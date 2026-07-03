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varPopStable

Introducido en: v1.1.0 Devuelve la varianza poblacional. A diferencia de varPop, esta función utiliza un algoritmo numéricamente estable. Funciona más lentamente, pero ofrece un menor error de cálculo. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve la varianza poblacional de x. Float64 Ejemplos Cálculo de la varianza poblacional estable
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Última modificación el 3 de julio de 2026