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groupConcat

Introducido en: v24.8.0 Calcula una cadena concatenada a partir de un grupo de cadenas, opcionalmente separadas por un delimitador y limitadas por un número máximo de elementos.
Si se especifica delimiter sin limit, debe ser el primer parámetro. Si se especifican tanto delimiter como limit, delimiter debe ir antes que limit.Además, si se especifican delimitadores distintos como parámetros y argumentos, solo se usará el delimitador de los argumentos.
Sintaxis
Aliases: group_concat, string_agg Parámetros
  • delimiter — Una cadena que se utiliza para separar los valores concatenados. Este parámetro es opcional y, si no se especifica, su valor predeterminado es una cadena vacía. String
  • limit — Un entero positivo que especifica el número máximo de elementos que se pueden concatenar. Si hay más elementos, los elementos adicionales se ignoran. Este parámetro es opcional. UInt*
Argumentos
  • expression — La expresión o el nombre de la columna que produce las cadenas que se van a concatenar. String
  • delimiter — Una cadena que se utiliza para separar los valores concatenados. Este parámetro es opcional y, si no se especifica, su valor predeterminado es una cadena vacía o el delimitador definido en los parámetros. String
Valor devuelto Devuelve una cadena formada por los valores concatenados de la columna o la expresión. Si el grupo no tiene elementos o solo contiene elementos NULL, y la función no especifica cómo manejar los valores exclusivamente NULL, el resultado es una cadena Nullable con valor NULL. String Ejemplos Uso básico sin delimitador
Query
Response
Uso de la coma como delimitador (sintaxis de parámetros)
Query
Response
Uso de la coma como delimitador (sintaxis de argumentos)
Query
Response
Limitar la cantidad de elementos concatenados
Query
Response
Última modificación el 3 de julio de 2026