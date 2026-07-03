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groupArray

Introducido en: v1.1.0 Crea un array de valores del argumento. Los valores pueden añadirse al array en cualquier orden (indeterminado). La segunda versión (con el parámetro max_size) limita el tamaño del array resultante a max_size elementos. Por ejemplo, groupArray(1)(x) es equivalente a [any(x)]. En algunos casos, se puede seguir confiando en el orden de ejecución. Esto se aplica a los casos en que SELECT proviene de una subconsulta que usa ORDER BY, si el resultado de la subconsulta es lo suficientemente pequeño. La función groupArray elimina los valores NULL del resultado. Sintaxis
Alias: array_agg Parámetros
  • max_size — Opcional. Limita el tamaño del array resultante a max_size elementos. UInt64
Argumentos
  • x — Valores del argumento que se recopilan en un array. Any
Valor devuelto Devuelve un array con los valores del argumento. Array Ejemplos Uso básico
Query
Response
Última modificación el 3 de julio de 2026