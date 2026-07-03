Documentación de las funciones de agregación paramétricas

Algunas funciones de agregación pueden aceptar no solo columnas de argumentos (usadas para la compresión), sino también un conjunto de parámetros: constantes para la inicialización. La sintaxis utiliza dos pares de paréntesis en lugar de uno. El primero es para los parámetros y el segundo, para los argumentos.

Calcula un histograma adaptativo. No garantiza resultados exactos.

histogram (number_of_bins)( values )

La función usa A Streaming Parallel Decision Tree Algorithm . Los límites de los intervalos del histograma se ajustan a medida que entran nuevos datos en la función. En general, los anchos de los intervalos no son iguales.

Argumentos

values — Expresión que produce los valores de entrada.

Parámetros

number_of_bins — Límite superior del número de intervalos en el histograma. La función calcula automáticamente el número de intervalos. Intenta alcanzar el número de intervalos especificado, pero si no lo consigue, usa menos intervalos.

Valores devueltos

Array de Tuplas con el siguiente formato: [(lower_1, upper_1, height_1), ... (lower_N, upper_N, height_N)] lower — Límite inferior del intervalo. upper — Límite superior del intervalo. height — Altura calculada del intervalo.



Ejemplo

SELECT histogram ( 5 )( number + 1 ) FROM ( SELECT * FROM system . numbers LIMIT 20 )

┌─histogram(5)(plus(number, 1))───────────────────────────────────────────┐ │ [(1,4.5,4),(4.5,8.5,4),(8.5,12.75,4.125),(12.75,17,4.625),(17,20,3.25)] │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Puedes ver un histograma con la función bar , por ejemplo:

WITH histogram ( 5 )( rand () % 100 ) AS hist SELECT arrayJoin(hist). 3 AS height, bar(height, 0 , 6 , 5 ) AS bar FROM ( SELECT * FROM system . numbers LIMIT 20 )

┌─height─┬─bar───┐ │ 2.125 │ █▋ │ │ 3.25 │ ██▌ │ │ 5.625 │ ████▏ │ │ 5.625 │ ████▏ │ │ 3.375 │ ██▌ │ └────────┴───────┘

En este caso, debes recordar que no conoces los límites de los intervalos del histograma.

Comprueba si la secuencia contiene una cadena de eventos que coincida con el patrón.

Sintaxis

sequenceMatch(pattern)( timestamp , cond1, cond2, ...)

Los eventos que ocurren en el mismo segundo pueden aparecer en la secuencia en un orden indefinido, lo que afecta al resultado.

Argumentos

timestamp — Columna que se considera que contiene marcas de tiempo. Los tipos de datos típicos son Date y DateTime . También puede usar cualquiera de los tipos de datos — Columna que se considera que contiene marcas de tiempo. Los tipos de datos típicos son. También puede usar cualquiera de los tipos de datos UInt compatibles.

cond1 , cond2 — Condiciones que describen la cadena de eventos. Tipo de dato: UInt8 . Puede pasar hasta 32 argumentos de condición. La función solo tiene en cuenta los eventos descritos en estas condiciones. Si la secuencia contiene datos que no se describen en ninguna condición, la función los omite.

Parámetros

pattern — Cadena del patrón. Consulte Sintaxis del patrón.

Valores devueltos

1, si el patrón coincide.

0, si el patrón no coincide.

Tipo: UInt8 .

​ Sintaxis del patrón

(?N) — Coincide con el argumento de condición en la posición N . Las condiciones se numeran en el intervalo [1, 32] . Por ejemplo, (?1) coincide con el argumento pasado al parámetro cond1 .

.* — Coincide con cualquier número de eventos. No necesita argumentos condicionales para hacer coincidir este elemento del patrón.

(?t operator value) — Establece el tiempo en segundos que debe separar dos eventos. Por ejemplo, el patrón (?1)(?t>1800)(?2) coincide con eventos que ocurren con más de 1800 segundos de diferencia entre sí. Entre estos eventos puede haber una cantidad arbitraria de otros eventos. Puede usar los operadores >= , > , < , <= , == .

