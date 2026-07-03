CREATE TABLE employees

(

id UInt32,

name String,

monthly_salary UInt16 -- seleccionado para que la suma de valores produzca un desbordamiento

)

ENGINE = Memory;

INSERT INTO employees VALUES

( 1 , 'John' , 20000 ),

( 2 , 'Jane' , 18000 ),

( 3 , 'Bob' , 12000 ),

( 4 , 'Alice' , 10000 ),

( 5 , 'Charlie' , 8000 );

-- Consulta del importe total de los salarios de los empleados usando las funciones sum y sumWithOverflow, y muestra sus tipos con la función toTypeName

-- Para la función sum, el tipo resultante es UInt64, suficientemente grande para contener la suma, mientras que para sumWithOverflow el tipo resultante permanece como UInt16.

SELECT

sum (monthly_salary) AS no_overflow,

sumWithOverflow(monthly_salary) AS overflow,

toTypeName(no_overflow),

toTypeName(overflow)