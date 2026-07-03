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cramersV

Introducido en: v22.1.0 V de Cramer (a veces también denominada phi de Cramer) es una medida de asociación entre dos columnas de una tabla. El resultado de la función cramersV varía entre 0 (que corresponde a la ausencia de asociación entre las variables) y 1, y solo puede alcanzar 1 cuando cada valor está completamente determinado por el otro. Puede interpretarse como la asociación entre dos variables expresada como un porcentaje de su variación máxima posible.
Para una versión con corrección de sesgo de la V de Cramer, consulte: cramersVBiasCorrected
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve un valor entre 0 (que corresponde a la ausencia de asociación entre los valores de las columnas) y 1 (asociación completa). Float64 Ejemplos Sin asociación entre columnas
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Fuerte asociación entre columnas
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Última modificación el 3 de julio de 2026