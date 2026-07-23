Introducido en: v1.1.0 Calcula los valores
argAndMax
arg y
val correspondientes al valor máximo de
val.
Si hay varias filas con el mismo
val máximo, no es determinista cuál de los
arg y
val asociados se devuelve.
Tanto
arg como
max se comportan como funciones de agregado: ambos omiten
Null durante el procesamiento y devuelven valores distintos de
Null si hay valores distintos de
Null disponibles.
Ver también Sintaxis
La única diferencia con
argMax es que
argAndMax devuelve tanto el argumento como el valor.
Argumentos
argAndMax(arg, val)
arg— Argumento del que se debe encontrar el valor máximo.
const String
val— El valor máximo.
(U)Int8/16/32/64o
Float*o
Dateo
DateTimeo
Tuple
arg correspondiente al valor máximo de
val y el valor máximo de
val.
Tuple
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT argAndMax(user, salary) FROM salary;
Ejemplo ampliado con tratamiento de NULL
Response
┌─argAndMax(user, salary)─┐
│ ('director',5000) │
└─────────────────────────┘
Query
CREATE TABLE test
(
a Nullable(String),
b Nullable(Int64)
)
ENGINE = Memory AS
SELECT *
FROM VALUES(('a', 1), ('b', 2), ('c', 2), (NULL, 3), (NULL, NULL), ('d', NULL));
SELECT argMax(a, b), argAndMax(a, b), max(b) FROM test;
Uso de Tuple en los argumentos
Response
┌─argMax(a, b)─┬─argAndMax(a, b)─┬─max(b)─┐
│ b │ ('b',2) │ 3 │
└──────────────┴─────────────────┴────────┘
Query
SELECT argAndMax(a, (b,a)) FROM test;
Ver también
Response
┌─argAndMax(a, (b, a))─┐
│ ('c',(2,'c')) │
└──────────────────────┘