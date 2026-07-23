Introducido en: v20.1.0 Calcula un cuantil aproximado de una secuencia de datos numéricos mediante el algoritmo t-digest. La función tiene en cuenta el peso de cada elemento de la secuencia. El error máximo es del 1 %. El consumo de memoria es
quantileTDigestWeighted
log(n), donde
n es el número de valores.
El rendimiento de esta función es inferior al de
quantile o
quantileTiming.
En cuanto a la relación entre el tamaño del estado y la precisión, esta función es muy superior a
quantile.
El resultado depende del orden de ejecución de la consulta y no es determinista.
Al usar varias funciones
quantile* con distintos niveles en una consulta, los estados internos no se combinan (es decir, la consulta funciona con menos eficiencia de la que podría).
En este caso, use la función
quantiles.
Sintaxis
No se recomienda usar
quantileTDigestWeighted con conjuntos de datos muy pequeños, ya que puede dar lugar a errores significativos.
En este caso, considere usar
quantileTDigest en su lugar.
Alias:
quantileTDigestWeighted(level)(expr, weight)
medianTDigestWeighted
Parámetros
level— Opcional. Nivel de cuantil. Número constante de coma flotante de 0 a 1. Recomendamos usar un valor de
leveldentro del intervalo
[0.01, 0.99]. Valor predeterminado: 0.5. En
level=0.5, la función calcula la mediana.
Float*
expr— Expresión sobre los valores de la columna cuyo resultado sea un tipo de dato numérico,
Dateo
DateTime.
(U)Int*o
Float*o
Dateo
DateTime
weight— Columna con los pesos de los elementos de la secuencia. El peso es el número de ocurrencias del valor.
UInt*
Date y
DateTime, el formato de salida coincide con el formato de entrada.
Float32 o
Date o
DateTime
Ejemplos
Cálculo del cuantil ponderado con t-digest
Query
SELECT quantileTDigestWeighted(number, 1) FROM numbers(10);
Véase también
Response
┌─quantileTDigestWeighted(number, 1)─┐
│ 4.5 │
└────────────────────────────────────┘