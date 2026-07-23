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quantilesExactLow

Introducido en: v20.8.0 Calcula exactamente varios cuantiles de una secuencia de datos numéricos en distintos niveles de forma simultánea. Si hay un número par de elementos en el nivel 0.5, devuelve el menor de los dos valores centrales. Esta función es equivalente a quantileExactLow, pero permite calcular varios niveles de cuantil en una sola pasada, lo que resulta más eficiente que invocar funciones de cuantil por separado. Sintaxis
Parámetros
  • level — Niveles de cuantiles. Uno o más números constantes de coma flotante entre 0 y 1. Recomendamos usar valores de level dentro del rango [0.01, 0.99]. Float*
Argumentos Valor devuelto Array de cuantiles de los niveles especificados, en el mismo orden en que se especificaron. Para los tipos de datos numéricos, el formato de salida coincide con el formato de entrada. Array((U)Int*) o Array(Float*) o Array(Decimal*) o Array(Date) o Array(DateTime) o Array(DateTime64) Ejemplos Cálculo de múltiples cuantiles exactos bajos
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Última modificación el 23 de julio de 2026