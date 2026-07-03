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Alias: max_by

argMax

Introducido en: v1.1.0 Calcula el valor de arg correspondiente al valor máximo de val. Si hay varias filas con el mismo val máximo, no es determinista cuál de los arg asociados se devuelve. Tanto arg como max se comportan como funciones de agregación: ambas omiten Null durante el procesamiento y devuelven valores distintos de Null si hay valores distintos de Null disponibles. Ver también Sintaxis
Alias: max_by Argumentos Valor devuelto Devuelve el valor de arg que corresponde al valor máximo de val. El tipo coincide con el de arg. Ejemplos Uso básico
Query
Response
Ejemplo ampliado con tratamiento de NULL
Query
Response
Uso de Tuple en los argumentos
Query
Response
Última modificación el 3 de julio de 2026