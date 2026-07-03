Introducido en: v22.2.0 Aplica una prueba z para la media a muestras de dos poblaciones. Los valores de ambas muestras están en la columna
meanZTest
sample_data.
Si
sample_index es igual a 0, el valor de esa fila pertenece a la muestra de la primera población.
De lo contrario, pertenece a la muestra de la segunda población.
La hipótesis nula es que las medias de las poblaciones son iguales.
Se asume una distribución normal.
Las poblaciones pueden tener varianzas desiguales y estas son conocidas.
Sintaxis
Parámetros
meanZTest(population_variance_x, population_variance_y, confidence_level)(sample_data, sample_index)
population_variance_x— Varianza de la población x.
Float*
population_variance_y— Varianza de la población y.
Float*
confidence_level— Nivel de confianza para calcular los intervalos de confianza.
Float*
sample_data— Datos de la muestra.
(U)Int*o
Float*o
Decimal
sample_index— Índice de la muestra.
(U)Int*
Tuple(Float64, Float64, Float64, Float64)
Ejemplos
Ejemplo de prueba Z para la media
Query
CREATE TABLE mean_ztest (sample_data Float64, sample_index UInt8) ENGINE = Memory;
INSERT INTO mean_ztest VALUES (20.3, 0), (21.9, 0), (22.1, 0), (18.9, 1), (19, 1), (20.3, 1);
SELECT meanZTest(0.7, 0.45, 0.95)(sample_data, sample_index) FROM mean_ztest;
Response
┌─meanZTest(0.7, 0.45, 0.95)(sample_data, sample_index)───────────────────────────────┐
│ (3.2841296025548123, 0.0010229786769086013, 0.8198428246768334, 3.2468238419898365) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