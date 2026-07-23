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quantileTDigestWeighted

Introducido en: v20.1.0 Calcula un cuantil aproximado de una secuencia de datos numéricos mediante el algoritmo t-digest. La función tiene en cuenta el peso de cada elemento de la secuencia. El error máximo es del 1 %. El consumo de memoria es log(n), donde n es el número de valores. El rendimiento de esta función es inferior al de quantile o quantileTiming. En cuanto a la relación entre el tamaño del estado y la precisión, esta función es muy superior a quantile. El resultado depende del orden de ejecución de la consulta y no es determinista. Al usar varias funciones quantile* con distintos niveles en una consulta, los estados internos no se combinan (es decir, la consulta funciona con menos eficiencia de la que podría). En este caso, use la función quantiles.
No se recomienda usar quantileTDigestWeighted con conjuntos de datos muy pequeños, ya que puede dar lugar a errores significativos. En este caso, considere usar quantileTDigest en su lugar.
Sintaxis
Alias: medianTDigestWeighted Parámetros
  • level — Opcional. Nivel de cuantil. Número constante de coma flotante de 0 a 1. Recomendamos usar un valor de level dentro del intervalo [0.01, 0.99]. Valor predeterminado: 0.5. En level=0.5, la función calcula la mediana. Float*
Argumentos
  • expr — Expresión sobre los valores de la columna cuyo resultado sea un tipo de dato numérico, Date o DateTime. (U)Int* o Float* o Date o DateTime
  • weight — Columna con los pesos de los elementos de la secuencia. El peso es el número de ocurrencias del valor. UInt*
Valor devuelto Cuantil aproximado del nivel especificado. Para entradas Date y DateTime, el formato de salida coincide con el formato de entrada. Float32 o Date o DateTime Ejemplos Cálculo del cuantil ponderado con t-digest
Query
Response
Véase también
Última modificación el 23 de julio de 2026