Ejemplos

Considere los datos de la tabla t :

┌─time─┬─number─┐ │ 1 │ 1 │ │ 2 │ 3 │ │ 3 │ 2 │ └──────┴────────┘

Realice la consulta:

SELECT sequenceMatch( '(?1)(?2)' )( time , number = 1 , number = 2 ) FROM t

┌─sequenceMatch('(?1)(?2)')(time, equals(number, 1), equals(number, 2))─┐ │ 1 │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

La función encontró la cadena de eventos en la que el número 2 sigue al número 1. Omitió el número 3 que había entre ambos, porque ese número no está descrito como un evento. Si queremos tener en cuenta este número al buscar la cadena de eventos dada en el ejemplo, debemos definir una condición para él.

SELECT sequenceMatch( '(?1)(?2)' )( time , number = 1 , number = 2 , number = 3 ) FROM t

┌─sequenceMatch('(?1)(?2)')(time, equals(number, 1), equals(number, 2), equals(number, 3))─┐ │ 0 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

En este caso, la función no pudo encontrar la cadena de eventos que coincidiera con el patrón, porque el evento número 3 ocurrió entre 1 y 2. Si en este mismo caso comprobáramos la condición para el número 4, la secuencia coincidiría con el patrón.

SELECT sequenceMatch( '(?1)(?2)' )( time , number = 1 , number = 2 , number = 4 ) FROM t

┌─sequenceMatch('(?1)(?2)')(time, equals(number, 1), equals(number, 2), equals(number, 4))─┐ │ 1 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Véase también

Cuenta el número de cadenas de eventos que coinciden con el patrón. La función busca cadenas de eventos que no se solapan. Empieza a buscar la siguiente cadena después de encontrar la cadena actual.

Los eventos que ocurren en el mismo segundo pueden quedar en la secuencia en un orden no definido, lo que afecta al resultado.

Sintaxis

sequenceCount(pattern)( timestamp , cond1, cond2, ...)

Argumentos

timestamp — Columna que se considera que contiene marcas de tiempo. Los tipos de datos típicos son Date y DateTime . También puede usar cualquiera de los tipos de datos — Columna que se considera que contiene marcas de tiempo. Los tipos de datos típicos son. También puede usar cualquiera de los tipos de datos UInt compatibles.

cond1 , cond2 — Condiciones que describen la cadena de eventos. Tipo de dato: UInt8 . Puede proporcionar hasta 32 argumentos de condición. La función solo tiene en cuenta los eventos descritos en estas condiciones. Si la secuencia contiene datos no descritos en ninguna condición, la función los omite.

Parámetros

pattern — Cadena con el patrón. Consulte Sintaxis del patrón.

Valores devueltos

Número de cadenas de eventos no superpuestas que coinciden.

Tipo: UInt64 .

Ejemplo

Considere los datos de la tabla t :

┌─time─┬─number─┐ │ 1 │ 1 │ │ 2 │ 3 │ │ 3 │ 2 │ │ 4 │ 1 │ │ 5 │ 3 │ │ 6 │ 2 │ └──────┴────────┘

Cuenta cuántas veces aparece el número 2 después del número 1, con cualquier cantidad de otros números entre ambos:

SELECT sequenceCount( '(?1).*(?2)' )( time , number = 1 , number = 2 ) FROM t

┌─sequenceCount('(?1).*(?2)')(time, equals(number, 1), equals(number, 2))─┐ │ 2 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Devuelve las marcas temporales de los eventos de las secuencias de eventos más largas que coincidieron con el patrón.

Los eventos que ocurren en el mismo segundo pueden quedar en la secuencia en un orden indefinido, lo que afecta al resultado.

Sintaxis

sequenceMatchEvents(pattern)( timestamp , cond1, cond2, ...)

Argumentos

timestamp — Columna que se considera que contiene datos temporales. Los tipos de datos típicos son Date y DateTime . También puede usar cualquiera de los tipos de datos — Columna que se considera que contiene datos temporales. Los tipos de datos típicos son. También puede usar cualquiera de los tipos de datos UInt compatibles.

cond1 , cond2 — Condiciones que describen la cadena de eventos. Tipo de dato: UInt8 . Puede pasar hasta 32 argumentos de condición. La función solo tiene en cuenta los eventos descritos en estas condiciones. Si la secuencia contiene datos que no se describen en ninguna condición, la función los omite.

Parámetros

pattern — Cadena de patrón. Consulte Sintaxis del patrón.

Valores devueltos

Array de marcas temporales para los argumentos de condición coincidentes (?N) de la cadena de eventos. La posición en el array coincide con la posición del argumento de condición en el patrón.

Tipo: Array.

