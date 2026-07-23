Introducido en: v1.1.0 Calcula un cuantil aproximado de una secuencia de datos numéricos. Esta función aplica muestreo de reservorio con un tamaño de reservorio de hasta 8192 y un algoritmo de muestreo determinista. El resultado es determinista. Para obtener un cuantil exacto, use la función
quantileDeterministic
quantileExact.
Al usar varias funciones
quantile* con distintos niveles en una consulta, los estados internos no se combinan (es decir, la consulta funciona con menos eficiencia de la que podría).
En este caso, use la función
quantiles.
Sintaxis
Alias:
quantileDeterministic(level)(expr, determinator)
medianDeterministic
Parámetros
level— Opcional. Nivel del cuantil. Número de coma flotante constante entre 0 y 1. Recomendamos usar un valor de
levelen el intervalo
[0.01, 0.99]. Valor predeterminado: 0.5. Con
level=0.5, la función calcula la mediana.
Float*
expr— Expresión sobre los valores de la columna que da como resultado tipos de datos numéricos,
Dateo
DateTime.
(U)Int*o
Int128o
UInt128o
Int256o
UInt256o
Float*o
Dateo
DateTime
determinator— Número cuyo hash se usa en lugar de un generador de números aleatorios en el algoritmo de muestreo por reservorio para que el resultado del muestreo sea determinista. Como determinador, puede usar cualquier número positivo determinista, por ejemplo, un id de usuario o un id de evento. Si el mismo valor del determinador aparece con demasiada frecuencia, la función produce resultados incorrectos.
UInt*
Float64 o
Date o
DateTime
Ejemplos
Cálculo de un cuantil determinista
Query
CREATE TABLE t (val UInt32) ENGINE = Memory;
INSERT INTO t VALUES (1), (1), (2), (3);
SELECT quantileDeterministic(val, 1) FROM t;
Véase también
Response
┌─quantileDeterministic(val, 1)─┐
│ 1.5 │
└───────────────────────────────┘