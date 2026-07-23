|Página
|Descripción
|groupFormat
|Da formato a las filas de cada grupo usando un formato de salida y devuelve los datos formateados como una cadena.
|aggThrow
|Esta función puede utilizarse para probar la seguridad ante excepciones. Lanzará una excepción durante su creación con la probabilidad especificada.
|analysisOfVariance
|Proporciona una prueba estadística para el análisis de varianza de un factor (prueba ANOVA). Es una prueba aplicada a varios grupos de observaciones con distribución normal para determinar si todos los grupos tienen la misma media o no.
|any
|Selecciona el primer valor encontrado de una columna.
|anyHeavy
|Selecciona un valor frecuente mediante el algoritmo heavy hitters. Si hay un valor que aparece en más de la mitad de los casos en cada uno de los hilos de ejecución de la consulta, se devuelve ese valor. Normalmente, el resultado no es determinista.
|anyLast
|Selecciona el último valor encontrado de una columna.
|approx_top_k
|Devuelve un array con los valores aproximadamente más frecuentes y sus recuentos en la columna especificada.
|approx_top_sum
|Devuelve un array con los valores aproximadamente más frecuentes y sus recuentos en la columna especificada.
|argAndMax
|Calcula los valores
arg y
val para un valor máximo de
val. Si hay varias filas con el mismo
val máximo, no es determinista cuál de los
arg y
val asociados se devuelve.
|argAndMin
|Calcula los valores
arg y
val para un valor mínimo de
val. Si hay varias filas con el mismo
val mínimo, no es determinista cuál de los
arg y
val asociados se devuelve.
|argMax
|Calcula el valor
arg para un valor máximo de
val.
|argMin
|Calcula el valor
arg para un valor mínimo de
val. Si hay varias filas con el mismo
val como máximo, no es determinista cuál de los
arg asociados se devuelve.
|avg
|Calcula la media aritmética.
|avgWeighted
|Calcula la media aritmética ponderada.
|boundingRatio
|Función de agregado que calcula la pendiente entre los puntos más a la izquierda y más a la derecha dentro de un grupo de valores.
|categoricalInformationValue
|Calcula el valor de
(P(tag = 1) - P(tag = 0))(log(P(tag = 1)) - log(P(tag = 0))) para cada categoría.
|contingency
|La función
contingency calcula el coeficiente de contingencia, un valor que mide la asociación entre dos columnas de una tabla. El cálculo es similar al de la función
cramersV, pero con un denominador distinto en la raíz cuadrada.
|corr
|Calcula el coeficiente de correlación de Pearson.
|corrMatrix
|Calcula la matriz de correlación de N variables.
|corrStable
|Calcula el coeficiente de correlación de Pearson, pero utiliza un algoritmo numéricamente estable.
|count
|Cuenta el número de filas o de valores no NULL.
|covarPop
|Calcula la covarianza poblacional
|covarPopMatrix
|Devuelve la matriz de covarianza poblacional de N variables.
|covarPopStable
|Calcula el valor de la covarianza poblacional
|covarSamp
|Calcula el valor de
Σ((x - x̅)(y - y̅)) / (n - 1)
|covarSampMatrix
|Devuelve la matriz de covarianza muestral de N variables.
|covarSampStable
|Similar a covarSamp, pero funciona más lentamente y proporciona un menor error de cálculo.
|cramersV
|El resultado de la función
cramersV va de 0 (que corresponde a la ausencia de asociación entre las variables) a 1, y solo puede alcanzar 1 cuando cada valor está completamente determinado por el otro. Puede interpretarse como la asociación entre dos variables expresada como porcentaje de su variación máxima posible.
|cramersVBiasCorrected
|Calcula la V de Cramer, pero utiliza una corrección de sesgo.
|deltaSum
|Suma la diferencia aritmética entre filas consecutivas.
|deltaSumTimestamp
|Suma la diferencia entre filas consecutivas. Si la diferencia es negativa, se ignora.
|distinctDynamicTypes
|Calcula la lista de tipos de datos distintos almacenados en una columna Dynamic.
|distinctJSONPaths
|Calcula una lista de rutas distintas almacenadas en una columna JSON.
|distinctJSONPathsAndTypes
|Calcula la lista de rutas distintas y sus tipos almacenados en JSON.
|entropy
|Calcula la entropía de Shannon de una columna de valores.
|estimateCompressionRatio
|Estima la relación de compresión de una columna dada sin comprimirla.
|exponentialMovingAverage
|Calcula la media móvil exponencial de los valores para un tiempo determinado.
|exponentialTimeDecayedAvg
|Devuelve la media móvil ponderada suavizada exponencialmente de los valores de una serie temporal en el instante
t.
