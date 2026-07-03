Introducido en: v1.1.0 Devuelve un array con los valores más frecuentes, de forma aproximada, de la columna especificada. El array resultante se ordena en orden descendente según la frecuencia aproximada de los valores (no según los valores en sí). Además, se tiene en cuenta el peso del valor. Véase también Sintaxis
topKWeighted
Parámetros
topKWeighted(N)(column, weight)
topKWeighted(N, load_factor)(column, weight)
topKWeighted(N, load_factor, 'counts')(column, weight)
N— El número de elementos que se devolverán. Valor predeterminado: 10.
UInt64
load_factor— Opcional. Define cuántas celdas se reservan para los valores. Si
uniq(column) > N * load_factor, el resultado de la función topK será aproximado. Valor predeterminado: 3.
UInt64
counts— Opcional. Define si el resultado debe incluir un recuento aproximado y un valor de error.
Bool
column— El nombre de la columna en la que se buscan los valores más frecuentes. -
weight— El peso. Cada valor se contabiliza
weightveces al calcular la frecuencia.
UInt64
Array
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT topKWeighted(2)(k, w) FROM
VALUES('k Char, w UInt64', ('y', 1), ('y', 1), ('x', 5), ('y', 1), ('z', 10));
Con el parámetro counts
Response
┌─topKWeighted(2)(k, w)──┐
│ ['z','x'] │
└────────────────────────┘
Query
SELECT topKWeighted(2, 10, 'counts')(k, w)
FROM VALUES('k Char, w UInt64', ('y', 1), ('y', 1), ('x', 5), ('y', 1), ('z', 10));
Véase también
Response
┌─topKWeighted(2, 10, 'counts')(k, w)─┐
│ [('z',10,0),('x',5,0)] │
└─────────────────────────────────────┘