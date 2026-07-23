SET allow_experimental_time_series_aggregate_functions = 1 ; WITH -- NOTE: the gap between 140 and 190 is to show how values are filled for ts = 150, 165, 180 according to window parameter [110, 120, 130, 140, 190, 200, 210, 220, 230]:: Array ( DateTime ) AS timestamps , [1, 1, 3, 4, 5, 5, 8, 12, 13]:: Array (Float32) AS values , -- array of values corresponding to timestamps above 90 AS start_ts, -- start of timestamp grid 90 + 120 AS end_ts, -- end of timestamp grid 15 AS step_seconds, -- step of timestamp grid 45 AS window_seconds -- "staleness" window SELECT timeSeriesRateToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)( timestamp , value ) FROM ( -- This subquery converts arrays of timestamps and values into rows of `timestamp`, `value` SELECT arrayJoin(arrayZip( timestamps , values )) AS ts_and_val, ts_and_val . 1 AS timestamp , ts_and_val . 2 AS value );