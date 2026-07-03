Skip to main content

min

Introducido en: v1.1.0 Función de agregación que calcula el valor mínimo en un grupo de valores. Sintaxis
Argumentos
  • column — Nombre de la columna o expresión. Any
Valor devuelto Devuelve el valor mínimo del grupo, con el mismo tipo que la entrada. Any Ejemplos Ejemplo sencillo de min
Query
Response
Min con cláusula GROUP BY
Query
Response
Última modificación el 3 de julio de 2026