stochasticLogisticRegression

Esta función implementa la regresión logística estocástica. Puede usarse para problemas de clasificación binaria, admite los mismos parámetros personalizados que stochasticLinearRegression y funciona de la misma forma.

Introducido en: v20.1.0

Esta función implementa la regresión logística estocástica. Puede utilizarse para problemas de clasificación binaria, admite los mismos parámetros personalizados que stochasticLinearRegression y funciona de la misma manera.

Uso

La función se utiliza en dos pasos:

Entrenamiento

Para el entrenamiento, se puede usar una consulta como esta:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS train_data ( target Float64, x1 Float64, x2 Float64 ) ENGINE = Memory; INSERT INTO train_data VALUES ( - 1 , 1 , 1 ), ( - 1 , 2 , 1 ), ( - 1 , 3 , 2 ), ( 1 , 8 , 9 ), ( 1 , 9 , 8 ), ( 1 , 10 , 10 ); CREATE TABLE your_model ENGINE = Memory AS SELECT stochasticLogisticRegressionState( 1 . 0 , 1 . 0 , 10 , 'SGD' )( target , x1, x2) AS state FROM train_data;

Aquí también necesitamos insertar datos en la tabla train_data . El número de parámetros no es fijo; depende únicamente del número de argumentos pasados a logisticRegressionState . Todos deben ser valores numéricos. Ten en cuenta que la columna con el valor objetivo (que queremos aprender a predecir) se inserta como primer argumento.

Las etiquetas predichas deben estar en [-1, 1].

Predicción

Usando el estado guardado, podemos predecir la probabilidad de que un objeto tenga la etiqueta 1 .

CREATE TABLE IF NOT EXISTS test_data ( x1 Float64, x2 Float64 ) ENGINE = Memory; INSERT INTO test_data VALUES ( 1 , 1 ), ( 9 , 9 ); WITH ( SELECT state FROM your_model) AS model SELECT evalMLMethod(model, x1, x2) FROM test_data

La consulta devolverá una columna de probabilidades. Tenga en cuenta que el primer argumento de evalMLMethod es un objeto AggregateFunctionState , y a continuación van columnas de características.

También podemos establecer un umbral de probabilidad, que asigna elementos a distintas etiquetas.

SELECT result < 1 . 1 AND result > 0 . 5 FROM ( WITH ( SELECT state FROM your_model) AS model SELECT evalMLMethod(model, x1, x2) AS result FROM test_data)

Entonces, el resultado serán etiquetas.

test_data es una tabla como train_data , pero puede no contener el valor objetivo.

Sintaxis

stochasticLogisticRegression([learning_rate, l2_regularization_coef, mini_batch_size, method])( target , x1, x2, ...)

Argumentos

learning_rate — Coeficiente de la longitud del paso cuando se realiza un paso de descenso de gradiente. Una tasa de aprendizaje demasiado alta puede producir pesos infinitos en el modelo. El valor predeterminado es 0.00001 . Float64

— Coeficiente de la longitud del paso cuando se realiza un paso de descenso de gradiente. Una tasa de aprendizaje demasiado alta puede producir pesos infinitos en el modelo. El valor predeterminado es . l2_regularization_coef — Coeficiente de regularización L2 que puede ayudar a evitar el sobreajuste. El valor predeterminado es 0.1 . Float64

— Coeficiente de regularización L2 que puede ayudar a evitar el sobreajuste. El valor predeterminado es . mini_batch_size — Establece el número de elementos para los que se calcularán y sumarán los gradientes a fin de realizar un paso de descenso de gradiente. El descenso puramente estocástico usa un solo elemento; sin embargo, usar lotes pequeños (de unos 10 elementos) hace que los pasos de gradiente sean más estables. El valor predeterminado es 15 . UInt64

