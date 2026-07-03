CREATE TABLE mean_ztest (sample_data Float64, sample_index UInt8) ENGINE = Memory;

INSERT INTO mean_ztest VALUES ( 20 . 3 , 0 ), ( 21 . 9 , 0 ), ( 22 . 1 , 0 ), ( 18 . 9 , 1 ), ( 19 , 1 ), ( 20 . 3 , 1 );