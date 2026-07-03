max_by
Introducido en: v1.1.0 Calcula el valor de
argMax
arg correspondiente al valor máximo de
val. Si hay varias filas con el mismo
val máximo, no es determinista cuál de los
arg asociados se devuelve.
Tanto
arg como
max se comportan como funciones de agregación: ambas omiten
Null durante el procesamiento y devuelven valores distintos de
Null si hay valores distintos de
Null disponibles.
Ver también
Sintaxis
Alias:
argMax(arg, val)
max_by
Argumentos
arg— Argumento para el que se busca el valor máximo.
const String
val— El valor máximo.
(U)Int8/16/32/64o
Float*o
Dateo
DateTimeo
Tuple
arg que corresponde al valor máximo de
val. El tipo coincide con el de
arg.
Ejemplos
Uso básico
Query
SELECT argMax(user, salary) FROM salary;
Ejemplo ampliado con tratamiento de NULL
Response
┌─argMax(user, salary)─┐
│ director │
└──────────────────────┘
Query
CREATE TABLE test
(
a Nullable(String),
b Nullable(Int64)
)
ENGINE = Memory AS
SELECT *
FROM VALUES(('a', 1), ('b', 2), ('c', 2), (NULL, 3), (NULL, NULL), ('d', NULL));
SELECT argMax(a, b), max(b) FROM test;
Uso de Tuple en los argumentos
Response
┌─argMax(a, b)─┬─max(b)─┐
│ b │ 3 │
└──────────────┴────────┘
Query
SELECT argMax(a, (b,a)) FROM test;
Response
┌─argMax(a, tuple(b, a))─┐
│ c │
└────────────────────────┘