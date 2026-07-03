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boundingRatio

Introducido en: v20.1.0 Calcula la pendiente entre el punto más a la izquierda y el punto más a la derecha de un grupo de valores. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve la pendiente de la recta entre los puntos situados más a la izquierda y más a la derecha; en caso contrario, devuelve NaN si los datos están vacíos. Float64 Ejemplos Datos de ejemplo
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Ejemplo de uso
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Última modificación el 3 de julio de 2026