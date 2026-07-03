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groupArrayIntersect

Introducido en: v24.2.0 Devuelve la intersección de los arrays indicados (devuelve todos los elementos de los arrays que están presentes en todos los arrays indicados). Sintaxis
Argumentos
  • x — Argumento (nombre de la columna o expresión). Any
Valor devuelto Devuelve un array que contiene los elementos presentes en todos los arrays. Array Ejemplos Ejemplo de uso
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Última modificación el 3 de julio de 2026