Introducido en: v24.8.0 Calcula una cadena concatenada a partir de un grupo de cadenas, opcionalmente separadas por un delimitador y limitadas por un número máximo de elementos.
groupConcat
Sintaxis
Si se especifica
delimiter sin
limit, debe ser el primer parámetro. Si se especifican tanto
delimiter como
limit,
delimiter debe ir antes que
limit.Además, si se especifican delimitadores distintos como parámetros y argumentos, solo se usará el delimitador de los argumentos.
Aliases:
groupConcat[(delimiter [, limit])](expression)
group_concat,
string_agg
Parámetros
delimiter— Una cadena que se utiliza para separar los valores concatenados. Este parámetro es opcional y, si no se especifica, su valor predeterminado es una cadena vacía.
String
limit— Un entero positivo que especifica el número máximo de elementos que se pueden concatenar. Si hay más elementos, los elementos adicionales se ignoran. Este parámetro es opcional.
UInt*
expression— La expresión o el nombre de la columna que produce las cadenas que se van a concatenar.
String
delimiter— Una cadena que se utiliza para separar los valores concatenados. Este parámetro es opcional y, si no se especifica, su valor predeterminado es una cadena vacía o el delimitador definido en los parámetros.
String
String
Ejemplos
Uso básico sin delimitador
Query
SELECT groupConcat(Name) FROM Employees;
Uso de la coma como delimitador (sintaxis de parámetros)
Response
JohnJaneBob
Query
SELECT groupConcat(', ')(Name) FROM Employees;
Uso de la coma como delimitador (sintaxis de argumentos)
Response
John, Jane, Bob
Query
SELECT groupConcat(Name, ', ') FROM Employees;
Limitar la cantidad de elementos concatenados
Response
John, Jane, Bob
Query
SELECT groupConcat(', ', 2)(Name) FROM Employees;
Response
John, Jane