Introducido en: v1.1.0 Calcula simultáneamente varios cuantiles aproximados de una secuencia de datos numéricos en distintos niveles mediante muestreo por reservorio determinista. Esta función es equivalente a
quantilesDeterministic
quantileDeterministic, pero permite calcular varios niveles de cuantiles en una sola pasada, lo que es más eficiente que invocar funciones de cuantiles individuales.
Sintaxis
Parámetros
quantilesDeterministic(level1, level2, ...)(expr, determinator)
level— Niveles de cuantiles. Uno o más números constantes de coma flotante entre 0 y 1. Recomendamos usar valores de
levelen el rango
[0.01, 0.99].
Float*
expr— Expresión sobre los valores de la columna que da como resultado data types numéricos,
Dateo
DateTime.
(U)Int*o
Int128o
UInt128o
Int256o
UInt256o
Float*o
Dateo
DateTime
determinator— Número cuyo hash se utiliza en lugar de un generador de números aleatorios en el algoritmo de reservoir sampling para que el resultado del muestreo sea determinista.
UInt*
Array(Float64) o
Array(Date) o
Array(DateTime)
Ejemplos
Cálculo de varios cuantiles deterministas
Query
SELECT quantilesDeterministic(0.25, 0.5, 0.75)(number, number) FROM numbers(10)
Response
┌─quantilesDeterministic(0.25, 0.5, 0.75)(number, number)─┐
│ [2.25,4.5,6.75] │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