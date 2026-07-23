groupFormat Da formato a las filas de cada grupo usando un formato de salida y devuelve los datos formateados como una cadena.

aggThrow Esta función puede utilizarse para probar la seguridad ante excepciones. Lanzará una excepción durante su creación con la probabilidad especificada.

analysisOfVariance Proporciona una prueba estadística para el análisis de varianza de un factor (prueba ANOVA). Es una prueba aplicada a varios grupos de observaciones con distribución normal para determinar si todos los grupos tienen la misma media o no.

any Selecciona el primer valor encontrado de una columna.

anyHeavy Selecciona un valor frecuente mediante el algoritmo heavy hitters. Si hay un valor que aparece en más de la mitad de los casos en cada uno de los hilos de ejecución de la consulta, se devuelve ese valor. Normalmente, el resultado no es determinista.

anyLast Selecciona el último valor encontrado de una columna.

approx_top_k Devuelve un array con los valores aproximadamente más frecuentes y sus recuentos en la columna especificada.

approx_top_sum Devuelve un array con los valores aproximadamente más frecuentes y sus recuentos en la columna especificada.

argAndMax Calcula los valores arg y val para un valor máximo de val . Si hay varias filas con el mismo val máximo, no es determinista cuál de los arg y val asociados se devuelve.

argAndMin Calcula los valores arg y val para un valor mínimo de val . Si hay varias filas con el mismo val mínimo, no es determinista cuál de los arg y val asociados se devuelve.

argMax Calcula el valor arg para un valor máximo de val .

argMin Calcula el valor arg para un valor mínimo de val . Si hay varias filas con el mismo val como máximo, no es determinista cuál de los arg asociados se devuelve.

avg Calcula la media aritmética.

avgWeighted Calcula la media aritmética ponderada.

boundingRatio Función de agregado que calcula la pendiente entre los puntos más a la izquierda y más a la derecha dentro de un grupo de valores.

categoricalInformationValue Calcula el valor de (P(tag = 1) - P(tag = 0))(log(P(tag = 1)) - log(P(tag = 0))) para cada categoría.

contingency La función contingency calcula el coeficiente de contingencia, un valor que mide la asociación entre dos columnas de una tabla. El cálculo es similar al de la función cramersV , pero con un denominador distinto en la raíz cuadrada.

corr Calcula el coeficiente de correlación de Pearson.

corrMatrix Calcula la matriz de correlación de N variables.

corrStable Calcula el coeficiente de correlación de Pearson, pero utiliza un algoritmo numéricamente estable.

count Cuenta el número de filas o de valores no NULL.

covarPop Calcula la covarianza poblacional

covarPopMatrix Devuelve la matriz de covarianza poblacional de N variables.

covarPopStable Calcula el valor de la covarianza poblacional

covarSamp Calcula el valor de Σ((x - x̅)(y - y̅)) / (n - 1)

covarSampMatrix Devuelve la matriz de covarianza muestral de N variables.

covarSampStable Similar a covarSamp, pero funciona más lentamente y proporciona un menor error de cálculo.

cramersV El resultado de la función cramersV va de 0 (que corresponde a la ausencia de asociación entre las variables) a 1, y solo puede alcanzar 1 cuando cada valor está completamente determinado por el otro. Puede interpretarse como la asociación entre dos variables expresada como porcentaje de su variación máxima posible.

cramersVBiasCorrected Calcula la V de Cramer, pero utiliza una corrección de sesgo.

deltaSum Suma la diferencia aritmética entre filas consecutivas.

deltaSumTimestamp Suma la diferencia entre filas consecutivas. Si la diferencia es negativa, se ignora.

distinctDynamicTypes Calcula la lista de tipos de datos distintos almacenados en una columna Dynamic.

distinctJSONPaths Calcula una lista de rutas distintas almacenadas en una columna JSON.

distinctJSONPathsAndTypes Calcula la lista de rutas distintas y sus tipos almacenados en JSON.

entropy Calcula la entropía de Shannon de una columna de valores.

estimateCompressionRatio Estima la relación de compresión de una columna dada sin comprimirla.

exponentialMovingAverage Calcula la media móvil exponencial de los valores para un tiempo determinado.

exponentialTimeDecayedAvg Devuelve la media móvil ponderada suavizada exponencialmente de los valores de una serie temporal en el instante t .

exponentialTimeDecayedCount Devuelve el decaimiento exponencial acumulado de una serie temporal en el instante t .

exponentialTimeDecayedMax Devuelve el máximo entre la media móvil suavizada exponencialmente calculada en el instante t y la de t-1 .