Ejemplo

Considere los datos de la tabla t :

┌─time─┬─number─┐ │ 1 │ 1 │ │ 2 │ 3 │ │ 3 │ 2 │ │ 4 │ 1 │ │ 5 │ 3 │ │ 6 │ 2 │ └──────┴────────┘

Devuelve las marcas de tiempo de los eventos de la cadena más larga

SELECT sequenceMatchEvents( '(?1).*(?2).*(?1)(?3)' )( time , number = 1 , number = 2 , number = 4 ) FROM t

┌─sequenceMatchEvents('(?1).*(?2).*(?1)(?3)')(time, equals(number, 1), equals(number, 2), equals(number, 4))─┐ │ [1,3,4] │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Véase también

Busca cadenas de eventos en una ventana de tiempo deslizante y calcula el número máximo de eventos ocurridos dentro de una cadena.

La función opera según el siguiente algoritmo:

La función busca datos que cumplen la primera condición de la cadena y establece el contador de eventos en 1. Este es el momento en que comienza la ventana deslizante.

Si los eventos de la cadena ocurren secuencialmente dentro de la ventana, el contador se incrementa. Si la secuencia de eventos se interrumpe, el contador no se incrementa.

Si los datos contienen varias cadenas de eventos con distintos grados de avance, la función solo devuelve el tamaño de la cadena más larga.

Sintaxis

windowFunnel( window , [mode, [mode, ... ]])( timestamp , cond1, cond2, ..., condN)

Argumentos

timestamp — Nombre de la columna que contiene la marca de tiempo. Tipos de datos admitidos: Date, DateTime y otros tipos enteros sin signo (ten en cuenta que, aunque timestamp admite el tipo UInt64 , su valor no puede superar el máximo de Int64, que es 2^63 - 1).

— Nombre de la columna que contiene la marca de tiempo. Tipos de datos admitidos: Date, DateTime y otros tipos enteros sin signo (ten en cuenta que, aunque admite el tipo , su valor no puede superar el máximo de Int64, que es 2^63 - 1). cond — Condiciones o datos que describen la cadena de eventos. UInt8.

Parámetros

window — Longitud de la ventana deslizante; es el intervalo de tiempo entre la primera y la última condición. La unidad de window depende del propio timestamp y puede variar. Se determina mediante la expresión timestamp of cond1 <= timestamp of cond2 <= ... <= timestamp of condN <= timestamp of cond1 + window .

— Longitud de la ventana deslizante; es el intervalo de tiempo entre la primera y la última condición. La unidad de depende del propio y puede variar. Se determina mediante la expresión . mode — Es un argumento opcional. Se puede establecer uno o varios modos. 'strict_deduplication' — Si la misma condición se cumple en la secuencia de eventos, ese evento repetido interrumpe el procesamiento posterior. Nota: puede comportarse de forma inesperada si varias condiciones se cumplen para el mismo evento. 'strict_order' — No permite la interposición de otros eventos. Por ejemplo, en el caso de A->B->D->C , deja de encontrar A->B->C al llegar a D , y el nivel máximo de evento es 2. 'strict_increase' — Aplica las condiciones solo a eventos con marcas de tiempo estrictamente crecientes. 'strict_once' — Cuenta cada evento solo una vez en la cadena, aunque cumpla la condición varias veces. 'allow_reentry' — Ignora los eventos que infringen el orden estricto. Por ejemplo, en el caso de A->A->B->C, encuentra A->B->C ignorando la A redundante, y el nivel máximo de evento es 3.

— Es un argumento opcional. Se puede establecer uno o varios modos.

Valor devuelto

El número máximo de condiciones activadas consecutivas de la cadena dentro de la ventana temporal deslizante. Se analizan todas las cadenas de la selección.

Tipo: Integer .

Ejemplo

Determina si un periodo de tiempo determinado es suficiente para que el usuario seleccione un teléfono y lo compre dos veces en la tienda en línea.

Define la siguiente cadena de eventos:

El usuario inició sesión en su cuenta de la tienda ( eventID = 1003 ). El usuario busca un teléfono ( eventID = 1007, product = 'phone' ). El usuario realizó un pedido ( eventID = 1009 ). El usuario volvió a hacer el pedido ( eventID = 1010 ).

