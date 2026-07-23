Introducido en: v20.1.0 Similar a
quantileExactExclusive
quantileExact, esta función calcula el cuantil exacto de una secuencia de datos numéricos.
Esta función es equivalente a
quantileExact, pero utiliza el método exclusivo para calcular cuantiles, tal como se describe en el método R-6.
Al usar esta función, el cuantil se calcula de forma que la fórmula de interpolación para un cuantil
p dado tiene la forma:
x[floor(n*p)] + (n*p - floor(n*p)) * (x[floor(n*p)+1] - x[floor(n*p)]), donde
x es el array ordenado.
Para obtener el valor exacto, todos los valores proporcionados se combinan en un array, que luego se ordena por completo.
La complejidad del algoritmo de ordenación es
O(N·log(N)), donde
N = std::distance(first, last) comparaciones.
Al usar varias funciones
quantile* con distintos niveles en una consulta, los estados internos no se combinan (es decir, la consulta funciona con menos eficiencia de la que podría).
En este caso, utilice la función quantiles.
Sintaxis
Parámetros
quantileExactExclusive(level)(expr)
level— Nivel del cuantil. Número constante de coma flotante entre 0 y 1 (sin incluirlos). Recomendamos usar un valor de
levelen el intervalo
(0.01, 0.99).
Float*
expr— Expresión sobre los valores de la columna cuyo resultado son tipos de datos numéricos,
Dateo
DateTime.
(U)Int*o
Float*o
Dateo
DateTime
Float64
Ejemplos
Cálculo del cuantil exacto exclusivo
Query
SELECT quantileExactExclusive(0.25)(number) FROM numbers(5);
Cálculo de varios niveles de cuantil
Response
┌─quantileExactExclusive(0.25)(number)─┐
│ 0.5 │
└──────────────────────────────────────┘
Query
SELECT quantileExactExclusive(0.1)(number), quantileExactExclusive(0.9)(number) FROM numbers(10);
Response
┌─quantileExactExclusive(0.1)(number)─┬─quantileExactExclusive(0.9)(number)─┐
│ 0.4 │ 8.6 │
└─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