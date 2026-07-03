Introducido en: v22.1.0 V de Cramer (a veces también denominada phi de Cramer) es una medida de asociación entre dos columnas de una tabla. El resultado de la función
cramersV
cramersV varía entre 0 (que corresponde a la ausencia de asociación entre las variables) y 1, y solo puede alcanzar 1 cuando cada valor está completamente determinado por el otro.
Puede interpretarse como la asociación entre dos variables expresada como un porcentaje de su variación máxima posible.
Sintaxis
Para una versión con corrección de sesgo de la V de Cramer, consulte: cramersVBiasCorrected
Argumentos
cramersV(column1, column2)
column1— Primera columna que se comparará.
(U)Int*o
Float*o
Decimal
column2— Segunda columna que se comparará.
(U)Int*o
Float*o
Decimal
Float64
Ejemplos
Sin asociación entre columnas
Query
SELECT
cramersV(a, b)
FROM
(
SELECT
number % 3 AS a,
number % 5 AS b
FROM
numbers(150)
);
Fuerte asociación entre columnas
Response
┌─cramersV(a, b)─┐
│ 0 │
└────────────────┘
Query
SELECT
cramersV(a, b)
FROM
(
SELECT
number % 10 AS a,
if (number % 12 = 0, (number + 1) % 5, number % 5) AS b
FROM
numbers(150)
);
Response
┌─────cramersV(a, b)─┐
│ 0.9066801892162646 │
└────────────────────┘