|exponentialTimeDecayedCount
|Devuelve el decaimiento exponencial acumulado de una serie temporal en el instante
t.
|exponentialTimeDecayedMax
|Devuelve el máximo entre la media móvil suavizada exponencialmente calculada en el instante
t y la de
t-1.
|exponentialTimeDecayedSum
|Devuelve la suma de los valores de la media móvil suavizada exponencialmente de una serie temporal en el instante
t.
|first_value
|Es un alias de any, pero se introdujo por compatibilidad con las funciones de ventana, donde a veces es necesario procesar valores
NULL (de forma predeterminada, todas las funciones de agregación de ClickHouse ignoran los valores
NULL).
|flameGraph
|Función de agregación que construye un flamegraph a partir de una lista de stacktraces.
|groupArray
|Crea un array de valores de argumento. Los valores pueden añadirse al array en cualquier orden (indeterminado).
|groupArrayArray
|Agrega arrays en un array más grande que los contiene.
|groupArrayInsertAt
|Inserta un valor en el array en la posición especificada.
|groupArrayIntersect
|Devuelve la intersección de los arrays dados (devuelve todos los elementos de los arrays que están presentes en todos los arrays dados).
|groupArrayLast
|Crea un array con los últimos valores del argumento.
|groupArrayMovingAvg
|Calcula la media móvil de los valores de entrada.
|groupArrayMovingSum
|Calcula la suma móvil de los valores de entrada.
|groupArraySample
|Crea un array de valores de argumento de muestra. El tamaño del array resultante está limitado a
max_size elementos. Los valores del argumento se seleccionan y se añaden al array aleatoriamente.
|groupArraySorted
|Devuelve un array con los primeros N elementos en orden ascendente.
|groupBitAnd
|Aplica
AND bit a bit a una serie de números.
|groupBitmap
|Realiza cálculos de bitmap o Aggregate a partir de una columna de enteros sin signo; devuelve la cardinalidad del tipo UInt64; si se añade el sufijo -State, devuelve un bitmap object.
|groupBitmapAnd
|Calcula el
AND de una columna bitmap; devuelve la cardinalidad del tipo UInt64; si se añade el sufijo -State, devuelve un bitmap object.
|groupBitmapOr
|Calcula el
OR de una columna bitmap; devuelve la cardinalidad del tipo UInt64; si se añade el sufijo -State, devuelve un bitmap object. Esto equivale a
groupBitmapMerge.
|groupBitmapXor
|Calcula el
XOR de una columna bitmap y devuelve la cardinalidad del tipo UInt64; si se usa con el sufijo -State, devuelve un bitmap object.
|groupBitOr
|Aplica
OR bit a bit a una serie de números.
|groupBitXor
|Aplica
XOR bit a bit a una serie de números.
|groupConcat
|Calcula una cadena concatenada a partir de un grupo de cadenas, opcionalmente separadas por un delimitador y, de forma opcional, limitada por un número máximo de elementos.
|groupUniqArray
|Crea un array a partir de distintos valores de argumento.
|intervalLengthSum
|Calcula la longitud total de la unión de todos los rangos (segmentos en el eje numérico).
|kolmogorovSmirnovTest
|Aplica la prueba de Kolmogorov-Smirnov a muestras de dos poblaciones.
|kurtPop
|Calcula la curtosis de una secuencia.
|kurtSamp
|Calcula la curtosis muestral de una secuencia.
|largestTriangleThreeBuckets
|Aplica el algoritmo Largest-Triangle-Three-Buckets a los datos de entrada.
|last_value
|Selecciona el último valor encontrado, similar a
anyLast, pero puede aceptar NULL.
|mannWhitneyUTest
|Aplica la prueba de rangos de Mann-Whitney a muestras de dos poblaciones.
|max
|Función de agregado que calcula el valor máximo de un grupo de valores.
|maxIntersections
|Función de agregado que calcula el número máximo de intersecciones entre un grupo de intervalos (si todos los intervalos se intersectan al menos una vez).
|maxIntersectionsPosition
|Función de agregado que calcula las posiciones de las ocurrencias de la función maxIntersections.
|maxMap
|Calcula el máximo del array
value según las claves especificadas en el array
key.
|meanZTest
|Aplica la prueba z de medias a muestras de dos poblaciones.
|median
|Las funciones
median* son alias de las funciones
quantile* correspondientes. Calculan la mediana de una muestra de datos numéricos.
|min
|Función de agregado que calcula el valor mínimo de un grupo de valores.
|minMap
|Calcula el mínimo del array
value según las claves especificadas en el array
key.
|quantile
|Calcula un cuantil aproximado de una secuencia de datos numéricos.
|quantileBFloat16
|Calcula un cuantil aproximado de una muestra compuesta por números bfloat16.
