Parámetros
- P - precisión. Rango válido: [ 1 : 76 ]. Determina cuántos dígitos decimales puede tener el número (incluida la parte fraccionaria). De forma predeterminada, la precisión es 10.
- S - escala. Rango válido: [ 0 : P ]. Determina cuántos dígitos decimales puede tener la parte fraccionaria.
- P de [ 1 : 9 ] - Decimal32(S)
- P de [ 10 : 18 ] - Decimal64(S)
- P de [ 19 : 38 ] - Decimal128(S)
- P de [ 39 : 76 ] - Decimal256(S)
Rangos de valores de Decimal
- Decimal(P, S) - (-1 * 10^(P - S), 1 * 10^(P - S))
- Decimal32(S) - (-1 * 10^(9 - S), 1 * 10^(9 - S))
- Decimal64(S) - (-1 * 10^(18 - S), 1 * 10^(18 - S))
- Decimal128(S) - (-1 * 10^(38 - S), 1 * 10^(38 - S))
- Decimal256(S) - (-1 * 10^(76 - S), 1 * 10^(76 - S))
Internamente, los datos se representan como enteros normales con signo y con el ancho de bits correspondiente. Los rangos de valores reales que pueden almacenarse en memoria son algo mayores que los especificados anteriormente, y solo se comprueban al convertir a partir de una cadena. Como las CPU modernas no admiten de forma nativa enteros de 128 y 256 bits, las operaciones con Decimal128 y Decimal256 se emulan. Por lo tanto, Decimal128 y Decimal256 son significativamente más lentos que Decimal32/Decimal64.
Representación interna
Las operaciones binarias sobre Decimal dan como resultado un tipo de resultado más amplio, independientemente del orden de los argumentos.
Operaciones y tipo de resultado
Decimal64(S1) <op> Decimal32(S2) -> Decimal64(S)
Decimal128(S1) <op> Decimal32(S2) -> Decimal128(S)
Decimal128(S1) <op> Decimal64(S2) -> Decimal128(S)
Decimal256(S1) <op> Decimal<32|64|128>(S2) -> Decimal256(S)
- suma, resta: S = max(S1, S2).
- multiplicación: S = S1 + S2.
- división: S = S1.
Durante los cálculos con Decimal, pueden producirse desbordamientos de enteros. Los dígitos sobrantes de la parte fraccionaria se descartan (no se redondean). Los dígitos sobrantes de la parte entera provocarán una excepción.
Comprobaciones de desbordamiento
SELECT toDecimal32(2, 4) AS x, x / 3
┌──────x─┬─divide(toDecimal32(2, 4), 3)─┐
│ 2.0000 │ 0.6666 │
└────────┴──────────────────────────────┘
SELECT toDecimal32(4.2, 8) AS x, x * x
DB::Exception: Scale is out of bounds.
SELECT toDecimal32(4.2, 8) AS x, 6 * x
Las comprobaciones de desbordamiento ralentizan las operaciones. Si se sabe que no pueden producirse desbordamientos, tiene sentido desactivar estas comprobaciones con el ajuste
DB::Exception: Decimal math overflow.
decimal_check_overflow. Cuando las comprobaciones están desactivadas y se produce un desbordamiento, el resultado será incorrecto:
SET decimal_check_overflow = 0;
SELECT toDecimal32(4.2, 8) AS x, 6 * x
Las comprobaciones de desbordamiento se realizan no solo en las operaciones aritméticas, sino también al comparar valores:
┌──────────x─┬─multiply(6, toDecimal32(4.2, 8))─┐
│ 4.20000000 │ -17.74967296 │
└────────────┴──────────────────────────────────┘
SELECT toDecimal32(1, 8) < 100
Véase también
DB::Exception: Can't compare.