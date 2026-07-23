Introducido en: v1.1.0 Calcula simultáneamente varios cuantiles aproximados de una secuencia de datos numéricos en distintos niveles. Esta función aplica muestreo de reservorio con un reservorio de hasta 8192 elementos y un generador de números aleatorios para el muestreo. El resultado no es determinista. Usar
quantiles
quantiles es más eficiente que llamar a varias funciones
quantile individuales cuando necesitas varios valores de cuantiles, ya que todos los cuantiles se calculan en una sola pasada sobre los datos.
Sintaxis
Parámetros
quantiles(level1, level2, ...)(expr)
level— Niveles de cuantiles. Uno o más números de coma flotante constantes entre 0 y 1. Recomendamos usar valores de
levelen el rango
[0.01, 0.99].
Float*
expr— Expresión sobre los valores de la columna que da como resultado tipos de datos numéricos,
Date,
DateTimeo
DateTime64.
(U)Int*o
Int128o
UInt128o
Int256o
UInt256o
Float*o
Decimal*o
Dateo
DateTimeo
DateTime64
Float64, mientras que los argumentos
Decimal,
Date,
DateTime y
DateTime64 conservan su formato de entrada.
Array(Float64) o
Array(Decimal*) o
Array(Date) o
Array(DateTime) o
Array(DateTime64)
Ejemplos
Cálculo eficiente de múltiples cuantiles
Query
CREATE TABLE t (val UInt32) ENGINE = Memory;
INSERT INTO t VALUES (1), (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10);
SELECT quantiles(0.25, 0.5, 0.75, 0.9)(val) FROM t;
Response
┌─quantiles(0.25, 0.5, 0.75, 0.9)(val)─┐
│ [3, 5.5, 8, 9.5] │
└──────────────────────────────────────┘