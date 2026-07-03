Introducida en: v20.1.0 Calcula la entropía de Shannon de una columna de valores. Sintaxis
entropy
Argumentos
entropy(val)
val— Columna de valores de cualquier tipo.
Any
Float64
Ejemplos
Cálculo básico de la entropía
Query
CREATE TABLE entropy (`vals` UInt32,`strings` String)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO entropy VALUES (1, 'A'), (1, 'A'), (1,'A'), (1,'A'), (2,'B'), (2,'B'), (2,'C'), (2,'D');
SELECT entropy(vals), entropy(strings) FROM entropy
Response
┌─entropy(vals)─┬─entropy(strings)─┐
│ 1 │ 1.75 │
└───────────────┴──────────────────┘