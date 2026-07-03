ROLLUP y CUBE son modificadores de GROUP BY. Ambos calculan subtotales. ROLLUP toma una lista ordenada de columnas, por ejemplo
GROUPING
(day, month, year), y calcula subtotales en cada nivel de agregación, y después un total general. CUBE calcula subtotales para todas las combinaciones posibles de las columnas especificadas. GROUPING identifica qué filas devueltas por ROLLUP o CUBE son superagregados y cuáles son las filas que devolvería un GROUP BY sin modificar.
La función GROUPING toma varias columnas como argumento y devuelve una máscara de bits.
1indica que una fila devuelta por un modificador
ROLLUPo
CUBEde
GROUP BYes un subtotal
0indica que una fila devuelta por
ROLLUPo
CUBEno es un subtotal
De forma predeterminada, el modificador CUBE calcula subtotales para todas las combinaciones posibles de las columnas pasadas a CUBE. GROUPING SETS permite especificar las combinaciones concretas que se deben calcular. Analizar datos jerárquicos es un buen caso de uso para los modificadores ROLLUP, CUBE y GROUPING SETS. El ejemplo aquí es una tabla que contiene datos sobre qué distribución de Linux y qué versión de esa distribución están instaladas en dos centros de datos. Puede ser útil examinar los datos por distribución, versión y ubicación.
GROUPING SETS
Cargar datos de ejemplo
CREATE TABLE servers ( datacenter VARCHAR(255),
distro VARCHAR(255) NOT NULL,
version VARCHAR(50) NOT NULL,
quantity INT
)
ORDER BY (datacenter, distro, version)
INSERT INTO servers(datacenter, distro, version, quantity)
VALUES ('Schenectady', 'Arch','2022.08.05',50),
('Westport', 'Arch','2022.08.05',40),
('Schenectady','Arch','2021.09.01',30),
('Westport', 'Arch','2021.09.01',20),
('Schenectady','Arch','2020.05.01',10),
('Westport', 'Arch','2020.05.01',5),
('Schenectady','RHEL','9',60),
('Westport','RHEL','9',70),
('Westport','RHEL','7',80),
('Schenectady','RHEL','7',80)
SELECT
*
FROM
servers;
┌─datacenter──┬─distro─┬─version────┬─quantity─┐
│ Schenectady │ Arch │ 2020.05.01 │ 10 │
│ Schenectady │ Arch │ 2021.09.01 │ 30 │
│ Schenectady │ Arch │ 2022.08.05 │ 50 │
│ Schenectady │ RHEL │ 7 │ 80 │
│ Schenectady │ RHEL │ 9 │ 60 │
│ Westport │ Arch │ 2020.05.01 │ 5 │
│ Westport │ Arch │ 2021.09.01 │ 20 │
│ Westport │ Arch │ 2022.08.05 │ 40 │
│ Westport │ RHEL │ 7 │ 80 │
│ Westport │ RHEL │ 9 │ 70 │
└─────────────┴────────┴────────────┴──────────┘
10 rows in set. Elapsed: 0.409 sec.
Obtén el número de servidores de cada centro de datos por distribución:
Consultas sencillas
SELECT
datacenter,
distro,
SUM (quantity) qty
FROM
servers
GROUP BY
datacenter,
distro;
┌─datacenter──┬─distro─┬─qty─┐
│ Schenectady │ RHEL │ 140 │
│ Westport │ Arch │ 65 │
│ Schenectady │ Arch │ 90 │
│ Westport │ RHEL │ 150 │
└─────────────┴────────┴─────┘
4 rows in set. Elapsed: 0.212 sec.
SELECT
datacenter,
SUM (quantity) qty
FROM
servers
GROUP BY
datacenter;
┌─datacenter──┬─qty─┐
│ Westport │ 215 │
│ Schenectady │ 230 │
└─────────────┴─────┘
2 rows in set. Elapsed: 0.277 sec.
