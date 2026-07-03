DROP TABLE IF EXISTS test_data; CREATE TABLE test_data ( x UInt8, ) ENGINE = Memory; INSERT INTO test_data VALUES ( 3 ),( 3 ),( 3 ),( 4 ),( 4 ),( 5 ),( 5 ),( 7 ),( 11 ),( 15 ); SELECT varPopStable(x) AS var_pop_stable FROM test_data;