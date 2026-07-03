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topKWeighted

Introducido en: v1.1.0 Devuelve un array con los valores más frecuentes, de forma aproximada, de la columna especificada. El array resultante se ordena en orden descendente según la frecuencia aproximada de los valores (no según los valores en sí). Además, se tiene en cuenta el peso del valor. Véase también Sintaxis
Parámetros
  • N — El número de elementos que se devolverán. Valor predeterminado: 10. UInt64
  • load_factor — Opcional. Define cuántas celdas se reservan para los valores. Si uniq(column) > N * load_factor, el resultado de la función topK será aproximado. Valor predeterminado: 3. UInt64
  • counts — Opcional. Define si el resultado debe incluir un recuento aproximado y un valor de error. Bool
Argumentos
  • column — El nombre de la columna en la que se buscan los valores más frecuentes. - weight — El peso. Cada valor se contabiliza weight veces al calcular la frecuencia. UInt64
Valor devuelto Devuelve un array con los valores cuya suma aproximada de pesos es máxima. Array Ejemplos Ejemplo de uso
Query
Response
Con el parámetro counts
Query
Response
Véase también
Última modificación el 3 de julio de 2026