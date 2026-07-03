Introducido en: v1.1.0 Crea un array de valores del argumento. Los valores pueden añadirse al array en cualquier orden (indeterminado). La segunda versión (con el parámetro
groupArray
max_size) limita el tamaño del array resultante a
max_size elementos. Por ejemplo,
groupArray(1)(x) es equivalente a
[any(x)].
En algunos casos, se puede seguir confiando en el orden de ejecución. Esto se aplica a los casos en que
SELECT proviene de una subconsulta que usa
ORDER BY, si el resultado de la subconsulta es lo suficientemente pequeño.
La función
groupArray elimina los valores
NULL del resultado.
Sintaxis
Alias:
groupArray(x)
groupArray(max_size)(x)
array_agg
Parámetros
max_size— Opcional. Limita el tamaño del array resultante a
max_sizeelementos.
UInt64
x— Valores del argumento que se recopilan en un array.
Any
Array
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT id, groupArray(10)(name) FROM default.ck GROUP BY id;
Response
┌─id─┬─groupArray(10)(name)─┐
│ 1 │ ['zhangsan','lisi'] │
│ 2 │ ['wangwu'] │
└────┴──────────────────────┘