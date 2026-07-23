Introducido en: v25.6.0 Función de agregación que toma datos de series temporales como pares de marcas de tiempo y valores, y calcula idelta, similar al de PromQL a partir de estos datos sobre una cuadrícula temporal regular definida por la marca de tiempo inicial, la marca de tiempo final y el paso. Para cada punto de la cuadrícula, las muestras para calcular
timeSeriesInstantDeltaToGrid
idelta se toman dentro de la ventana de tiempo especificada.
Sintaxis
Parámetros
timeSeriesInstantDeltaToGrid(start_timestamp, end_timestamp, grid_step, staleness)(timestamp, value)
start_timestamp— Especifica el inicio de la cuadrícula.
UInt32o
DateTime
end_timestamp— Especifica el final de la cuadrícula.
UInt32o
DateTime
grid_step— Especifica el paso de la cuadrícula en segundos.
UInt32
staleness— Especifica la antigüedad máxima, en segundos, de las muestras consideradas. La ventana de antigüedad es un intervalo abierto por la izquierda y cerrado por la derecha.
UInt32
timestamp— Marca temporal de la muestra. Puede ser un valor individual o un array.
UInt32o
DateTimeo
Array(UInt32)o
Array(DateTime)
value— Valor de la serie temporal correspondiente a la marca temporal. Puede ser un valor individual o un array.
Float*o
Array(Float*)
idelta en la cuadrícula especificada. El array devuelto contiene un valor para cada punto de la cuadrícula temporal. El valor es NULL si no hay suficientes muestras dentro de la ventana para calcular el valor delta instantáneo de un punto concreto de la cuadrícula.
Array(Nullable(Float64))
Ejemplos
Uso básico con pares individuales de marca temporal y valor
Query
SET allow_experimental_time_series_aggregate_functions = 1;
WITH
-- NOTE: the gap between 140 and 190 is to show how values are filled for ts = 150, 165, 180 according to window parameter
[110, 120, 130, 140, 190, 200, 210, 220, 230]::Array(DateTime) AS timestamps,
[1, 1, 3, 4, 5, 5, 8, 12, 13]::Array(Float32) AS values, -- array of values corresponding to timestamps above
90 AS start_ts, -- start of timestamp grid
90 + 120 AS end_ts, -- end of timestamp grid
15 AS step_seconds, -- step of timestamp grid
45 AS window_seconds -- "staleness" window
SELECT timeSeriesInstantDeltaToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamp, value)
FROM
(
-- This subquery converts arrays of timestamps and values into rows of `timestamp`, `value`
SELECT
arrayJoin(arrayZip(timestamps, values)) AS ts_and_val,
ts_and_val.1 AS timestamp,
ts_and_val.2 AS value
);
Uso de argumentos Array
Response
┌─timeSeriesInstantDeltaToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamp, value)─┐
│ [NULL,NULL,0,2,1,1,NULL,NULL,3] │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SET allow_experimental_time_series_aggregate_functions = 1;
-- it is possible to pass multiple samples of timestamps and values as Arrays of equal size
WITH
[110, 120, 130, 140, 190, 200, 210, 220, 230]::Array(DateTime) AS timestamps,
[1, 1, 3, 4, 5, 5, 8, 12, 13]::Array(Float32) AS values,
90 AS start_ts,
90 + 120 AS end_ts,
15 AS step_seconds,
45 AS window_seconds
SELECT timeSeriesInstantDeltaToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamps, values);
Response
┌─timeSeriesInstantDeltaToGrid(start_ts, end_ts, step_seconds, window_seconds)(timestamps, values)─┐
│ [NULL,NULL,0,2,1,1,NULL,NULL,3] │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