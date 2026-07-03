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meanZTest

Introducido en: v22.2.0 Aplica una prueba z para la media a muestras de dos poblaciones. Los valores de ambas muestras están en la columna sample_data. Si sample_index es igual a 0, el valor de esa fila pertenece a la muestra de la primera población. De lo contrario, pertenece a la muestra de la segunda población. La hipótesis nula es que las medias de las poblaciones son iguales. Se asume una distribución normal. Las poblaciones pueden tener varianzas desiguales y estas son conocidas. Sintaxis
Parámetros
  • population_variance_x — Varianza de la población x. Float*
  • population_variance_y — Varianza de la población y. Float*
  • confidence_level — Nivel de confianza para calcular los intervalos de confianza. Float*
Argumentos Valor devuelto Devuelve una tupla con cuatro elementos: el estadístico z calculado, el valor p calculado, el límite inferior calculado del intervalo de confianza y el límite superior calculado del intervalo de confianza. Tuple(Float64, Float64, Float64, Float64) Ejemplos Ejemplo de prueba Z para la media
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Última modificación el 3 de julio de 2026