|quantileDD
|Calcula un cuantil aproximado de una muestra con garantías de error relativo.
|quantileDeterministic
|Calcula un cuantil aproximado de una secuencia de datos numéricos.
|quantileExact Functions
|funciones quantileExact, quantileExactLow, quantileExactHigh, quantileExactExclusive, quantileExactInclusive
|quantileExactExclusive
|Calcula exactamente el cuantil de una secuencia de datos numéricos.
|quantileExactHigh
|Similar a quantileExact, calcula el cuantil exacto de una secuencia de datos numéricos.
|quantileExactInclusive
|Calcula exactamente el cuantil de una secuencia de datos numéricos.
|quantileExactLow
|Similar a quantileExact, calcula el cuantil exacto de una secuencia de datos numéricos.
|quantileExactWeighted
|Calcula exactamente el cuantil de una secuencia de datos numéricos, teniendo en cuenta el peso de cada elemento.
|quantileExactWeightedInterpolated
|Calcula el cuantil de una secuencia de datos numéricos mediante interpolación lineal, teniendo en cuenta el peso de cada elemento.
|quantileGK
|Calcula el cuantil de una secuencia de datos numéricos mediante el algoritmo de Greenwald-Khanna.
|quantileInterpolatedWeighted
|Calcula el cuantil de una secuencia de datos numéricos mediante interpolación lineal, teniendo en cuenta el peso de cada elemento.
|quantilePrometheusHistogram
|Calcula el cuantil de un histograma mediante interpolación lineal.
|quantiles Functions
|funciones quantiles, quantilesExactExclusive, quantilesExactInclusive, quantilesGK
|quantilesExactExclusive
|Calcula exactamente los cuantiles de una secuencia de datos numéricos.
|quantilesExactInclusive
|Calcula exactamente los cuantiles de una secuencia de datos numéricos.
|quantilesGK
|quantilesGK funciona de forma similar a quantileGK, pero permite calcular cuantiles en distintos niveles simultáneamente y devuelve un array.
|quantilesTimingWeighted
|Con la precisión especificada, calcula el cuantil de una secuencia de datos numéricos según el peso de cada elemento de la secuencia.
|quantileTDigest
|Calcula un cuantil aproximado de una secuencia de datos numéricos mediante el algoritmo t-digest.
|quantileTDigestWeighted
|Calcula un cuantil aproximado de una secuencia de datos numéricos mediante el algoritmo t-digest.
|quantileTiming
|Con la precisión especificada, calcula el cuantil de una secuencia de datos numéricos.
|quantileTimingWeighted
|Con la precisión especificada, calcula el cuantil de una secuencia de datos numéricos según el peso de cada elemento de la secuencia.
|rankCorr
|Calcula un coeficiente de correlación por rangos.
|simpleLinearRegression
|Realiza una regresión lineal simple (unidimensional).
|singleValueOrNull
|La función de agregado
singleValueOrNull se utiliza para implementar operadores de subconsulta, como
x = ALL (SELECT ...). Comprueba si solo hay un único valor no
NULL en los datos.
|skewPop
|Calcula la asimetría de una secuencia.
|skewSamp
|Calcula la asimetría muestral de una secuencia.
|sparkbar
|La función genera un histograma de frecuencias para los valores
x y la frecuencia de repetición
y de esos valores en el intervalo
[min_x, max_x].
|stddevPop
|El resultado es igual a la raíz cuadrada de varPop.
|stddevPopStable
|El resultado es igual a la raíz cuadrada de varPop. A diferencia de stddevPop, esta función utiliza un algoritmo numéricamente estable.
|stddevSamp
|El resultado es igual a la raíz cuadrada de varSamp.
|stddevSampStable
|El resultado es igual a la raíz cuadrada de varSamp. A diferencia de stddevSamp, esta función utiliza un algoritmo numéricamente estable.
|stochasticLinearRegression
|Esta función implementa regresión lineal estocástica. Admite parámetros personalizados para la tasa de aprendizaje, el coeficiente de regularización L2, el tamaño del mini-batch y varios métodos de actualización de pesos (Adam, SGD simple, Momentum, Nesterov).
|stochasticLogisticRegression
|Esta función implementa regresión logística estocástica. Puede utilizarse para problemas de clasificación binaria, admite los mismos parámetros personalizados que stochasticLinearRegression y funciona de la misma manera.
|studentTTest
|Aplica la prueba t de Student a muestras de dos poblaciones.
|studentTTestOneSample
|Aplica la prueba t de Student de una muestra a una muestra y a una media poblacional conocida.
|sum
|Calcula la suma. Solo funciona con números.
|sumCount
|Calcula la suma de los números y cuenta el número de filas al mismo tiempo. El optimizador de consultas de ClickHouse utiliza esta función: si hay varias funciones
sum,
count o
avg en una consulta, pueden sustituirse por una sola función
sumCount para reutilizar los cálculos. Rara vez es necesario usar esta función explícitamente.
