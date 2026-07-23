Introducido en: v20.1.0 Similar a
quantileExactInclusive
quantileExact, esta función calcula el cuantil exacto de una secuencia de datos numéricos.
Esta función es equivalente a
quantileExact, pero utiliza el método inclusivo para calcular cuantiles, como se describe en el método R-7.
Al usar esta función, el cuantil se calcula de forma que la fórmula de interpolación para un cuantil dado p toma la forma:
x[floor((n-1)*p)] + ((n-1)*p - floor((n-1)*p)) * (x[floor((n-1)*p)+1] - x[floor((n-1)*p)]), donde x es el arreglo ordenado.
Para obtener el valor exacto, todos los valores proporcionados se combinan en un arreglo, que luego se ordena por completo.
La complejidad del algoritmo de ordenación es
O(N·log(N)), donde
N = std::distance(first, last).
Al usar varias funciones
quantile* con diferentes niveles en una consulta, los estados internos no se combinan (es decir, la consulta funciona con menos eficiencia de la que podría).
En este caso, use la función quantiles.
Sintaxis
Parámetros
quantileExactInclusive(level)(expr)
level— Nivel del cuantil. Número de coma flotante constante de 0 a 1 (inclusive). Recomendamos usar un valor de
levelen el rango
[0.01, 0.99].
Float*
expr— Expresión sobre los valores de la columna que da como resultado tipos de datos numéricos,
Dateo
DateTime.
(U)Int*o
Float*o
Dateo
DateTime
Float64
Ejemplos
Cálculo exacto del cuantil inclusivo
Query
SELECT quantileExactInclusive(0.25)(number) FROM numbers(5);
Cálculo de varios niveles de cuantil
Response
┌─quantileExactInclusive(0.25)(number)─┐
│ 1 │
└──────────────────────────────────────┘
Query
SELECT quantileExactInclusive(0.1)(number), quantileExactInclusive(0.9)(number) FROM numbers(10);
Response
┌─quantileExactInclusive(0.1)(number)─┬─quantileExactInclusive(0.9)(number)─┐
│ 0.9 │ 8.1 │
└─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