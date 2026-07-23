Skip to main content

quantileExact

Introducido en: v1.1.0 Calcula exactamente el cuantil de una secuencia de datos numéricos. Para obtener el valor exacto, todos los valores proporcionados se combinan en un array, que luego se ordena parcialmente. Por lo tanto, la función consume O(n) de memoria, donde n es el número de valores proporcionados. Sin embargo, para un número reducido de valores, la función es muy eficaz. Al usar varias funciones quantile* con distintos niveles en una consulta, los estados internos no se combinan (es decir, la consulta se ejecuta de forma menos eficiente de lo que podría). En este caso, use la función quantiles. Sintaxis
Alias: medianExact Parámetros
  • level — Opcional. Nivel del cuantil. Número de coma flotante constante de 0 a 1. Recomendamos usar un valor de level en el rango [0.01, 0.99]. Valor predeterminado: 0.5. Con level=0.5, la función calcula la mediana. Float*
Argumentos Valor devuelto Cuantil del nivel especificado. Para los tipos de datos numéricos, el formato de salida será el mismo que el formato de entrada. (U)Int* o Int128 o UInt128 o Int256 o UInt256 o Float* o Decimal* o Date o DateTime o DateTime64 Ejemplos Cálculo del cuantil exacto
Query
Response
Véase también
Última modificación el 23 de julio de 2026