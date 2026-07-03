Introducido en: v22.10.0 Proporciona una prueba estadística para el análisis de varianza de un factor (prueba ANOVA). Se trata de una prueba aplicada a varios grupos de observaciones con distribución normal para determinar si todos los grupos tienen la misma media o no.
analysisOfVariance
Sintaxis
Los grupos se enumeran a partir de 0 y debe haber al menos dos grupos para realizar la prueba. Debe haber al menos un grupo con más de una observación.
Alias:
analysisOfVariance(val, group_no)
anova
Argumentos
val— Valor.
(U)Int*o
Float*o
Decimal
group_no— Número de grupo al que pertenece
val.
(U)Int*o
Float*o
Decimal
Tuple(Float64, Float64)
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT analysisOfVariance(number, number % 2) FROM numbers(1048575);
Response
┌─analysisOfVariance(number, modulo(number, 2))─┐
│ (0,1) │
└───────────────────────────────────────────────┘