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timeSeriesRateToGrid

Introducido en: v25.6.0 Función de agregación que toma datos de series temporales como pares de marcas temporales y valores, y calcula una tasa similar a la de PromQL a partir de estos datos sobre una cuadrícula temporal regular descrita por la marca temporal de inicio, la marca temporal de fin y el paso. Para cada punto de la cuadrícula, las muestras para calcular rate se toman dentro de la ventana temporal especificada.
Esta función es experimental; actívela configurando allow_experimental_ts_to_grid_aggregate_function=true.
Sintaxis
Parámetros
  • start_timestamp — Especifica el inicio de la cuadrícula. UInt32 o DateTime
  • end_timestamp — Especifica el final de la cuadrícula. UInt32 o DateTime
  • grid_step — Especifica el paso de la cuadrícula en segundos. UInt32
  • staleness — Especifica la antigüedad máxima, en segundos, de las muestras consideradas. La ventana de antigüedad es un intervalo abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. UInt32
Argumentos Valor devuelto Devuelve valores de tasa en la cuadrícula especificada. El array devuelto contiene un valor para cada punto de la cuadrícula temporal. El valor es NULL si no hay suficientes muestras dentro de la ventana para calcular la tasa en un punto concreto de la cuadrícula. Array(Nullable(Float64)) Ejemplos Uso básico con pares individuales de marca temporal y valor
Query
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Uso de argumentos Array
Query
Response
Última modificación el 23 de julio de 2026