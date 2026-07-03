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Selecciona el último valor encontrado, de forma similar a anyLast, pero también puede aceptar NULL. En la mayoría de los casos, debe usarse con funciones de ventana. Sin funciones de ventana, el resultado será aleatorio si el flujo de datos de origen no está ordenado.

ejemplos

Ejemplo 1

El valor NULL se omite de forma predeterminada.

Ejemplo 2

Se ignora el valor NULL.

Ejemplo 3

Se acepta el valor NULL.

Ejemplo 4

Resultado estabilizado mediante la subconsulta con ORDER BY.
Última modificación el 3 de julio de 2026