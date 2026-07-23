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timeSeriesGroupArray

Introducido en: v25.8.0 Ordena los datos de series temporales por marca temporal en orden ascendente.
Esta función es experimental; actívela estableciendo allow_experimental_ts_to_grid_aggregate_function=true.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve un array de tuplas (timestamp, value) ordenado por marca temporal en orden ascendente. Si hay varios valores para la misma marca temporal, la función elige el mayor de ellos. Array(Tuple(T1, T2)) Ejemplos Uso básico con valores individuales
Query
Response
Pasar varias muestras de marcas temporales y valores como arrays del mismo tamaño
Query
Response
Última modificación el 23 de julio de 2026