Tabla de entrada:

┌─event_date─┬─user_id─┬───────────timestamp─┬─eventID─┬─product─┐ │ 2019-01-28 │ 1 │ 2019-01-29 10:00:00 │ 1003 │ phone │ └────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────┴─────────┘ ┌─event_date─┬─user_id─┬───────────timestamp─┬─eventID─┬─product─┐ │ 2019-01-31 │ 1 │ 2019-01-31 09:00:00 │ 1007 │ phone │ └────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────┴─────────┘ ┌─event_date─┬─user_id─┬───────────timestamp─┬─eventID─┬─product─┐ │ 2019-01-30 │ 1 │ 2019-01-30 08:00:00 │ 1009 │ phone │ └────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────┴─────────┘ ┌─event_date─┬─user_id─┬───────────timestamp─┬─eventID─┬─product─┐ │ 2019-02-01 │ 1 │ 2019-02-01 08:00:00 │ 1010 │ phone │ └────────────┴─────────┴─────────────────────┴─────────┴─────────┘

Descubra hasta dónde pudo avanzar el usuario user_id en la cadena de eventos durante un período entre enero y febrero de 2019.

Query SELECT level , count () AS c FROM ( SELECT user_id, windowFunnel( 6048000000000000 )( timestamp , eventID = 1003 , eventID = 1009 , eventID = 1007 , eventID = 1010 ) AS level FROM trend WHERE (event_date >= '2019-01-01' ) AND (event_date <= '2019-02-02' ) GROUP BY user_id ) GROUP BY level ORDER BY level ASC ;

Response ┌─level─┬─c─┐ │ 4 │ 1 │ └───────┴───┘

Ejemplo con el modo allow_reentry

Este ejemplo muestra cómo funciona el modo allow_reentry con patrones de reingreso de usuarios:

-- Datos de muestra: el usuario visita el checkout -> detalle del producto -> checkout de nuevo -> pago -- Sin allow_reentry: se detiene en el nivel 2 (página de detalle del producto) -- Con allow_reentry: alcanza el nivel 4 (finalización del pago) SELECT level , count () AS users FROM ( SELECT user_id, windowFunnel( 3600 , 'strict_order' , 'allow_reentry' )( timestamp , action = 'begin_checkout' , -- Paso 1: Iniciar checkout action = 'view_product_detail' , -- Paso 2: Ver detalle del producto action = 'begin_checkout' , -- Paso 3: Iniciar checkout de nuevo (reentrada) action = 'complete_payment' -- Paso 4: Completar el pago ) AS level FROM user_events WHERE event_date = today() GROUP BY user_id ) GROUP BY level ORDER BY level ASC ;

UInt8 que indican si se ha cumplido una determinada condición para el evento. Se puede especificar cualquier condición como argumento (como en La función acepta como argumentos entre 1 y 32 condiciones de tipoque indican si se ha cumplido una determinada condición para el evento. Se puede especificar cualquier condición como argumento (como en WHERE ).

Las condiciones, excepto la primera, se aplican por pares: el resultado de la segunda será verdadero si la primera y la segunda lo son; el de la tercera, si la primera y la tercera lo son; etc.

Sintaxis

retention (cond1, cond2, ..., cond32);

Argumentos

cond — Una expresión que devuelve un resultado UInt8 (1 o 0).

Valor devuelto

Un array de 1 o 0.

1 — Se cumplió la condición para el evento.

0 — No se cumplió la condición para el evento.

Tipo: UInt8 .

Ejemplo

Veamos un ejemplo del cálculo de la función retention para determinar el tráfico del sitio.

1. Cree una tabla para este ejemplo.

Query CREATE TABLE retention_test ( date Date , uid Int32) ENGINE = Memory; INSERT INTO retention_test SELECT '2020-01-01' , number FROM numbers( 5 ); INSERT INTO retention_test SELECT '2020-01-02' , number FROM numbers( 10 ); INSERT INTO retention_test SELECT '2020-01-03' , number FROM numbers( 15 );

Tabla de entrada:

