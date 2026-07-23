Introducido en: v20.1.0 Esta función implementa la regresión logística estocástica. Puede utilizarse para problemas de clasificación binaria, admite los mismos parámetros personalizados que
stochasticLogisticRegression
stochasticLinearRegression y funciona de la misma manera.
Uso
La función se utiliza en dos pasos:
- Entrenamiento
Aquí también necesitamos insertar datos en la tabla
CREATE TABLE IF NOT EXISTS train_data
(
target Float64,
x1 Float64,
x2 Float64
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO train_data VALUES (-1, 1, 1), (-1, 2, 1), (-1, 3, 2), (1, 8, 9), (1, 9, 8), (1, 10, 10);
CREATE TABLE your_model ENGINE = Memory AS SELECT
stochasticLogisticRegressionState(1.0, 1.0, 10, 'SGD')(target, x1, x2)
AS state FROM train_data;
train_data.
El número de parámetros no es fijo; depende únicamente del número de argumentos pasados a
logisticRegressionState.
Todos deben ser valores numéricos.
Ten en cuenta que la columna con el valor objetivo (que queremos aprender a predecir) se inserta como primer argumento.
Las etiquetas predichas deben estar en [-1, 1].
- Predicción
1.
La consulta devolverá una columna de probabilidades. Tenga en cuenta que el primer argumento de
CREATE TABLE IF NOT EXISTS test_data
(
x1 Float64,
x2 Float64
) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test_data VALUES (1, 1), (9, 9);
WITH (SELECT state FROM your_model) AS model SELECT
evalMLMethod(model, x1, x2) FROM test_data
evalMLMethod es un objeto
AggregateFunctionState, y a continuación van columnas de características.
También podemos establecer un umbral de probabilidad, que asigna elementos a distintas etiquetas.
Entonces, el resultado serán etiquetas.
SELECT result < 1.1 AND result > 0.5 FROM
(WITH (SELECT state FROM your_model) AS model SELECT
evalMLMethod(model, x1, x2) AS result FROM test_data)
test_data es una tabla como
train_data, pero puede no contener el valor objetivo.
Sintaxis
Argumentos
stochasticLogisticRegression([learning_rate, l2_regularization_coef, mini_batch_size, method])(target, x1, x2, ...)
learning_rate— Coeficiente de la longitud del paso cuando se realiza un paso de descenso de gradiente. Una tasa de aprendizaje demasiado alta puede producir pesos infinitos en el modelo. El valor predeterminado es
0.00001.
Float64
l2_regularization_coef— Coeficiente de regularización L2 que puede ayudar a evitar el sobreajuste. El valor predeterminado es
0.1.
Float64
mini_batch_size— Establece el número de elementos para los que se calcularán y sumarán los gradientes a fin de realizar un paso de descenso de gradiente. El descenso puramente estocástico usa un solo elemento; sin embargo, usar lotes pequeños (de unos 10 elementos) hace que los pasos de gradiente sean más estables. El valor predeterminado es
15.
UInt64
method— Método para actualizar los pesos:
Adam(predeterminado),
SGD,
Momentum,
Nesterov.
Momentumy
Nesterovrequieren algo más de cálculo y memoria; sin embargo, resultan útiles en cuanto a velocidad de convergencia y estabilidad de los métodos de gradiente estocástico.
String
target— Etiquetas objetivo de clasificación binaria. Deben estar en el intervalo [-1, 1].
Float
x1, x2, ...— Valores de las características (variables independientes). Todos deben ser numéricos.
Float
evalMLMethod para hacer predicciones; devuelve probabilidades de que el objeto tenga la etiqueta
1.
Array(Float64)
Ejemplos
Entrenamiento de un modelo
Query
CREATE TABLE train_data (target Float64, x1 Float64, x2 Float64) ENGINE = Memory;
INSERT INTO train_data VALUES (-1, 1, 1), (-1, 2, 1), (-1, 3, 2), (1, 8, 9), (1, 9, 8), (1, 10, 10);
CREATE TABLE your_model
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple()
AS SELECT
stochasticLogisticRegressionState(1.0, 1.0, 10, 'SGD')(target, x1, x2)
AS state FROM train_data;
SELECT count() FROM your_model
Hacer predicciones
Response
1
Query
CREATE TABLE train_data (target Float64, x1 Float64, x2 Float64) ENGINE = Memory;
INSERT INTO train_data VALUES (-1, 1, 1), (-1, 2, 1), (-1, 3, 2), (1, 8, 9), (1, 9, 8), (1, 10, 10);
CREATE TABLE your_model
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple()
AS SELECT
stochasticLogisticRegressionState(1.0, 1.0, 10, 'SGD')(target, x1, x2)
AS state FROM train_data;
CREATE TABLE test_data (x1 Float64, x2 Float64) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test_data VALUES (1, 1), (9, 9);
WITH (SELECT state FROM your_model) AS model
SELECT
evalMLMethod(model, x1, x2) BETWEEN 0 AND 1
FROM test_data
Clasificación con umbral
Response
1
1
Query
CREATE TABLE train_data (target Float64, x1 Float64, x2 Float64) ENGINE = Memory;
INSERT INTO train_data VALUES (-1, 1, 1), (-1, 2, 1), (-1, 3, 2), (1, 8, 9), (1, 9, 8), (1, 10, 10);
CREATE TABLE your_model
ENGINE = MergeTree
ORDER BY tuple()
AS SELECT
stochasticLogisticRegressionState(1.0, 1.0, 10, 'SGD')(target, x1, x2)
AS state FROM train_data;
CREATE TABLE test_data (x1 Float64, x2 Float64) ENGINE = Memory;
INSERT INTO test_data VALUES (1, 1), (9, 9);
SELECT result < 1.1 AND result > 0.5
FROM (
WITH (SELECT state FROM your_model) AS model SELECT
evalMLMethod(model, x1, x2) AS result FROM test_data)
Véase también
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