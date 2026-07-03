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cramersVBiasCorrected

Introducido en: v22.1.0 La V de Cramer es una medida de asociación entre dos columnas de una tabla. El resultado de la función cramersV va de 0 (lo que corresponde a la ausencia de asociación entre las variables) a 1, y solo puede alcanzar 1 cuando cada valor está completamente determinado por el otro. La función puede presentar un sesgo importante, por lo que esta versión de la V de Cramer utiliza la corrección de sesgo. Sintaxis
Argumentos
  • column1 — Primera columna que se va a comparar. Any
  • column2 — Segunda columna que se va a comparar. Any
Valor devuelto Devuelve un valor entre 0 (que corresponde a la ausencia de asociación entre los valores de las columnas) y 1 (asociación completa). Float64 Ejemplos Comparación con cramersV estándar
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Última modificación el 3 de julio de 2026