exponentialTimeDecayedSum Devuelve la suma de los valores de la media móvil suavizada exponencialmente de una serie temporal en el instante t .

first_value Es un alias de any, pero se introdujo por compatibilidad con las funciones de ventana, donde a veces es necesario procesar valores NULL (de forma predeterminada, todas las funciones de agregación de ClickHouse ignoran los valores NULL ).

flameGraph Función de agregación que construye un flamegraph a partir de una lista de stacktraces.

groupArray Crea un array de valores de argumento. Los valores pueden añadirse al array en cualquier orden (indeterminado).

groupArrayArray Agrega arrays en un array más grande que los contiene.

groupArrayInsertAt Inserta un valor en el array en la posición especificada.

groupArrayIntersect Devuelve la intersección de los arrays dados (devuelve todos los elementos de los arrays que están presentes en todos los arrays dados).

groupArrayLast Crea un array con los últimos valores del argumento.

groupArrayMovingAvg Calcula la media móvil de los valores de entrada.

groupArrayMovingSum Calcula la suma móvil de los valores de entrada.

groupArraySample Crea un array de valores de argumento de muestra. El tamaño del array resultante está limitado a max_size elementos. Los valores del argumento se seleccionan y se añaden al array aleatoriamente.

groupArraySorted Devuelve un array con los primeros N elementos en orden ascendente.

groupBitAnd Aplica AND bit a bit a una serie de números.

groupBitmap Realiza cálculos de bitmap o Aggregate a partir de una columna de enteros sin signo; devuelve la cardinalidad del tipo UInt64; si se añade el sufijo -State, devuelve un bitmap object.

groupBitmapAnd Calcula el AND de una columna bitmap; devuelve la cardinalidad del tipo UInt64; si se añade el sufijo -State, devuelve un bitmap object.

groupBitmapOr Calcula el OR de una columna bitmap; devuelve la cardinalidad del tipo UInt64; si se añade el sufijo -State, devuelve un bitmap object. Esto equivale a groupBitmapMerge .

groupBitmapXor Calcula el XOR de una columna bitmap y devuelve la cardinalidad del tipo UInt64; si se usa con el sufijo -State, devuelve un bitmap object.

groupBitOr Aplica OR bit a bit a una serie de números.

groupBitXor Aplica XOR bit a bit a una serie de números.

groupConcat Calcula una cadena concatenada a partir de un grupo de cadenas, opcionalmente separadas por un delimitador y, de forma opcional, limitada por un número máximo de elementos.

groupUniqArray Crea un array a partir de distintos valores de argumento.

intervalLengthSum Calcula la longitud total de la unión de todos los rangos (segmentos en el eje numérico).

kolmogorovSmirnovTest Aplica la prueba de Kolmogorov-Smirnov a muestras de dos poblaciones.

kurtPop Calcula la curtosis de una secuencia.

kurtSamp Calcula la curtosis muestral de una secuencia.

largestTriangleThreeBuckets Aplica el algoritmo Largest-Triangle-Three-Buckets a los datos de entrada.

last_value Selecciona el último valor encontrado, similar a anyLast , pero puede aceptar NULL.

mannWhitneyUTest Aplica la prueba de rangos de Mann-Whitney a muestras de dos poblaciones.

max Función de agregado que calcula el valor máximo de un grupo de valores.

maxIntersections Función de agregado que calcula el número máximo de intersecciones entre un grupo de intervalos (si todos los intervalos se intersectan al menos una vez).

maxIntersectionsPosition Función de agregado que calcula las posiciones de las ocurrencias de la función maxIntersections.

maxMap Calcula el máximo del array value según las claves especificadas en el array key .

meanZTest Aplica la prueba z de medias a muestras de dos poblaciones.

median Las funciones median* son alias de las funciones quantile* correspondientes. Calculan la mediana de una muestra de datos numéricos.

min Función de agregado que calcula el valor mínimo de un grupo de valores.

minMap Calcula el mínimo del array value según las claves especificadas en el array key .

quantile Calcula un cuantil aproximado de una secuencia de datos numéricos.

quantileBFloat16 Calcula un cuantil aproximado de una muestra compuesta por números bfloat16.

quantileDD Calcula un cuantil aproximado de una muestra con garantías de error relativo.

quantileDeterministic Calcula un cuantil aproximado de una secuencia de datos numéricos.

quantileExact Functions funciones quantileExact, quantileExactLow, quantileExactHigh, quantileExactExclusive, quantileExactInclusive

quantileExactExclusive Calcula exactamente el cuantil de una secuencia de datos numéricos.

quantileExactHigh Similar a quantileExact, calcula el cuantil exacto de una secuencia de datos numéricos.