SELECT
distro,
SUM (quantity) qty
FROM
servers
GROUP BY
distro;
┌─distro─┬─qty─┐
│ Arch │ 155 │
│ RHEL │ 290 │
└────────┴─────┘
2 rows in set. Elapsed: 0.352 sec.
SELECT
SUM(quantity) qty
FROM
servers;
┌─qty─┐
│ 445 │
└─────┘
1 fila en el conjunto. Elapsed: 0.244 sec.
Desglose de los datos sin CUBE, ROLLUP ni GROUPING SETS:
Comparar varias sentencias GROUP BY con GROUPING SETS
SELECT
datacenter,
distro,
SUM (quantity) qty
FROM
servers
GROUP BY
datacenter,
distro
UNION ALL
SELECT
datacenter,
null,
SUM (quantity) qty
FROM
servers
GROUP BY
datacenter
UNION ALL
SELECT
null,
distro,
SUM (quantity) qty
FROM
servers
GROUP BY
distro
UNION ALL
SELECT
null,
null,
SUM(quantity) qty
FROM
servers;
La misma información con GROUPING SETS:
┌─datacenter─┬─distro─┬─qty─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ ᴺᵁᴸᴸ │ 445 │
└────────────┴────────┴─────┘
┌─datacenter──┬─distro─┬─qty─┐
│ Westport │ ᴺᵁᴸᴸ │ 215 │
│ Schenectady │ ᴺᵁᴸᴸ │ 230 │
└─────────────┴────────┴─────┘
┌─datacenter──┬─distro─┬─qty─┐
│ Schenectady │ RHEL │ 140 │
│ Westport │ Arch │ 65 │
│ Schenectady │ Arch │ 90 │
│ Westport │ RHEL │ 150 │
└─────────────┴────────┴─────┘
┌─datacenter─┬─distro─┬─qty─┐
│ ᴺᵁᴸᴸ │ Arch │ 155 │
│ ᴺᵁᴸᴸ │ RHEL │ 290 │
└────────────┴────────┴─────┘
9 rows in set. Elapsed: 0.527 sec.
SELECT
datacenter,
distro,
SUM (quantity) qty
FROM
servers
GROUP BY
GROUPING SETS(
(datacenter,distro),
(datacenter),
(distro),
()
)
┌─datacenter──┬─distro─┬─qty─┐
│ Schenectady │ RHEL │ 140 │
│ Westport │ Arch │ 65 │
│ Schenectady │ Arch │ 90 │
│ Westport │ RHEL │ 150 │
└─────────────┴────────┴─────┘
┌─datacenter──┬─distro─┬─qty─┐
│ Westport │ │ 215 │
│ Schenectady │ │ 230 │
└─────────────┴────────┴─────┘
┌─datacenter─┬─distro─┬─qty─┐
│ │ │ 445 │
└────────────┴────────┴─────┘
┌─datacenter─┬─distro─┬─qty─┐
│ │ Arch │ 155 │
│ │ RHEL │ 290 │
└────────────┴────────┴─────┘
9 rows in set. Elapsed: 0.427 sec.
El CUBE de la siguiente consulta,
Comparación entre CUBE y GROUPING SETS
CUBE(datacenter,distro,version), establece una jerarquía que puede no tener sentido. No tiene sentido comparar
version entre las dos distribuciones (ya que Arch y RHEL no tienen el mismo ciclo de publicación ni los mismos criterios de nomenclatura de versiones). El ejemplo de GROUPING SETS que aparece a continuación es más apropiado, ya que agrupa
distro y
version en el mismo conjunto.
