Skip to main content

mannWhitneyUTest

Introducido en: v21.1.0 Aplica la prueba de rangos de Mann-Whitney a muestras de dos poblaciones. Los valores de ambas muestras están en la columna sample_data. Si sample_index es igual a 0, el valor de esa fila pertenece a la muestra de la primera población. De lo contrario, pertenece a la muestra de la segunda población. La hipótesis nula es que ambas poblaciones son estocásticamente iguales. También pueden comprobarse hipótesis unilaterales. Esta prueba no presupone que los datos sigan una distribución normal. Sintaxis
Parámetros
  • alternative — Opcional. Hipótesis alternativa. ‘two-sided’ (valor predeterminado): las dos poblaciones no son estocásticamente iguales. ‘greater’: los valores de la primera muestra son estocásticamente mayores que los de la segunda muestra. ‘less’: los valores de la primera muestra son estocásticamente menores que los de la segunda muestra. String
  • continuity_correction — Opcional. Si no es 0, se aplica la corrección por continuidad en la aproximación normal del valor p. El valor predeterminado es 1. UInt64
Argumentos Valor devuelto Devuelve una Tuple con dos elementos: el estadístico U calculado y el valor p calculado. Tuple(Float64, Float64) Ejemplos Ejemplo de prueba U de Mann-Whitney
Query
Response
Véase también
Última modificación el 3 de julio de 2026