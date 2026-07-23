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quantilesDeterministic

Introducido en: v1.1.0 Calcula simultáneamente varios cuantiles aproximados de una secuencia de datos numéricos en distintos niveles mediante muestreo por reservorio determinista. Esta función es equivalente a quantileDeterministic, pero permite calcular varios niveles de cuantiles en una sola pasada, lo que es más eficiente que invocar funciones de cuantiles individuales. Sintaxis
Parámetros
  • level — Niveles de cuantiles. Uno o más números constantes de coma flotante entre 0 y 1. Recomendamos usar valores de level en el rango [0.01, 0.99]. Float*
Argumentos
  • expr — Expresión sobre los valores de la columna que da como resultado data types numéricos, Date o DateTime. (U)Int* o Int128 o UInt128 o Int256 o UInt256 o Float* o Date o DateTime
  • determinator — Número cuyo hash se utiliza en lugar de un generador de números aleatorios en el algoritmo de reservoir sampling para que el resultado del muestreo sea determinista. UInt*
Valor devuelto Array de cuantiles aproximados de los niveles especificados, en el mismo orden en que se indicaron dichos niveles. Array(Float64) o Array(Date) o Array(DateTime) Ejemplos Cálculo de varios cuantiles deterministas
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Última modificación el 23 de julio de 2026