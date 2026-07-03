Introducido en: v20.1.0 Calcula la curtosis muestral de una secuencia. Representa una estimación insesgada de la curtosis de una variable aleatoria si los valores proporcionados constituyen una muestra de ella. Sintaxis
kurtSamp
Argumentos Valor devuelto Devuelve la curtosis de la distribución proporcionada. Si
kurtSamp(expr)
n <= 1 (
n es el tamaño de la muestra), la función devuelve
nan.
Float64
Ejemplos
Cálculo de la curtosis muestral
Query
CREATE TABLE test_data (x Float64) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test_data VALUES (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10);
SELECT kurtSamp(x) FROM test_data;
Response
┌────────kurtSamp(x)─┐
│ 1.4383636363636365 │
└────────────────────┘