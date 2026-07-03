Devuelve un array con los valores aproximadamente más frecuentes de la columna especificada. El array resultante se ordena de forma descendente según la frecuencia aproximada de los valores (no según los valores en sí). Además, se tiene en cuenta el peso del valor.

Introducido en: v1.1.0

Devuelve un array con los valores más frecuentes, de forma aproximada, de la columna especificada. El array resultante se ordena en orden descendente según la frecuencia aproximada de los valores (no según los valores en sí). Además, se tiene en cuenta el peso del valor.

Véase también

Sintaxis

topKWeighted(N)(column, weight ) topKWeighted(N, load_factor)(column, weight ) topKWeighted(N, load_factor, 'counts' )(column, weight )

Parámetros

N — El número de elementos que se devolverán. Valor predeterminado: 10. UInt64

— El número de elementos que se devolverán. Valor predeterminado: 10. load_factor — Opcional. Define cuántas celdas se reservan para los valores. Si uniq(column) > N * load_factor , el resultado de la función topK será aproximado. Valor predeterminado: 3. UInt64

— Opcional. Define cuántas celdas se reservan para los valores. Si , el resultado de la función topK será aproximado. Valor predeterminado: 3. counts — Opcional. Define si el resultado debe incluir un recuento aproximado y un valor de error. Bool

Argumentos

column — El nombre de la columna en la que se buscan los valores más frecuentes. - weight — El peso. Cada valor se contabiliza weight veces al calcular la frecuencia. UInt64

Valor devuelto

Devuelve un array con los valores cuya suma aproximada de pesos es máxima. Array

Ejemplos

Ejemplo de uso

Query SELECT topKWeighted( 2 )(k, w) FROM VALUES ( 'k Char, w UInt64' , ( 'y' , 1 ), ( 'y' , 1 ), ( 'x' , 5 ), ( 'y' , 1 ), ( 'z' , 10 ));

Response ┌─topKWeighted(2)(k, w)──┐ │ ['z','x'] │ └────────────────────────┘

Con el parámetro counts

Query SELECT topKWeighted( 2 , 10 , 'counts' )(k, w) FROM VALUES ( 'k Char, w UInt64' , ( 'y' , 1 ), ( 'y' , 1 ), ( 'x' , 5 ), ( 'y' , 1 ), ( 'z' , 10 ));

Response ┌─topKWeighted(2, 10, 'counts')(k, w)─┐ │ [('z',10,0),('x',5,0)] │ └─────────────────────────────────────┘

Véase también