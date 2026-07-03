Introducido en: v1.1.0 Devuelve la varianza poblacional. A diferencia de
varPopStable
varPop, esta función utiliza un algoritmo numéricamente estable.
Funciona más lentamente, pero ofrece un menor error de cálculo.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve la varianza poblacional de
varPopStable(x)
x.
Float64
Ejemplos
Cálculo de la varianza poblacional estable
Query
DROP TABLE IF EXISTS test_data;
CREATE TABLE test_data
(
x UInt8,
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO test_data VALUES (3),(3),(3),(4),(4),(5),(5),(7),(11),(15);
SELECT
varPopStable(x) AS var_pop_stable
FROM test_data;
Response
┌─var_pop_stable─┐
│ 14.4 │
└────────────────┘