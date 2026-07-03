Introducido en: v20.1.0 Calcula la suma móvil de los valores de entrada. La función puede tomar como parámetro el tamaño de la ventana. Si no se especifica, la función toma como tamaño de ventana el número de filas de la columna. Sintaxis
groupArrayMovingSum
Parámetros
groupArrayMovingSum(numbers_for_summing)
groupArrayMovingSum(window_size)(numbers_for_summing)
window_size— Tamaño de la ventana de cálculo. Si no se especifica, la función usa como tamaño de ventana el número de filas de la columna.
UInt64
numbers_for_summing— Expresión que produce un valor de tipo de dato numérico.
(U)Int*o
Float*o
Decimal
Array
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
CREATE TABLE t
(
`int` UInt8,
`float` Float32,
`dec` Decimal32(2)
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO t VALUES (1, 1.1, 1.10), (2, 2.2, 2.20), (4, 4.4, 4.40), (7, 7.77, 7.77);
SELECT
groupArrayMovingSum(int) AS I,
groupArrayMovingSum(float) AS F,
groupArrayMovingSum(dec) AS D
FROM t;
Con tamaño de la ventana
Response
┌─I──────────┬─F───────────────────────────────┬─D──────────────────────┐
│ [1,3,7,14] │ [1.1,3.3000002,7.7000003,15.47] │ [1.10,3.30,7.70,15.47] │
└────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────┘
Query
SELECT
groupArrayMovingSum(2)(int) AS I,
groupArrayMovingSum(2)(float) AS F,
groupArrayMovingSum(2)(dec) AS D
FROM t;
Response
┌─I──────────┬─F───────────────────────────────┬─D──────────────────────┐
│ [1,3,6,11] │ [1.1,3.3000002,6.6000004,12.17] │ [1.10,3.30,6.60,12.17] │
└────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────┘