Query SELECT * FROM retention_test

Response ┌───────date─┬─uid─┐ │ 2020-01-01 │ 0 │ │ 2020-01-01 │ 1 │ │ 2020-01-01 │ 2 │ │ 2020-01-01 │ 3 │ │ 2020-01-01 │ 4 │ └────────────┴─────┘ ┌───────date─┬─uid─┐ │ 2020-01-02 │ 0 │ │ 2020-01-02 │ 1 │ │ 2020-01-02 │ 2 │ │ 2020-01-02 │ 3 │ │ 2020-01-02 │ 4 │ │ 2020-01-02 │ 5 │ │ 2020-01-02 │ 6 │ │ 2020-01-02 │ 7 │ │ 2020-01-02 │ 8 │ │ 2020-01-02 │ 9 │ └────────────┴─────┘ ┌───────date─┬─uid─┐ │ 2020-01-03 │ 0 │ │ 2020-01-03 │ 1 │ │ 2020-01-03 │ 2 │ │ 2020-01-03 │ 3 │ │ 2020-01-03 │ 4 │ │ 2020-01-03 │ 5 │ │ 2020-01-03 │ 6 │ │ 2020-01-03 │ 7 │ │ 2020-01-03 │ 8 │ │ 2020-01-03 │ 9 │ │ 2020-01-03 │ 10 │ │ 2020-01-03 │ 11 │ │ 2020-01-03 │ 12 │ │ 2020-01-03 │ 13 │ │ 2020-01-03 │ 14 │ └────────────┴─────┘

2. Agrupe los usuarios por el ID único uid usando la función retention .

Query SELECT uid , retention ( date = '2020-01-01' , date = '2020-01-02' , date = '2020-01-03' ) AS r FROM retention_test WHERE date IN ( '2020-01-01' , '2020-01-02' , '2020-01-03' ) GROUP BY uid ORDER BY uid ASC

Response ┌─uid─┬─r───────┐ │ 0 │ [1,1,1] │ │ 1 │ [1,1,1] │ │ 2 │ [1,1,1] │ │ 3 │ [1,1,1] │ │ 4 │ [1,1,1] │ │ 5 │ [0,0,0] │ │ 6 │ [0,0,0] │ │ 7 │ [0,0,0] │ │ 8 │ [0,0,0] │ │ 9 │ [0,0,0] │ │ 10 │ [0,0,0] │ │ 11 │ [0,0,0] │ │ 12 │ [0,0,0] │ │ 13 │ [0,0,0] │ │ 14 │ [0,0,0] │ └─────┴─────────┘

3. Calcule el número total de visitas al sitio por día.

Query SELECT sum (r[1]) AS r1, sum (r[2]) AS r2, sum (r[3]) AS r3 FROM ( SELECT uid , retention ( date = '2020-01-01' , date = '2020-01-02' , date = '2020-01-03' ) AS r FROM retention_test WHERE date IN ( '2020-01-01' , '2020-01-02' , '2020-01-03' ) GROUP BY uid )

Response ┌─r1─┬─r2─┬─r3─┐ │ 5 │ 5 │ 5 │ └────┴────┴────┘

Donde:

r1 - el número de visitantes únicos que visitaron el sitio en 2020-01-01 (la condición cond1 ).

- el número de visitantes únicos que visitaron el sitio en 2020-01-01 (la condición ). r2 - el número de visitantes únicos que visitaron el sitio durante un período específico entre 2020-01-01 y 2020-01-02 (las condiciones cond1 y cond2 ).

- el número de visitantes únicos que visitaron el sitio durante un período específico entre 2020-01-01 y 2020-01-02 (las condiciones y ). r3 - el número de visitantes únicos que visitaron el sitio durante un período específico en 2020-01-01 y 2020-01-03 (las condiciones cond1 y cond3 ).

Calcula el número de valores distintos del argumento hasta un límite especificado, N . Si el número de valores distintos del argumento es mayor que N , esta función devuelve N + 1; en caso contrario, calcula el valor exacto.

Se recomienda usarla con valores pequeños de N , hasta 10. El valor máximo de N es 100.

Para el estado de una función de agregación, esta función utiliza una cantidad de memoria igual a 1 + N * el tamaño en bytes de un valor. Cuando se trabaja con cadenas, esta función almacena un hash no criptográfico de 8 bytes; para las cadenas, el cálculo es aproximado.

Por ejemplo, supongamos que tiene una tabla que registra cada consulta de búsqueda realizada por los usuarios en su sitio web. Cada fila de la tabla representa una única consulta de búsqueda, con columnas para el ID de usuario, la consulta de búsqueda y el timestamp de la consulta. Puede usar uniqUpTo para generar un informe que muestre solo las palabras clave que hayan generado al menos 5 usuarios únicos.

SELECT SearchPhrase FROM SearchLog GROUP BY SearchPhrase HAVING uniqUpTo( 4 )(UserID) >= 5

uniqUpTo(4)(UserID) calcula la cantidad de valores únicos de UserID para cada SearchPhrase , pero solo cuenta hasta 4 valores únicos. Si hay más de 4 valores únicos de UserID para un SearchPhrase , la función devuelve 5 (4 + 1). La cláusula HAVING filtra después los valores de SearchPhrase cuyo número de valores únicos de UserID es inferior a 5. Esto le dará una lista de palabras clave de búsqueda utilizadas por al menos 5 usuarios únicos.

