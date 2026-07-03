min_by
Introducido en: v1.1.0 Calcula el valor de
argMin
arg para el valor mínimo de
val. Si hay varias filas con el mismo
val y este es el máximo, no es determinista cuál de los
arg asociados se devuelve.
Tanto
arg como
min se comportan como funciones de agregado; ambos omiten
Null durante el procesamiento y devuelven valores distintos de
Null si hay valores distintos de
Null disponibles.
Véase también
Sintaxis
Alias:
argMin(arg, val)
min_by
Argumentos
arg— Argumento para el que se busca el valor máximo.
const String
val— El valor mínimo.
(U)Int8/16/32/64o
Float*o
Dateo
DateTimeo
Tuple
arg que corresponde al valor mínimo de
val. El tipo coincide con el de
arg.
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT argMin(user, salary) FROM salary;
Ejemplo ampliado con tratamiento de NULL
Response
┌─argMin(user, salary)─┐
│ worker │
└──────────────────────┘
Query
CREATE TABLE test
(
a Nullable(String),
b Nullable(Int64)
)
ENGINE = Memory AS
SELECT *
FROM VALUES((NULL, 0), ('a', 1), ('b', 2), ('c', 2), (NULL, NULL), ('d', NULL));
SELECT argMin(a, b), min(b) FROM test;
Uso de Tuple en argumentos
Response
┌─argMin(a, b)─┬─min(b)─┐
│ a │ 0 │
└──────────────┴────────┘
Query
SELECT argMin(a, (b, a)), min(tuple(b, a)) FROM test;
Response
┌─argMin(a, tuple(b, a))─┬─min(tuple(b, a))─┐
│ d │ (NULL,NULL) │
└────────────────────────┴──────────────────┘