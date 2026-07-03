Introducido en: v21.1.0

Aplica la prueba t de Welch a muestras de dos poblaciones.

Los valores de ambas muestras están en la columna sample_data . Si sample_index es igual a 0, el valor de esa fila pertenece a la muestra de la primera población. En caso contrario, pertenece a la muestra de la segunda población. La hipótesis nula es que las medias de las poblaciones son iguales. Se asume una distribución normal. Las poblaciones pueden tener varianzas desiguales.

Sintaxis

welchTTest([confidence_level])(sample_data, sample_index)

Parámetros

confidence_level — Opcional. Nivel de confianza para calcular los intervalos de confianza. Float

Argumentos

sample_data — Datos de la muestra. Int* o UInt* o Float* o Decimal*

— Datos de la muestra. o o o sample_index — Índice de la muestra. Int* o UInt*

Valor devuelto

confidence_level opcional): el estadístico t calculado, el valor p calculado y, opcionalmente, los límites inferior y superior del intervalo de confianza. Tuple(Float64, Float64, Float64, Float64) Devuelve un Tuple con dos o cuatro elementos (si se especifica elopcional): el estadístico t calculado, el valor p calculado y, opcionalmente, los límites inferior y superior del intervalo de confianza. Tuple(Float64, Float64)

Ejemplos

Prueba t de Welch básica

Query CREATE TABLE welch_ttest (sample_data Float64, sample_index UInt8) ENGINE = Memory; INSERT INTO welch_ttest VALUES ( 20 . 3 , 0 ), ( 22 . 1 , 0 ), ( 21 . 9 , 0 ), ( 18 . 9 , 1 ), ( 20 . 3 , 1 ), ( 19 , 1 ); SELECT welchTTest(sample_data, sample_index) FROM welch_ttest;

Response ┌─welchTTest(sample_data, sample_index)──────┐ │ (2.7988719532211235, 0.051807360348581945) │ └────────────────────────────────────────────┘

Con un nivel de confianza

Query SELECT welchTTest( 0 . 95 )(sample_data, sample_index) FROM welch_ttest;

Response ┌─welchTTest(0.95)(sample_data, sample_index)─────────────────────────────────────────┐ │ (2.7988719532211235, 0.05180736034858519, -0.026294346671631885, 4.092961013338302) │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Véase también