Esta función se comporta igual que sumMap , excepto que también acepta como parámetro un array de claves para filtrar. Esto puede resultar especialmente útil cuando se trabaja con una alta cardinalidad de claves.

Sintaxis

sumMapFiltered(keys_to_keep)(keys, values)

Parámetros

keys_to_keep : Array de claves para filtrar.

: Array de claves para filtrar. keys : Array de claves.

: Array de claves. values : Array de valores.

Valor devuelto

Devuelve una tupla de dos arrays: claves en orden y valores sumados para las claves correspondientes.

Ejemplo

Query CREATE TABLE sum_map ( `date` Date , `timeslot` DateTime , `statusMap` Nested( status UInt16, requests UInt64) ) ENGINE = Log INSERT INTO sum_map VALUES ( '2000-01-01' , '2000-01-01 00:00:00' , [1, 2, 3], [10, 10, 10]), ( '2000-01-01' , '2000-01-01 00:00:00' , [3, 4, 5], [10, 10, 10]), ( '2000-01-01' , '2000-01-01 00:01:00' , [4, 5, 6], [10, 10, 10]), ( '2000-01-01' , '2000-01-01 00:01:00' , [6, 7, 8], [10, 10, 10]);

Query SELECT sumMapFiltered([1, 4, 8])( statusMap . status , statusMap . requests ) FROM sum_map;

Response ┌─sumMapFiltered([1, 4, 8])(statusMap.status, statusMap.requests)─┐ 1. │ ([1,4,8],[10,20,10]) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Esta función se comporta igual que sumMap , salvo que también acepta como parámetro un array de claves por las que filtrar. Esto puede resultar especialmente útil cuando se trabaja con una cardinalidad alta de claves. Se diferencia de la función sumMapFiltered en que realiza la suma con desbordamiento; es decir, devuelve para la suma el mismo tipo de dato que el tipo de dato del argumento.

Sintaxis

sumMapFilteredWithOverflow(keys_to_keep)(keys, values)

Parámetros

keys_to_keep : Array de claves por las que filtrar.

: Array de claves por las que filtrar. keys : Array de claves.

: Array de claves. values : Array de valores.

Valor devuelto

Devuelve una tupla de dos arrays: las claves en orden y los valores sumados para las claves correspondientes.

Ejemplo

En este ejemplo, creamos una tabla sum_map , insertamos algunos datos en ella y luego usamos tanto sumMapFilteredWithOverflow como sumMapFiltered , junto con la función toTypeName , para comparar el resultado. Como requests era de tipo UInt8 en la tabla creada, sumMapFiltered ha promovido el tipo de los valores sumados a UInt64 para evitar el desbordamiento, mientras que sumMapFilteredWithOverflow ha mantenido el tipo como UInt8 , que no es lo bastante grande como para almacenar el resultado; es decir, se ha producido un desbordamiento.

Query CREATE TABLE sum_map ( `date` Date , `timeslot` DateTime , `statusMap` Nested( status UInt8, requests UInt8) ) ENGINE = Log INSERT INTO sum_map VALUES ( '2000-01-01' , '2000-01-01 00:00:00' , [1, 2, 3], [10, 10, 10]), ( '2000-01-01' , '2000-01-01 00:00:00' , [3, 4, 5], [10, 10, 10]), ( '2000-01-01' , '2000-01-01 00:01:00' , [4, 5, 6], [10, 10, 10]), ( '2000-01-01' , '2000-01-01 00:01:00' , [6, 7, 8], [10, 10, 10]);

Query SELECT sumMapFilteredWithOverflow([1, 4, 8])( statusMap . status , statusMap . requests ) as summap_overflow, toTypeName(summap_overflow) FROM sum_map;

Query SELECT sumMapFiltered([1, 4, 8])( statusMap . status , statusMap . requests ) as summap, toTypeName(summap) FROM sum_map;

Response ┌─sum──────────────────┬─toTypeName(sum)───────────────────┐ 1. │ ([1,4,8],[10,20,10]) │ Tuple(Array(UInt8), Array(UInt8)) │ └──────────────────────┴───────────────────────────────────┘

Response ┌─summap───────────────┬─toTypeName(summap)─────────────────┐ 1. │ ([1,4,8],[10,20,10]) │ Tuple(Array(UInt8), Array(UInt64)) │ └──────────────────────┴────────────────────────────────────┘

Devuelve el valor del siguiente evento que coincide con una cadena de eventos.

