Calcula un cuantil aproximado de una secuencia de datos numéricos mediante el algoritmo t-digest.

Introducido en: v20.1.0

Calcula un cuantil aproximado de una secuencia de datos numéricos mediante el algoritmo t-digest . La función tiene en cuenta el peso de cada elemento de la secuencia.

El error máximo es del 1 %. El consumo de memoria es log(n) , donde n es el número de valores.

quantile . El rendimiento de esta función es inferior al de quantile quantileTiming . En cuanto a la relación entre el tamaño del estado y la precisión, esta función es muy superior a

El resultado depende del orden de ejecución de la consulta y no es determinista.

quantile* con distintos niveles en una consulta, los estados internos no se combinan (es decir, la consulta funciona con menos eficiencia de la que podría). En este caso, use la función Al usar varias funcionescon distintos niveles en una consulta, los estados internos no se combinan (es decir, la consulta funciona con menos eficiencia de la que podría). En este caso, use la función quantiles

quantileTDigestWeighted No se recomienda usar con conjuntos de datos muy pequeños , ya que puede dar lugar a errores significativos. En este caso, considere usar quantileTDigest en su lugar.

Sintaxis

quantileTDigestWeighted( level )(expr, weight )

Alias: medianTDigestWeighted

Parámetros

level — Opcional. Nivel de cuantil. Número constante de coma flotante de 0 a 1. Recomendamos usar un valor de level dentro del intervalo [0.01, 0.99] . Valor predeterminado: 0.5. En level=0.5 , la función calcula la mediana. Float*

Argumentos

expr — Expresión sobre los valores de la columna cuyo resultado sea un tipo de dato numérico, Date o DateTime . (U)Int* o Float* o Date o DateTime

— Expresión sobre los valores de la columna cuyo resultado sea un tipo de dato numérico, o . o o o weight — Columna con los pesos de los elementos de la secuencia. El peso es el número de ocurrencias del valor. UInt*

Valor devuelto

Date y DateTime , el formato de salida coincide con el formato de entrada. Date o DateTime Cuantil aproximado del nivel especificado. Para entradas, el formato de salida coincide con el formato de entrada. Float32

Ejemplos

Cálculo del cuantil ponderado con t-digest

Query SELECT quantileTDigestWeighted( number , 1 ) FROM numbers( 10 );

Response ┌─quantileTDigestWeighted(number, 1)─┐ │ 4.5 │ └────────────────────────────────────┘

Véase también