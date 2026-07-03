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sumWithOverflow

Introducido en: v1.1.0 Calcula la suma de valores numéricos y usa el mismo tipo de dato para el resultado que para los parámetros de entrada. Si la suma supera el valor máximo de este tipo de dato, se calcula con desbordamiento. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto La suma de los valores. (U)Int* o Float* o Decimal* Ejemplos Demostración del comportamiento ante desbordamiento con UInt16
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Última modificación el 3 de julio de 2026