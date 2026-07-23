Introducido en: v1.1.0

Calcula exactamente el cuantil de una secuencia de datos numéricos.

Para obtener el valor exacto, todos los valores proporcionados se combinan en un array, que luego se ordena parcialmente. Por lo tanto, la función consume O(n) de memoria, donde n es el número de valores proporcionados. Sin embargo, para un número reducido de valores, la función es muy eficaz.

quantile* con distintos niveles en una consulta, los estados internos no se combinan (es decir, la consulta se ejecuta de forma menos eficiente de lo que podría). En este caso, use la función Al usar varias funcionescon distintos niveles en una consulta, los estados internos no se combinan (es decir, la consulta se ejecuta de forma menos eficiente de lo que podría). En este caso, use la función quantiles

Sintaxis

quantileExact( level )(expr)

Alias: medianExact

Parámetros

level — Opcional. Nivel del cuantil. Número de coma flotante constante de 0 a 1. Recomendamos usar un valor de level en el rango [0.01, 0.99] . Valor predeterminado: 0.5. Con level=0.5 , la función calcula la mediana. Float*

Argumentos

expr — Expresión sobre los valores de la columna que produce tipos de datos numéricos, Date , DateTime o DateTime64 . (U)Int* o Int128 o UInt128 o Int256 o UInt256 o Float* o Decimal* o Date o DateTime o DateTime64

Valor devuelto

Int128 o UInt128 o Int256 o UInt256 o Float* o Decimal* o Date o DateTime o DateTime64 Cuantil del nivel especificado. Para los tipos de datos numéricos, el formato de salida será el mismo que el formato de entrada. (U)Int*

Ejemplos

Cálculo del cuantil exacto

Query SELECT quantileExact( number ) FROM numbers( 10 );

Response ┌─quantileExact(number)─┐ │ 5 │ └───────────────────────┘

Véase también