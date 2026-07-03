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stddevPop

Introducido en: v1.1.0 Devuelve la desviación estándar poblacional de una secuencia de datos numéricos. El resultado es igual a la raíz cuadrada de varPop.
Esta función utiliza un algoritmo numéricamente inestable. Si necesitas estabilidad numérica en los cálculos, usa la función stddevPopStable. Funciona más lentamente, pero proporciona un menor error de cálculo.
Sintaxis
Alias: STD, STDDEV_POP Argumentos
  • x — Conjunto de valores cuya desviación estándar poblacional se desea calcular. (U)Int* o Float* o Decimal*
Valor devuelto Devuelve la raíz cuadrada de la varianza poblacional de x. Float64 Ejemplos Cálculo de la desviación estándar poblacional
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Última modificación el 3 de julio de 2026