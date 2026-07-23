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timeSeriesInstantDeltaToGrid

Introducido en: v25.6.0 Función de agregación que toma datos de series temporales como pares de marcas de tiempo y valores, y calcula idelta, similar al de PromQL a partir de estos datos sobre una cuadrícula temporal regular definida por la marca de tiempo inicial, la marca de tiempo final y el paso. Para cada punto de la cuadrícula, las muestras para calcular idelta se toman dentro de la ventana de tiempo especificada.
Esta función es experimental; habilítela configurando allow_experimental_ts_to_grid_aggregate_function=true.
Sintaxis
Parámetros
  • start_timestamp — Especifica el inicio de la cuadrícula. UInt32 o DateTime
  • end_timestamp — Especifica el final de la cuadrícula. UInt32 o DateTime
  • grid_step — Especifica el paso de la cuadrícula en segundos. UInt32
  • staleness — Especifica la antigüedad máxima, en segundos, de las muestras consideradas. La ventana de antigüedad es un intervalo abierto por la izquierda y cerrado por la derecha. UInt32
Argumentos Valor devuelto Devuelve valores idelta en la cuadrícula especificada. El array devuelto contiene un valor para cada punto de la cuadrícula temporal. El valor es NULL si no hay suficientes muestras dentro de la ventana para calcular el valor delta instantáneo de un punto concreto de la cuadrícula. Array(Nullable(Float64)) Ejemplos Uso básico con pares individuales de marca temporal y valor
Query
Response
Uso de argumentos Array
Query
Response
Última modificación el 23 de julio de 2026