Introducido en: v20.8.0 Calcula exactamente varios cuantiles de una secuencia de datos numéricos en distintos niveles de forma simultánea. Si hay un número par de elementos en el nivel
quantilesExactLow
0.5, devuelve el menor de los dos valores centrales.
Esta función es equivalente a
quantileExactLow, pero permite calcular varios niveles de cuantil en una sola pasada, lo que resulta más eficiente que invocar funciones de cuantil por separado.
Sintaxis
Parámetros
quantilesExactLow(level1, level2, ...)(expr)
level— Niveles de cuantiles. Uno o más números constantes de coma flotante entre 0 y 1. Recomendamos usar valores de
leveldentro del rango
[0.01, 0.99].
Float*
expr— Expresión sobre los valores de la columna que da como resultado tipos de datos numéricos,
Date,
DateTimeo
DateTime64.
(U)Int*o
Float*o
Decimal*o
Dateo
DateTimeo
DateTime64
Array((U)Int*) o
Array(Float*) o
Array(Decimal*) o
Array(Date) o
Array(DateTime) o
Array(DateTime64)
Ejemplos
Cálculo de múltiples cuantiles exactos bajos
Query
SELECT quantilesExactLow(0.25, 0.5, 0.75)(number) FROM numbers(10)
Response
┌─quantilesExactLow(0.25, 0.5, 0.75)(number)─┐
│ [2,4,7] │
└────────────────────────────────────────────┘