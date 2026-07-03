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entropy

Introducida en: v20.1.0 Calcula la entropía de Shannon de una columna de valores. Sintaxis
Argumentos
  • val — Columna de valores de cualquier tipo. Any
Valor devuelto Devuelve la entropía de Shannon. Float64 Ejemplos Cálculo básico de la entropía
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Última modificación el 3 de julio de 2026