CREATE TABLE largestTriangleThreeBuckets_test (x Float64, y Float64) ENGINE = Memory;

INSERT INTO largestTriangleThreeBuckets_test VALUES

( 1 . 0 , 10 . 0 ), ( 2 . 0 , 20 . 0 ), ( 3 . 0 , 15 . 0 ), ( 8 . 0 , 60 . 0 ), ( 9 . 0 , 55 . 0 ),

( 10 . 0 , 70 . 0 ), ( 4 . 0 , 30 . 0 ), ( 5 . 0 , 40 . 0 ), ( 6 . 0 , 35 . 0 ), ( 7 . 0 , 50 . 0 );