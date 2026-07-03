Introducido en: v23.10.0 Aplica el algoritmo Largest-Triangle-Three-Buckets a los datos de entrada. Este algoritmo se utiliza para submuestrear datos de series temporales con fines de visualización. Está diseñado para operar sobre series ordenadas por la coordenada x. Funciona dividiendo la serie ordenada en intervalos y encontrando después el triángulo más grande en cada intervalo. El número de intervalos es igual al número de puntos de la serie resultante. La función ordena los datos por
largestTriangleThreeBuckets
x y luego aplica el algoritmo de submuestreo a los datos ordenados.
Los NaN se ignoran en la serie proporcionada, lo que significa que cualquier valor NaN quedará excluido del análisis.
Esto garantiza que la función opere solo sobre datos numéricos válidos.
Sintaxis
Alias:
largestTriangleThreeBuckets(n)(x, y)
lttb
Parámetros
n— Número de puntos de la serie resultante.
UInt64
x— coordenada x.
(U)Int*o
Float*o
Decimalo
Dateo
Date32o
DateTimeo
DateTime64
y— coordenada y.
(U)Int*o
Float*o
Decimalo
Dateo
Date32o
DateTimeo
DateTime64
Array(Tuple(Float64, Float64))
Ejemplos
Submuestreo de series temporales
Query
CREATE TABLE largestTriangleThreeBuckets_test (x Float64, y Float64) ENGINE = Memory;
INSERT INTO largestTriangleThreeBuckets_test VALUES
(1.0, 10.0), (2.0, 20.0), (3.0, 15.0), (8.0, 60.0), (9.0, 55.0),
(10.0, 70.0), (4.0, 30.0), (5.0, 40.0), (6.0, 35.0), (7.0, 50.0);
SELECT largestTriangleThreeBuckets(4)(x, y) FROM largestTriangleThreeBuckets_test;
Response
┌────────largestTriangleThreeBuckets(4)(x, y)───────────┐
│ [(1,10),(3,15),(9,55),(10,70)] │
└───────────────────────────────────────────────────────┘