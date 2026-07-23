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stochasticLogisticRegression

Introducido en: v20.1.0 Esta función implementa la regresión logística estocástica. Puede utilizarse para problemas de clasificación binaria, admite los mismos parámetros personalizados que stochasticLinearRegression y funciona de la misma manera. Uso La función se utiliza en dos pasos:
  1. Entrenamiento
Para el entrenamiento, se puede usar una consulta como esta:
Aquí también necesitamos insertar datos en la tabla train_data. El número de parámetros no es fijo; depende únicamente del número de argumentos pasados a logisticRegressionState. Todos deben ser valores numéricos. Ten en cuenta que la columna con el valor objetivo (que queremos aprender a predecir) se inserta como primer argumento. Las etiquetas predichas deben estar en [-1, 1].
  1. Predicción
Usando el estado guardado, podemos predecir la probabilidad de que un objeto tenga la etiqueta 1.
La consulta devolverá una columna de probabilidades. Tenga en cuenta que el primer argumento de evalMLMethod es un objeto AggregateFunctionState, y a continuación van columnas de características. También podemos establecer un umbral de probabilidad, que asigna elementos a distintas etiquetas.
Entonces, el resultado serán etiquetas. test_data es una tabla como train_data, pero puede no contener el valor objetivo. Sintaxis
Argumentos
  • learning_rate — Coeficiente de la longitud del paso cuando se realiza un paso de descenso de gradiente. Una tasa de aprendizaje demasiado alta puede producir pesos infinitos en el modelo. El valor predeterminado es 0.00001. Float64
  • l2_regularization_coef — Coeficiente de regularización L2 que puede ayudar a evitar el sobreajuste. El valor predeterminado es 0.1. Float64
  • mini_batch_size — Establece el número de elementos para los que se calcularán y sumarán los gradientes a fin de realizar un paso de descenso de gradiente. El descenso puramente estocástico usa un solo elemento; sin embargo, usar lotes pequeños (de unos 10 elementos) hace que los pasos de gradiente sean más estables. El valor predeterminado es 15. UInt64
  • method — Método para actualizar los pesos: Adam (predeterminado), SGD, Momentum, Nesterov. Momentum y Nesterov requieren algo más de cálculo y memoria; sin embargo, resultan útiles en cuanto a velocidad de convergencia y estabilidad de los métodos de gradiente estocástico. String
  • target — Etiquetas objetivo de clasificación binaria. Deben estar en el intervalo [-1, 1]. Float
  • x1, x2, ... — Valores de las características (variables independientes). Todos deben ser numéricos. Float
Valor devuelto Devuelve los pesos del modelo de regresión logística entrenado. Use evalMLMethod para hacer predicciones; devuelve probabilidades de que el objeto tenga la etiqueta 1. Array(Float64) Ejemplos Entrenamiento de un modelo
Query
Response
Hacer predicciones
Query
Response
Clasificación con umbral
Query
Response
Véase también
Última modificación el 23 de julio de 2026