SELECT
datacenter,
distro,
version,
SUM(quantity)
FROM
servers
GROUP BY
CUBE(datacenter,distro,version)
ORDER BY
datacenter,
distro;
┌─datacenter──┬─distro─┬─version────┬─sum(quantity)─┐
│ │ │ 7 │ 160 │
│ │ │ 2020.05.01 │ 15 │
│ │ │ 2021.09.01 │ 50 │
│ │ │ 2022.08.05 │ 90 │
│ │ │ 9 │ 130 │
│ │ │ │ 445 │
│ │ Arch │ 2021.09.01 │ 50 │
│ │ Arch │ 2022.08.05 │ 90 │
│ │ Arch │ 2020.05.01 │ 15 │
│ │ Arch │ │ 155 │
│ │ RHEL │ 9 │ 130 │
│ │ RHEL │ 7 │ 160 │
│ │ RHEL │ │ 290 │
│ Schenectady │ │ 9 │ 60 │
│ Schenectady │ │ 2021.09.01 │ 30 │
│ Schenectady │ │ 7 │ 80 │
│ Schenectady │ │ 2022.08.05 │ 50 │
│ Schenectady │ │ 2020.05.01 │ 10 │
│ Schenectady │ │ │ 230 │
│ Schenectady │ Arch │ 2022.08.05 │ 50 │
│ Schenectady │ Arch │ 2021.09.01 │ 30 │
│ Schenectady │ Arch │ 2020.05.01 │ 10 │
│ Schenectady │ Arch │ │ 90 │
│ Schenectady │ RHEL │ 7 │ 80 │
│ Schenectady │ RHEL │ 9 │ 60 │
│ Schenectady │ RHEL │ │ 140 │
│ Westport │ │ 9 │ 70 │
│ Westport │ │ 2020.05.01 │ 5 │
│ Westport │ │ 2022.08.05 │ 40 │
│ Westport │ │ 7 │ 80 │
│ Westport │ │ 2021.09.01 │ 20 │
│ Westport │ │ │ 215 │
│ Westport │ Arch │ 2020.05.01 │ 5 │
│ Westport │ Arch │ 2021.09.01 │ 20 │
│ Westport │ Arch │ 2022.08.05 │ 40 │
│ Westport │ Arch │ │ 65 │
│ Westport │ RHEL │ 9 │ 70 │
│ Westport │ RHEL │ 7 │ 80 │
│ Westport │ RHEL │ │ 150 │
└─────────────┴────────┴────────────┴───────────────┘
39 filas en el conjunto. Tiempo transcurrido: 0.355 seg.
La versión del ejemplo anterior puede no tener sentido si no está asociada a una distro; si estuviéramos rastreando la versión del kernel, sí podría tenerlo, porque la versión del kernel puede asociarse a cualquiera de las distros. Usar GROUPING SETS, como en el siguiente ejemplo, puede ser una mejor opción.
SELECT
datacenter,
distro,
version,
SUM(quantity)
FROM servers
GROUP BY
GROUPING SETS (
(datacenter, distro, version),
(datacenter, distro))
┌─datacenter──┬─distro─┬─version────┬─sum(quantity)─┐
│ Westport │ RHEL │ 9 │ 70 │
│ Schenectady │ Arch │ 2022.08.05 │ 50 │
│ Schenectady │ Arch │ 2021.09.01 │ 30 │
│ Schenectady │ RHEL │ 7 │ 80 │
│ Westport │ Arch │ 2020.05.01 │ 5 │
│ Westport │ RHEL │ 7 │ 80 │
│ Westport │ Arch │ 2021.09.01 │ 20 │
│ Westport │ Arch │ 2022.08.05 │ 40 │
│ Schenectady │ RHEL │ 9 │ 60 │
│ Schenectady │ Arch │ 2020.05.01 │ 10 │
└─────────────┴────────┴────────────┴───────────────┘
┌─datacenter──┬─distro─┬─version─┬─sum(quantity)─┐
│ Schenectady │ RHEL │ │ 140 │
│ Westport │ Arch │ │ 65 │
│ Schenectady │ Arch │ │ 90 │
│ Westport │ RHEL │ │ 150 │
└─────────────┴────────┴─────────┴───────────────┘
14 rows in set. Elapsed: 1.036 sec.