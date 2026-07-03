Skip to main content

analysisOfVariance

Introducido en: v22.10.0 Proporciona una prueba estadística para el análisis de varianza de un factor (prueba ANOVA). Se trata de una prueba aplicada a varios grupos de observaciones con distribución normal para determinar si todos los grupos tienen la misma media o no.
Los grupos se enumeran a partir de 0 y debe haber al menos dos grupos para realizar la prueba. Debe haber al menos un grupo con más de una observación.
Sintaxis
Alias: anova Argumentos Valor devuelto Devuelve una tupla con el estadístico F y el valor p. Tuple(Float64, Float64) Ejemplos Uso básico
Query
Response
Última modificación el 3 de julio de 2026