Introducido en: v20.1.0 Calcula la pendiente entre el punto más a la izquierda y el punto más a la derecha de un grupo de valores. Sintaxis
boundingRatio
Argumentos
boundingRatio(x, y)
x— Valores de la coordenada X.
(U)Int*o
Float*o
Decimal
y— Valores de la coordenada Y.
(U)Int*o
Float*o
Decimal
NaN si los datos están vacíos.
Float64
Ejemplos
Datos de ejemplo
Query
SELECT
number,
number * 1.5
FROM numbers(10)
Ejemplo de uso
Response
┌─number─┬─multiply(number, 1.5)─┐
│ 0 │ 0 │
│ 1 │ 1.5 │
│ 2 │ 3 │
│ 3 │ 4.5 │
│ 4 │ 6 │
│ 5 │ 7.5 │
│ 6 │ 9 │
│ 7 │ 10.5 │
│ 8 │ 12 │
│ 9 │ 13.5 │
└────────┴───────────────────────┘
Query
SELECT boundingRatio(number, number * 1.5)
FROM numbers(10)
Response
┌─boundingRatio(number, multiply(number, 1.5))─┐
│ 1.5 │
└──────────────────────────────────────────────┘