Introducido en: v21.1.0

Aplica la prueba de rangos de Mann-Whitney a muestras de dos poblaciones.

Los valores de ambas muestras están en la columna sample_data . Si sample_index es igual a 0, el valor de esa fila pertenece a la muestra de la primera población. De lo contrario, pertenece a la muestra de la segunda población. La hipótesis nula es que ambas poblaciones son estocásticamente iguales. También pueden comprobarse hipótesis unilaterales. Esta prueba no presupone que los datos sigan una distribución normal.

Sintaxis

mannWhitneyUTest[(alternative[, continuity_correction])](sample_data, sample_index)

Parámetros

alternative — Opcional. Hipótesis alternativa. ‘two-sided’ (valor predeterminado): las dos poblaciones no son estocásticamente iguales. ‘greater’: los valores de la primera muestra son estocásticamente mayores que los de la segunda muestra. ‘less’: los valores de la primera muestra son estocásticamente menores que los de la segunda muestra. String

— Opcional. Hipótesis alternativa. ‘two-sided’ (valor predeterminado): las dos poblaciones no son estocásticamente iguales. ‘greater’: los valores de la primera muestra son estocásticamente mayores que los de la segunda muestra. ‘less’: los valores de la primera muestra son estocásticamente menores que los de la segunda muestra. continuity_correction — Opcional. Si no es 0, se aplica la corrección por continuidad en la aproximación normal del valor p. El valor predeterminado es 1. UInt64

Argumentos

sample_data — Datos de la muestra. (U)Int* o Float* o Decimal*

— Datos de la muestra. o o sample_index — Índice de la muestra. (U)Int*

Valor devuelto

Devuelve una Tuple con dos elementos: el estadístico U calculado y el valor p calculado. Tuple(Float64, Float64)

Ejemplos

Ejemplo de prueba U de Mann-Whitney

Query CREATE TABLE mww_ttest (sample_data Float64, sample_index UInt8) ENGINE = Memory; INSERT INTO mww_ttest VALUES ( 10 , 0 ), ( 11 , 0 ), ( 12 , 0 ), ( 1 , 1 ), ( 2 , 1 ), ( 3 , 1 ); SELECT mannWhitneyUTest( 'greater' )(sample_data, sample_index) FROM mww_ttest;

Response ┌─mannWhitneyUTest('greater')(sample_data, sample_index)─┐ │ (9,0.04042779918503192) │ └────────────────────────────────────────────────────────┘

Véase también