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quantiles

Introducido en: v1.1.0 Calcula simultáneamente varios cuantiles aproximados de una secuencia de datos numéricos en distintos niveles. Esta función aplica muestreo de reservorio con un reservorio de hasta 8192 elementos y un generador de números aleatorios para el muestreo. El resultado no es determinista. Usar quantiles es más eficiente que llamar a varias funciones quantile individuales cuando necesitas varios valores de cuantiles, ya que todos los cuantiles se calculan en una sola pasada sobre los datos. Sintaxis
Parámetros
  • level — Niveles de cuantiles. Uno o más números de coma flotante constantes entre 0 y 1. Recomendamos usar valores de level en el rango [0.01, 0.99]. Float*
Argumentos Valor devuelto Array de cuantiles aproximados de los niveles especificados, en el mismo orden en que se especificaron. Los argumentos numéricos producen Float64, mientras que los argumentos Decimal, Date, DateTime y DateTime64 conservan su formato de entrada. Array(Float64) o Array(Decimal*) o Array(Date) o Array(DateTime) o Array(DateTime64) Ejemplos Cálculo eficiente de múltiples cuantiles
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Última modificación el 23 de julio de 2026