Introducido en: v25.10.0 Calcula múltiples cuantiles de un histograma mediante interpolación lineal en distintos niveles de forma simultánea, teniendo en cuenta el valor acumulado y los límites superiores de cada bucket del histograma. Esta función es equivalente a
quantilesPrometheusHistogram
quantilePrometheusHistogram, pero permite calcular varios niveles de cuantiles en una sola pasada, lo que resulta más eficiente que llamar a funciones de cuantiles individuales.
Sintaxis
Parámetros
quantilesPrometheusHistogram(level1, level2, ...)(bucket_upper_bound, cumulative_bucket_value)
level— Niveles de cuantiles. Uno o más números constantes de coma flotante entre 0 y 1. Recomendamos usar valores de
levelen el intervalo
[0.01, 0.99].
Float64
bucket_upper_bound— Límites superiores de los buckets del histograma. El bucket más alto debe tener un límite superior de
+Inf.
Float*
cumulative_bucket_value— Valores acumulados de los buckets del histograma. Los valores deben aumentar de forma monótona a medida que aumenta el límite superior del bucket.
UInt*o
Float*
bucket_upper_bound.
Array(Float32) o
Array(Float64)
Ejemplos
Ejemplo de uso
Query
SELECT quantilesPrometheusHistogram(0.25, 0.5, 0.75)(bucket_upper_bound, cumulative_bucket_value)
FROM VALUES('bucket_upper_bound Float64, cumulative_bucket_value UInt64', (0, 6), (0.5, 11), (1, 14), (inf, 19));
Response
┌─quantilesPrometheusHistogram(0.25, 0.5, 0.75)(bucket_upper_bound, cumulative_bucket_value)─┐
│ [0,0.35,1] │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