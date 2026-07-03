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kurtSamp

Introducido en: v20.1.0 Calcula la curtosis muestral de una secuencia. Representa una estimación insesgada de la curtosis de una variable aleatoria si los valores proporcionados constituyen una muestra de ella. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve la curtosis de la distribución proporcionada. Si n <= 1 (n es el tamaño de la muestra), la función devuelve nan. Float64 Ejemplos Cálculo de la curtosis muestral
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Última modificación el 3 de julio de 2026