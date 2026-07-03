Introducido en: v24.2.0 Devuelve la intersección de los arrays indicados (devuelve todos los elementos de los arrays que están presentes en todos los arrays indicados). Sintaxis
groupArrayIntersect
Argumentos
groupArrayIntersect(x)
x— Argumento (nombre de la columna o expresión).
Any
Array
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
-- Create table with Memory engine
CREATE TABLE numbers (
a Array(Int32)
) ENGINE = Memory;
-- Insert sample data
INSERT INTO numbers VALUES
([1,2,4]),
([1,5,2,8,-1,0]),
([1,5,7,5,8,2]);
SELECT groupArrayIntersect(a) AS intersection FROM numbers;
Response
┌─intersection──────┐
│ [1, 2] │
└───────────────────┘