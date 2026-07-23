Introducido en: v25.8.0 Ordena los datos de series temporales por marca temporal en orden ascendente.
timeSeriesGroupArray
Sintaxis
Esta función es experimental; actívela estableciendo
allow_experimental_ts_to_grid_aggregate_function=true.
Argumentos
timeSeriesGroupArray(timestamp, value)
timestamp— Marca temporal de la muestra.
DateTimeo
UInt32o
UInt64
value— Valor de la serie temporal correspondiente a la marca temporal.
(U)Int*o
Float*o
Decimal
(timestamp, value) ordenado por marca temporal en orden ascendente. Si hay varios valores para la misma marca temporal, la función elige el mayor de ellos.
Array(Tuple(T1, T2))
Ejemplos
Uso básico con valores individuales
Query
SET allow_experimental_time_series_aggregate_functions = 1;
WITH
[110, 120, 130, 140, 140, 100]::Array(UInt32) AS timestamps,
[1, 6, 8, 17, 19, 5]::Array(Float32) AS values
SELECT timeSeriesGroupArray(timestamp, value)
FROM
(
SELECT
arrayJoin(arrayZip(timestamps, values)) AS ts_and_val,
ts_and_val.1 AS timestamp,
ts_and_val.2 AS value
);
Pasar varias muestras de marcas temporales y valores como arrays del mismo tamaño
Response
┌─timeSeriesGroupArray(timestamp, value)───────────────┐
│ [(100, 5), (110, 1), (120, 6), (130, 8), (140, 19)] │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
Query
SET allow_experimental_time_series_aggregate_functions = 1;
WITH
[110, 120, 130, 140, 140, 100]::Array(UInt32) AS timestamps,
[1, 6, 8, 17, 19, 5]::Array(Float32) AS values
SELECT timeSeriesGroupArray(timestamps, values);
Response
┌─timeSeriesGroupArray(timestamps, values)──────────────┐
│ [(100, 5), (110, 1), (120, 6), (130, 8), (140, 19)] │
└───────────────────────────────────────────────────────┘