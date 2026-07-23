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quantilesPrometheusHistogram

Introducido en: v25.10.0 Calcula múltiples cuantiles de un histograma mediante interpolación lineal en distintos niveles de forma simultánea, teniendo en cuenta el valor acumulado y los límites superiores de cada bucket del histograma. Esta función es equivalente a quantilePrometheusHistogram, pero permite calcular varios niveles de cuantiles en una sola pasada, lo que resulta más eficiente que llamar a funciones de cuantiles individuales. Sintaxis
Parámetros
  • level — Niveles de cuantiles. Uno o más números constantes de coma flotante entre 0 y 1. Recomendamos usar valores de level en el intervalo [0.01, 0.99]. Float64
Argumentos
  • bucket_upper_bound — Límites superiores de los buckets del histograma. El bucket más alto debe tener un límite superior de +Inf. Float*
  • cumulative_bucket_value — Valores acumulados de los buckets del histograma. Los valores deben aumentar de forma monótona a medida que aumenta el límite superior del bucket. UInt* o Float*
Valor devuelto Array de cuantiles de los niveles especificados en el mismo orden en que se especificaron. El tipo de coma flotante del resultado coincide con el tipo de bucket_upper_bound. Array(Float32) o Array(Float64) Ejemplos Ejemplo de uso
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Última modificación el 23 de julio de 2026