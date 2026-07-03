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Alias: min_by

argMin

Introducido en: v1.1.0 Calcula el valor de arg para el valor mínimo de val. Si hay varias filas con el mismo val y este es el máximo, no es determinista cuál de los arg asociados se devuelve. Tanto arg como min se comportan como funciones de agregado; ambos omiten Null durante el procesamiento y devuelven valores distintos de Null si hay valores distintos de Null disponibles. Véase también Sintaxis
Alias: min_by Argumentos Valor devuelto Devuelve el valor de arg que corresponde al valor mínimo de val. El tipo coincide con el de arg. Ejemplos Uso básico
Query
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Ejemplo ampliado con tratamiento de NULL
Query
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Uso de Tuple en argumentos
Query
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Última modificación el 3 de julio de 2026