado. Valor predeterminado: N * 3 . UInt64

Argumentos

column — El nombre de la columna para la que se buscan los valores más frecuentes. String

Valor devuelto

Devuelve un array con los valores aproximadamente más frecuentes y sus recuentos, ordenados en orden descendente de frecuencia aproximada. Array

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT approx_top_k( 2 )(k) FROM VALUES ( 'k Char, w UInt64' , ( 'y' , 1 ), ( 'y' , 1 ), ( 'x' , 5 ), ( 'y' , 1 ), ( 'z' , 10 ));

Response ┌─approx_top_k(2)(k)────┐ │ [('y',3,0),('x',1,0)] │ └───────────────────────┘

Ver también