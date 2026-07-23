Introducido en: v1.1.0 Calcula exactamente el cuantil de una secuencia de datos numéricos. Para obtener el valor exacto, todos los valores proporcionados se combinan en un array, que luego se ordena parcialmente. Por lo tanto, la función consume
quantileExact
O(n) de memoria, donde
n es el número de valores proporcionados.
Sin embargo, para un número reducido de valores, la función es muy eficaz.
Al usar varias funciones
quantile* con distintos niveles en una consulta, los estados internos no se combinan (es decir, la consulta se ejecuta de forma menos eficiente de lo que podría).
En este caso, use la función
quantiles.
Sintaxis
Alias:
quantileExact(level)(expr)
medianExact
Parámetros
level— Opcional. Nivel del cuantil. Número de coma flotante constante de 0 a 1. Recomendamos usar un valor de
levelen el rango
[0.01, 0.99]. Valor predeterminado: 0.5. Con
level=0.5, la función calcula la mediana.
Float*
expr— Expresión sobre los valores de la columna que produce tipos de datos numéricos,
Date,
DateTimeo
DateTime64.
(U)Int*o
Int128o
UInt128o
Int256o
UInt256o
Float*o
Decimal*o
Dateo
DateTimeo
DateTime64
(U)Int* o
Int128 o
UInt128 o
Int256 o
UInt256 o
Float* o
Decimal* o
Date o
DateTime o
DateTime64
Ejemplos
Cálculo del cuantil exacto
Query
SELECT quantileExact(number) FROM numbers(10);
Véase también
Response
┌─quantileExact(number)─┐
│ 5 │
└───────────────────────┘