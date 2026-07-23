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varPop

Introducido en: v1.1.0 Calcula la varianza poblacional. La varianza poblacional se calcula con la siguiente fórmula: Σ(xxˉ)2n\frac{\Sigma{(x - \bar{x})^2}}{n}
Donde:
  • xx es cada valor de la población
  • xˉ\bar{x} es la media poblacional
  • nn es el tamaño de la población
Esta función utiliza un algoritmo numéricamente inestable. Si necesita estabilidad numérica en los cálculos, use la función varPopStable. Es más lenta, pero ofrece un menor error computacional.
Sintaxis
Alias: VAR_POP Argumentos Valor devuelto Devuelve la varianza poblacional de x. Float64 Ejemplos Cálculo de la varianza poblacional
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Última modificación el 23 de julio de 2026