|sumKahan
|Calcula la suma de los números con el algoritmo de suma compensada de Kahan.
|sumMap
|Totaliza uno o más arrays
value según las claves especificadas en el array
key. Devuelve una tupla de arrays: las claves en orden ordenado, seguidas de los valores sumados para las claves correspondientes sin desbordamiento.
|sumMapWithOverflow
|Totaliza un array
value según las claves especificadas en el array
key. Devuelve una tupla de dos arrays: las claves en orden ordenado y los valores sumados para las claves correspondientes. Se diferencia de la función sumMap en que realiza la suma con desbordamiento.
|sumWithOverflow
|Calcula la suma de los números usando el mismo tipo de dato para el resultado que para los parámetros de entrada. Si la suma supera el valor máximo de este tipo de dato, se calcula con desbordamiento.
|theilsU
|La función
theilsU calcula el coeficiente de incertidumbre U de Theil, un valor que mide la asociación entre dos columnas de una tabla.
|timeSeriesChangesToGrid
|Función de agregado que calcula cambios similares a los de PromQL sobre datos de series temporales en la cuadrícula especificada.
|timeSeriesDeltaToGrid
|Función de agregación que calcula un delta al estilo PromQL sobre datos de series temporales en la cuadrícula especificada.
|timeSeriesDerivToGrid
|Función de agregación que calcula una derivada al estilo PromQL sobre datos de series temporales en la cuadrícula especificada.
|timeSeriesGroupArray
|Ordena las series temporales por timestamp en orden ascendente.
|timeSeriesInstantDeltaToGrid
|Función de agregación que calcula un idelta al estilo PromQL sobre datos de series temporales en la cuadrícula especificada.
|timeSeriesInstantRateToGrid
|Función de agregación que calcula un irate al estilo PromQL sobre datos de series temporales en la cuadrícula especificada.
|timeSeriesLastTwoSamples
|Función de agregación para remuestrear datos de series temporales para el cálculo de irate e idelta al estilo PromQL
|timeSeriesPredictLinearToGrid
|Función de agregación que calcula una predicción lineal al estilo PromQL sobre datos de series temporales en la cuadrícula especificada.
|timeSeriesRateToGrid
|Función de agregación que calcula una rate al estilo PromQL sobre datos de series temporales en la cuadrícula especificada.
|timeSeriesResampleToGridWithStaleness
|Función de agregación que remuestrea datos de series temporales a la cuadrícula especificada.
|timeSeriesResetsToGrid
|Función de agregación que calcula resets al estilo PromQL sobre datos de series temporales en la cuadrícula especificada.
|topK
|Devuelve un array con los valores más frecuentes de forma aproximada en la columna especificada. El array resultante se ordena en orden descendente según la frecuencia aproximada de los valores (no por los valores en sí).
|topKWeighted
|Devuelve un array con los valores más frecuentes de forma aproximada en la columna especificada. El array resultante se ordena en orden descendente según la frecuencia aproximada de los valores (no por los valores en sí). Además, se tiene en cuenta el peso del valor.
|uniq
|Calcula el número aproximado de valores distintos del argumento.
|uniqCombined
|Calcula el número aproximado de valores distintos del argumento.
|uniqCombined64
|Calcula el número aproximado de valores distintos del argumento. Es igual que uniqCombined, pero usa un hash de 64 bits para todos los tipos de datos en lugar de solo para el tipo de datos String.
|uniqExact
|Calcula el número exacto de valores distintos del argumento.
|uniqHLL12
|Calcula el número aproximado de valores distintos del argumento mediante el algoritmo HyperLogLog.
|uniqTheta
|Calcula el número aproximado de valores distintos del argumento mediante el framework Theta Sketch.
|varPop
|Calcula la varianza poblacional.
|varPopStable
|Devuelve la varianza poblacional. A diferencia de varPop , esta función usa un algoritmo numéricamente estable. Funciona más lentamente, pero proporciona un menor error computacional.
|varSamp
|Calcula la varianza muestral de un conjunto de datos.
|varSampStable
|Calcula la varianza muestral de un conjunto de datos. A diferencia de
varSamp , esta función usa un algoritmo numéricamente estable. Funciona más lentamente, pero proporciona un menor error computacional.
|welchTTest
|Aplica la prueba t de Welch a muestras de dos poblaciones.
Funciones de agregación
Página principal de las funciones de agregación con la lista completa de funciones de agregación
ClickHouse admite todas las funciones de agregación estándar de SQL (sum, avg, min, max, count), así como una amplia gama de otras funciones de agregación.
Última modificación el 23 de julio de 2026
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