Función experimental. Para habilitarla, SET allow_experimental_funnel_functions = 1 .

Sintaxis

sequenceNextNode(direction, base)( timestamp , event_column, base_condition, event1, event2, event3, ...)

Parámetros

direction — Se utiliza para indicar la dirección. forward — Hacia adelante. backward — Hacia atrás.

base — Se utiliza para establecer el punto base. head — Establece el punto base en el primer evento. tail — Establece el punto base en el último evento. first_match — Establece el punto base en el primer event1 que coincide. last_match — Establece el punto base en el último event1 que coincide.



Argumentos

timestamp — Nombre de la columna que contiene la marca temporal. Tipos de datos compatibles: Date, DateTime y otros tipos de enteros sin signo.

— Nombre de la columna que contiene la marca temporal. Tipos de datos compatibles: Date, DateTime y otros tipos de enteros sin signo. event_column — Nombre de la columna que contiene el valor del siguiente evento que se va a devolver. Tipos de datos compatibles: String y Nullable(String).

— Nombre de la columna que contiene el valor del siguiente evento que se va a devolver. Tipos de datos compatibles: String y Nullable(String). base_condition — Condición que debe cumplir el punto base.

— Condición que debe cumplir el punto base. event1 , event2 , … — Condiciones que describen la cadena de eventos. UInt8.

Valores devueltos

event_column[next_index] — Si el patrón coincide y existe un valor siguiente.

— Si el patrón coincide y existe un valor siguiente. NULL - Si el patrón no coincide o no existe un valor siguiente.

Ejemplo

Puede utilizarse cuando los eventos son A->B->C->D->E y se desea conocer el evento que sigue a B->C, que es D.

La instrucción de consulta que busca el evento que sigue a A->B:

Query CREATE TABLE test_flow ( dt DateTime , id int , page String) ENGINE = MergeTree() PARTITION BY toYYYYMMDD(dt) ORDER BY id; INSERT INTO test_flow VALUES ( 1 , 1 , 'A' ) ( 2 , 1 , 'B' ) ( 3 , 1 , 'C' ) ( 4 , 1 , 'D' ) ( 5 , 1 , 'E' ); SELECT id, sequenceNextNode( 'forward' , 'head' )(dt, page , page = 'A' , page = 'A' , page = 'B' ) as next_flow FROM test_flow GROUP BY id;

Response ┌─id─┬─next_flow─┐ │ 1 │ C │ └────┴───────────┘

Comportamiento de forward y head

ALTER TABLE test_flow DELETE WHERE 1 = 1 settings mutations_sync = 1 ; INSERT INTO test_flow VALUES ( 1 , 1 , 'Home' ) ( 2 , 1 , 'Gift' ) ( 3 , 1 , 'Exit' ); INSERT INTO test_flow VALUES ( 1 , 2 , 'Home' ) ( 2 , 2 , 'Home' ) ( 3 , 2 , 'Gift' ) ( 4 , 2 , 'Basket' ); INSERT INTO test_flow VALUES ( 1 , 3 , 'Gift' ) ( 2 , 3 , 'Home' ) ( 3 , 3 , 'Gift' ) ( 4 , 3 , 'Basket' );

SELECT id, sequenceNextNode( 'forward' , 'head' )(dt, page , page = 'Home' , page = 'Home' , page = 'Gift' ) FROM test_flow GROUP BY id; dt id page 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 01 1 Home // Punto base, coincide con Home 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 02 1 Gift // Coincide con Gift 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 03 1 Exit // El resultado 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 01 2 Home // Punto base, coincide con Home 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 02 2 Home // No coincide con Gift 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 03 2 Gift 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 04 2 Basket 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 01 3 Gift // Punto base, no coincide con Home 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 02 3 Home 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 03 3 Gift 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 04 3 Basket