— Establece el número de elementos para los que se calcularán y sumarán los gradientes a fin de realizar un paso de descenso de gradiente. El descenso puramente estocástico usa un solo elemento; sin embargo, usar lotes pequeños (de unos 10 elementos) hace que los pasos de gradiente sean más estables. El valor predeterminado es . method — Método para actualizar los pesos: Adam (predeterminado), SGD , Momentum , Nesterov . Momentum y Nesterov requieren algo más de cálculo y memoria; sin embargo, resultan útiles en cuanto a velocidad de convergencia y estabilidad de los métodos de gradiente estocástico. String

— Método para actualizar los pesos: (predeterminado), , , . y requieren algo más de cálculo y memoria; sin embargo, resultan útiles en cuanto a velocidad de convergencia y estabilidad de los métodos de gradiente estocástico. target — Etiquetas objetivo de clasificación binaria. Deben estar en el intervalo [-1, 1]. Float

— Etiquetas objetivo de clasificación binaria. Deben estar en el intervalo [-1, 1]. x1, x2, ... — Valores de las características (variables independientes). Todos deben ser numéricos. Float

Valor devuelto

evalMLMethod para hacer predicciones; devuelve probabilidades de que el objeto tenga la etiqueta 1 . Array(Float64) Devuelve los pesos del modelo de regresión logística entrenado. Usepara hacer predicciones; devuelve probabilidades de que el objeto tenga la etiqueta

Ejemplos

Entrenamiento de un modelo

Query CREATE TABLE train_data ( target Float64, x1 Float64, x2 Float64) ENGINE = Memory; INSERT INTO train_data VALUES ( - 1 , 1 , 1 ), ( - 1 , 2 , 1 ), ( - 1 , 3 , 2 ), ( 1 , 8 , 9 ), ( 1 , 9 , 8 ), ( 1 , 10 , 10 ); CREATE TABLE your_model ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple() AS SELECT stochasticLogisticRegressionState( 1 . 0 , 1 . 0 , 10 , 'SGD' )( target , x1, x2) AS state FROM train_data; SELECT count () FROM your_model

Response 1

Hacer predicciones

Query CREATE TABLE train_data ( target Float64, x1 Float64, x2 Float64) ENGINE = Memory; INSERT INTO train_data VALUES ( - 1 , 1 , 1 ), ( - 1 , 2 , 1 ), ( - 1 , 3 , 2 ), ( 1 , 8 , 9 ), ( 1 , 9 , 8 ), ( 1 , 10 , 10 ); CREATE TABLE your_model ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple() AS SELECT stochasticLogisticRegressionState( 1 . 0 , 1 . 0 , 10 , 'SGD' )( target , x1, x2) AS state FROM train_data; CREATE TABLE test_data (x1 Float64, x2 Float64) ENGINE = Memory; INSERT INTO test_data VALUES ( 1 , 1 ), ( 9 , 9 ); WITH ( SELECT state FROM your_model) AS model SELECT evalMLMethod(model, x1, x2) BETWEEN 0 AND 1 FROM test_data

Response 1 1

Clasificación con umbral

Query CREATE TABLE train_data ( target Float64, x1 Float64, x2 Float64) ENGINE = Memory; INSERT INTO train_data VALUES ( - 1 , 1 , 1 ), ( - 1 , 2 , 1 ), ( - 1 , 3 , 2 ), ( 1 , 8 , 9 ), ( 1 , 9 , 8 ), ( 1 , 10 , 10 ); CREATE TABLE your_model ENGINE = MergeTree ORDER BY tuple() AS SELECT stochasticLogisticRegressionState( 1 . 0 , 1 . 0 , 10 , 'SGD' )( target , x1, x2) AS state FROM train_data; CREATE TABLE test_data (x1 Float64, x2 Float64) ENGINE = Memory; INSERT INTO test_data VALUES ( 1 , 1 ), ( 9 , 9 ); SELECT result < 1 . 1 AND result > 0 . 5 FROM ( WITH ( SELECT state FROM your_model) AS model SELECT evalMLMethod(model, x1, x2) AS result FROM test_data)

Response 0 0

Véase también