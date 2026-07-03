Introducido en: v21.1.0 Aplica la prueba t de Welch a muestras de dos poblaciones. Los valores de ambas muestras están en la columna
welchTTest
sample_data.
Si
sample_index es igual a 0, el valor de esa fila pertenece a la muestra de la primera población.
En caso contrario, pertenece a la muestra de la segunda población.
La hipótesis nula es que las medias de las poblaciones son iguales.
Se asume una distribución normal.
Las poblaciones pueden tener varianzas desiguales.
Sintaxis
Parámetros
welchTTest([confidence_level])(sample_data, sample_index)
confidence_level— Opcional. Nivel de confianza para calcular los intervalos de confianza.
Float
sample_data— Datos de la muestra.
Int*o
UInt*o
Float*o
Decimal*
sample_index— Índice de la muestra.
Int*o
UInt*
confidence_level opcional): el estadístico t calculado, el valor p calculado y, opcionalmente, los límites inferior y superior del intervalo de confianza.
Tuple(Float64, Float64) o
Tuple(Float64, Float64, Float64, Float64)
Ejemplos
Prueba t de Welch básica
Query
CREATE TABLE welch_ttest (sample_data Float64, sample_index UInt8) ENGINE = Memory;
INSERT INTO welch_ttest VALUES (20.3, 0), (22.1, 0), (21.9, 0), (18.9, 1), (20.3, 1), (19, 1);
SELECT welchTTest(sample_data, sample_index) FROM welch_ttest;
Con un nivel de confianza
Response
┌─welchTTest(sample_data, sample_index)──────┐
│ (2.7988719532211235, 0.051807360348581945) │
└────────────────────────────────────────────┘
Query
SELECT welchTTest(0.95)(sample_data, sample_index) FROM welch_ttest;
Véase también
Response
┌─welchTTest(0.95)(sample_data, sample_index)─────────────────────────────────────────┐
│ (2.7988719532211235, 0.05180736034858519, -0.026294346671631885, 4.092961013338302) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