Comportamiento de backward y tail

SELECT id, sequenceNextNode( 'backward' , 'tail' )(dt, page , page = 'Basket' , page = 'Basket' , page = 'Gift' ) FROM test_flow GROUP BY id; dt id page 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 01 1 Home 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 02 1 Gift 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 03 1 Exit // Punto base, no coincide con Basket 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 01 2 Home 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 02 2 Home // El resultado 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 03 2 Gift // Coincide con Gift 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 04 2 Basket // Punto base, coincide con Basket 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 01 3 Gift 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 02 3 Home // El resultado 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 03 3 Gift // Punto base, coincide con Gift 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 04 3 Basket // Punto base, coincide con Basket

Comportamiento de forward y first_match

SELECT id, sequenceNextNode( 'forward' , 'first_match' )(dt, page , page = 'Gift' , page = 'Gift' ) FROM test_flow GROUP BY id; dt id page 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 01 1 Home 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 02 1 Gift // Punto base 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 03 1 Exit // El resultado 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 01 2 Home 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 02 2 Home 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 03 2 Gift // Punto base 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 04 2 Basket The result 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 01 3 Gift // Punto base 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 02 3 Home // El resultado 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 03 3 Gift 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 04 3 Basket

SELECT id, sequenceNextNode( 'forward' , 'first_match' )(dt, page , page = 'Gift' , page = 'Gift' , page = 'Home' ) FROM test_flow GROUP BY id; dt id page 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 01 1 Home 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 02 1 Gift // Punto base 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 03 1 Exit // No coincide con Home 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 01 2 Home 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 02 2 Home 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 03 2 Gift // Punto base 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 04 2 Basket // No coincide con Home 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 01 3 Gift // Punto base 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 02 3 Home // Coincide con Home 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 03 3 Gift // El resultado 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 04 3 Basket

Comportamiento de backward y last_match

SELECT id, sequenceNextNode( 'backward' , 'last_match' )(dt, page , page = 'Gift' , page = 'Gift' ) FROM test_flow GROUP BY id; dt id page 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 01 1 Home // El resultado 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 02 1 Gift // Punto base 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 03 1 Exit 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 01 2 Home 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 02 2 Home // El resultado 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 03 2 Gift // Punto base 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 04 2 Basket 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 01 3 Gift 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 02 3 Home // El resultado 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 03 3 Gift // Punto base 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 04 3 Basket

SELECT id, sequenceNextNode( 'backward' , 'last_match' )(dt, page , page = 'Gift' , page = 'Gift' , page = 'Home' ) FROM test_flow GROUP BY id; dt id page 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 01 1 Home // Coincide con Home, el resultado es null 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 02 1 Gift // Punto base 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 03 1 Exit 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 01 2 Home // El resultado 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 02 2 Home // Coincide con Home 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 03 2 Gift // Punto base 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 04 2 Basket 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 01 3 Gift // El resultado 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 02 3 Home // Coincide con Home 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 03 3 Gift // Punto base 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 04 3 Basket

Comportamiento de base_condition

CREATE TABLE test_flow_basecond ( `dt` DateTime , `id` int , `page` String, `ref` String ) ENGINE = MergeTree PARTITION BY toYYYYMMDD(dt) ORDER BY id; INSERT INTO test_flow_basecond VALUES ( 1 , 1 , 'A' , 'ref4' ) ( 2 , 1 , 'A' , 'ref3' ) ( 3 , 1 , 'B' , 'ref2' ) ( 4 , 1 , 'B' , 'ref1' );

SELECT id, sequenceNextNode( 'forward' , 'head' )(dt, page , ref = 'ref1' , page = 'A' ) FROM test_flow_basecond GROUP BY id; dt id page ref 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 01 1 A ref4 // El head no puede ser el punto base porque la columna ref del head no coincide con 'ref1' . 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 02 1 A ref3 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 03 1 B ref2 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 04 1 B ref1

SELECT id, sequenceNextNode( 'backward' , 'tail' )(dt, page , ref = 'ref4' , page = 'B' ) FROM test_flow_basecond GROUP BY id; dt id page ref 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 01 1 A ref4 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 02 1 A ref3 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 03 1 B ref2 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 04 1 B ref1 // El tail no puede ser el punto base porque la columna ref del tail no coincide con 'ref4' .

SELECT id, sequenceNextNode( 'forward' , 'first_match' )(dt, page , ref = 'ref3' , page = 'A' ) FROM test_flow_basecond GROUP BY id; dt id page ref 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 01 1 A ref4 // Esta fila no puede ser el punto base porque la columna ref no coincide con 'ref3' . 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 02 1 A ref3 // Punto base 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 03 1 B ref2 // El resultado 1970 - 01 - 01 09 : 00 : 04 1 B ref1