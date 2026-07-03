Introducido en: v1.1.0 Devuelve la desviación estándar poblacional de una secuencia de datos numéricos. El resultado es igual a la raíz cuadrada de
stddevPop
varPop.
Sintaxis
Esta función utiliza un algoritmo numéricamente inestable. Si necesitas estabilidad numérica en los cálculos, usa la función
stddevPopStable. Funciona más lentamente, pero proporciona un menor error de cálculo.
Alias:
stddevPop(x)
STD,
STDDEV_POP
Argumentos
x— Conjunto de valores cuya desviación estándar poblacional se desea calcular.
(U)Int*o
Float*o
Decimal*
x.
Float64
Ejemplos
Cálculo de la desviación estándar poblacional
Query
CREATE TABLE test_data (population UInt8) ENGINE = Log;
INSERT INTO test_data VALUES (3),(3),(3),(4),(4),(5),(5),(7),(11),(15);
SELECT stddevPop(population) AS stddev FROM test_data;
Response
┌────────────stddev─┐
│ 3.794733192202055 │
└───────────────────┘