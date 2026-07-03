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corrMatrix

Introducido en: v23.2.0 Calcula la matriz de correlación para N variables. Sintaxis
Argumentos
  • x1[, x2, ...] — Uno o varios parámetros sobre los que calcular la matriz de correlación. (U)Int8/16/32/64 o Float*
Valor devuelto Devuelve la matriz de correlación. Array(Array(Float64)) Ejemplos Cálculo básico de la matriz de correlación
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Última modificación el 3 de julio de 2026