Skip to main content

largestTriangleThreeBuckets

Introducido en: v23.10.0 Aplica el algoritmo Largest-Triangle-Three-Buckets a los datos de entrada. Este algoritmo se utiliza para submuestrear datos de series temporales con fines de visualización. Está diseñado para operar sobre series ordenadas por la coordenada x. Funciona dividiendo la serie ordenada en intervalos y encontrando después el triángulo más grande en cada intervalo. El número de intervalos es igual al número de puntos de la serie resultante. La función ordena los datos por x y luego aplica el algoritmo de submuestreo a los datos ordenados. Los NaN se ignoran en la serie proporcionada, lo que significa que cualquier valor NaN quedará excluido del análisis. Esto garantiza que la función opere solo sobre datos numéricos válidos. Sintaxis
Alias: lttb Parámetros
  • n — Número de puntos de la serie resultante. UInt64
Argumentos Valor devuelto Devuelve un array de tuplas con dos elementos. Array(Tuple(Float64, Float64)) Ejemplos Submuestreo de series temporales
Query
Response
Última modificación el 3 de julio de 2026