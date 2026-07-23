Calcula exactamente el cuantil de una secuencia de datos numéricos.

Introducido en: v20.1.0

Similar a quantileExact , esta función calcula el cuantil exacto de una secuencia de datos numéricos.

Esta función es equivalente a quantileExact , pero utiliza el método exclusivo para calcular cuantiles, tal como se describe en el método R-6

Al usar esta función, el cuantil se calcula de forma que la fórmula de interpolación para un cuantil p dado tiene la forma: x[floor(n*p)] + (n*p - floor(n*p)) * (x[floor(n*p)+1] - x[floor(n*p)]) , donde x es el array ordenado.

Para obtener el valor exacto, todos los valores proporcionados se combinan en un array, que luego se ordena por completo. La complejidad del algoritmo de ordenación es O(N·log(N)) , donde N = std::distance(first, last) comparaciones.

quantile* con distintos niveles en una consulta, los estados internos no se combinan (es decir, la consulta funciona con menos eficiencia de la que podría). En este caso, utilice la función Al usar varias funcionescon distintos niveles en una consulta, los estados internos no se combinan (es decir, la consulta funciona con menos eficiencia de la que podría). En este caso, utilice la función quantiles

Sintaxis

quantileExactExclusive( level )(expr)

Parámetros

level — Nivel del cuantil. Número constante de coma flotante entre 0 y 1 (sin incluirlos). Recomendamos usar un valor de level en el intervalo (0.01, 0.99) . Float*

Argumentos

expr — Expresión sobre los valores de la columna cuyo resultado son tipos de datos numéricos, Date o DateTime . (U)Int* o Float* o Date o DateTime

Valor devuelto

Devuelve el cuantil del nivel especificado. Float64

Ejemplos

Cálculo del cuantil exacto exclusivo

Query SELECT quantileExactExclusive( 0 . 25 )( number ) FROM numbers( 5 );

Response ┌─quantileExactExclusive(0.25)(number)─┐ │ 0.5 │ └──────────────────────────────────────┘

Cálculo de varios niveles de cuantil

Query SELECT quantileExactExclusive( 0 . 1 )( number ), quantileExactExclusive( 0 . 9 )( number ) FROM numbers( 10 );