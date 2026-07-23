varPopIntroducido en: v1.1.0 Calcula la varianza poblacional. La varianza poblacional se calcula con la siguiente fórmula:
Donde:
- es cada valor de la población
- es la media poblacional
- es el tamaño de la población
Sintaxis
Esta función utiliza un algoritmo numéricamente inestable. Si necesita estabilidad numérica en los cálculos, use la función
varPopStable. Es más lenta, pero ofrece un menor error computacional.
Alias:
varPop(x)
VAR_POP
Argumentos
x— Conjunto de valores sobre el que se calcula la varianza poblacional.
(U)Int*o
Float*o
Decimal*
x.
Float64
Ejemplos
Cálculo de la varianza poblacional
Query
DROP TABLE IF EXISTS test_data;
CREATE TABLE test_data
(
x UInt8,
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO test_data VALUES (3), (3), (3), (4), (4), (5), (5), (7), (11), (15);
SELECT
varPop(x) AS var_pop
FROM test_data;
Response
┌─var_pop─┐
│ 14.4 │
└─────────┘