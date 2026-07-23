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quantilesExactWeighted

Introducido en: v1.1.0 Calcula con exactitud varios cuantiles de una secuencia de datos numéricos en distintos niveles de forma simultánea, teniendo en cuenta el peso de cada elemento. Esta función es equivalente a quantileExactWeighted, pero permite calcular varios niveles de cuantil en una sola pasada, lo que resulta más eficiente que llamar a funciones de cuantil por separado. Sintaxis
Parámetros
  • level — Niveles de los cuantiles. Uno o más números constantes de coma flotante entre 0 y 1. Recomendamos usar valores de level dentro del intervalo [0.01, 0.99]. Float*
Argumentos Valor devuelto Array de cuantiles de los niveles especificados, en el mismo orden en que se especificaron. Para los tipos de datos numéricos, el formato de salida coincide con el formato de entrada. Array((U)Int*) o Array(Int128) o Array(UInt128) o Array(Int256) o Array(UInt256) o Array(Float*) o Array(Decimal*) o Array(Date) o Array(DateTime) o Array(DateTime64) Ejemplos Cálculo de varios cuantiles ponderados exactos
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Última modificación el 23 de julio de 2026