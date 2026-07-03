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groupArrayMovingSum

Introducido en: v20.1.0 Calcula la suma móvil de los valores de entrada. La función puede tomar como parámetro el tamaño de la ventana. Si no se especifica, la función toma como tamaño de ventana el número de filas de la columna. Sintaxis
Parámetros
  • window_size — Tamaño de la ventana de cálculo. Si no se especifica, la función usa como tamaño de ventana el número de filas de la columna. UInt64
Argumentos
  • numbers_for_summing — Expresión que produce un valor de tipo de dato numérico. (U)Int* o Float* o Decimal
Valor devuelto Devuelve un Array del mismo tamaño y tipo que los datos de entrada. Array Ejemplos Ejemplo de uso
Query
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Con tamaño de la ventana
Query
Response
Última modificación el 3 de julio de 2026