Calcula con exactitud el cuantil de una secuencia de datos numéricos.

Introducido en: v20.1.0

Similar a quantileExact , esta función calcula el cuantil exacto de una secuencia de datos numéricos.

Esta función es equivalente a quantileExact , pero utiliza el método inclusivo para calcular cuantiles, como se describe en el método R-7

Al usar esta función, el cuantil se calcula de forma que la fórmula de interpolación para un cuantil dado p toma la forma: x[floor((n-1)*p)] + ((n-1)*p - floor((n-1)*p)) * (x[floor((n-1)*p)+1] - x[floor((n-1)*p)]) , donde x es el arreglo ordenado.

Para obtener el valor exacto, todos los valores proporcionados se combinan en un arreglo, que luego se ordena por completo. La complejidad del algoritmo de ordenación es O(N·log(N)) , donde N = std::distance(first, last) .

quantile* con diferentes niveles en una consulta, los estados internos no se combinan (es decir, la consulta funciona con menos eficiencia de la que podría). En este caso, use la función Al usar varias funcionescon diferentes niveles en una consulta, los estados internos no se combinan (es decir, la consulta funciona con menos eficiencia de la que podría). En este caso, use la función quantiles

Sintaxis

quantileExactInclusive( level )(expr)

Parámetros

level — Nivel del cuantil. Número de coma flotante constante de 0 a 1 (inclusive). Recomendamos usar un valor de level en el rango [0.01, 0.99] . Float*

Argumentos

expr — Expresión sobre los valores de la columna que da como resultado tipos de datos numéricos, Date o DateTime . (U)Int* o Float* o Date o DateTime

Valor devuelto

Devuelve el cuantil del nivel especificado. Float64

Ejemplos

Cálculo exacto del cuantil inclusivo

Query SELECT quantileExactInclusive( 0 . 25 )( number ) FROM numbers( 5 );

Response ┌─quantileExactInclusive(0.25)(number)─┐ │ 1 │ └──────────────────────────────────────┘

Cálculo de varios niveles de cuantil

Query SELECT quantileExactInclusive( 0 . 1 )( number ), quantileExactInclusive( 0 . 9 )( number ) FROM numbers( 10 );