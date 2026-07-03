CREATE TABLE entropy ( `vals` UInt32, `strings` String) ENGINE = Memory; INSERT INTO entropy VALUES ( 1 , 'A' ), ( 1 , 'A' ), ( 1 , 'A' ), ( 1 , 'A' ), ( 2 , 'B' ), ( 2 , 'B' ), ( 2 , 'C' ), ( 2 , 'D' ); SELECT entropy(vals), entropy(strings) FROM entropy