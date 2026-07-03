Introducido en: v22.1.0 La V de Cramer es una medida de asociación entre dos columnas de una tabla. El resultado de la función
cramersVBiasCorrected
cramersV va de 0 (lo que corresponde a la ausencia de asociación entre las variables) a 1, y solo puede alcanzar 1 cuando cada valor está completamente determinado por el otro.
La función puede presentar un sesgo importante, por lo que esta versión de la V de Cramer utiliza la corrección de sesgo.
Sintaxis
Argumentos
cramersVBiasCorrected(column1, column2)
column1— Primera columna que se va a comparar.
Any
column2— Segunda columna que se va a comparar.
Any
Float64
Ejemplos
Comparación con cramersV estándar
Query
SELECT
cramersV(a, b),
cramersVBiasCorrected(a, b)
FROM
(
SELECT
number % 10 AS a,
number % 4 AS b
FROM
numbers(150)
);
Response
┌─────cramersV(a, b)─┬─cramersVBiasCorrected(a, b)─┐
│ 0.5798088336225178 │ 0.5305112825189074 │
└────────────────────┴─────────────────────────────┘