quantileExactInclusive Calcula exactamente el cuantil de una secuencia de datos numéricos.

quantileExactLow Similar a quantileExact, calcula el cuantil exacto de una secuencia de datos numéricos.

quantileExactWeighted Calcula exactamente el cuantil de una secuencia de datos numéricos, teniendo en cuenta el peso de cada elemento.

quantileExactWeightedInterpolated Calcula el cuantil de una secuencia de datos numéricos mediante interpolación lineal, teniendo en cuenta el peso de cada elemento.

quantileGK Calcula el cuantil de una secuencia de datos numéricos mediante el algoritmo de Greenwald-Khanna.

quantileInterpolatedWeighted Calcula el cuantil de una secuencia de datos numéricos mediante interpolación lineal, teniendo en cuenta el peso de cada elemento.

quantilePrometheusHistogram Calcula el cuantil de un histograma mediante interpolación lineal.

quantiles Functions funciones quantiles, quantilesExactExclusive, quantilesExactInclusive, quantilesGK

quantilesExactExclusive Calcula exactamente los cuantiles de una secuencia de datos numéricos.

quantilesExactInclusive Calcula exactamente los cuantiles de una secuencia de datos numéricos.

quantilesGK quantilesGK funciona de forma similar a quantileGK, pero permite calcular cuantiles en distintos niveles simultáneamente y devuelve un array.

quantilesTimingWeighted Con la precisión especificada, calcula el cuantil de una secuencia de datos numéricos según el peso de cada elemento de la secuencia.

quantileTDigest Calcula un cuantil aproximado de una secuencia de datos numéricos mediante el algoritmo t-digest.

quantileTDigestWeighted Calcula un cuantil aproximado de una secuencia de datos numéricos mediante el algoritmo t-digest.

quantileTiming Con la precisión especificada, calcula el cuantil de una secuencia de datos numéricos.

quantileTimingWeighted Con la precisión especificada, calcula el cuantil de una secuencia de datos numéricos según el peso de cada elemento de la secuencia.

rankCorr Calcula un coeficiente de correlación por rangos.

simpleLinearRegression Realiza una regresión lineal simple (unidimensional).

singleValueOrNull La función de agregado singleValueOrNull se utiliza para implementar operadores de subconsulta, como x = ALL (SELECT ...) . Comprueba si solo hay un único valor no NULL en los datos.

skewPop Calcula la asimetría de una secuencia.

skewSamp Calcula la asimetría muestral de una secuencia.

sparkbar La función genera un histograma de frecuencias para los valores x y la frecuencia de repetición y de esos valores en el intervalo [min_x, max_x] .

stddevPop El resultado es igual a la raíz cuadrada de varPop.

stddevPopStable El resultado es igual a la raíz cuadrada de varPop. A diferencia de stddevPop, esta función utiliza un algoritmo numéricamente estable.

stddevSamp El resultado es igual a la raíz cuadrada de varSamp.

stddevSampStable El resultado es igual a la raíz cuadrada de varSamp. A diferencia de stddevSamp, esta función utiliza un algoritmo numéricamente estable.

stochasticLinearRegression Esta función implementa regresión lineal estocástica. Admite parámetros personalizados para la tasa de aprendizaje, el coeficiente de regularización L2, el tamaño del mini-batch y varios métodos de actualización de pesos (Adam, SGD simple, Momentum, Nesterov).

stochasticLogisticRegression Esta función implementa regresión logística estocástica. Puede utilizarse para problemas de clasificación binaria, admite los mismos parámetros personalizados que stochasticLinearRegression y funciona de la misma manera.

studentTTest Aplica la prueba t de Student a muestras de dos poblaciones.

studentTTestOneSample Aplica la prueba t de Student de una muestra a una muestra y a una media poblacional conocida.

sum Calcula la suma. Solo funciona con números.

sumCount Calcula la suma de los números y cuenta el número de filas al mismo tiempo. El optimizador de consultas de ClickHouse utiliza esta función: si hay varias funciones sum , count o avg en una consulta, pueden sustituirse por una sola función sumCount para reutilizar los cálculos. Rara vez es necesario usar esta función explícitamente.

sumKahan Calcula la suma de los números con el algoritmo de suma compensada de Kahan.

sumMap Totaliza uno o más arrays value según las claves especificadas en el array key . Devuelve una tupla de arrays: las claves en orden ordenado, seguidas de los valores sumados para las claves correspondientes sin desbordamiento.

sumMapWithOverflow Totaliza un array value según las claves especificadas en el array key . Devuelve una tupla de dos arrays: las claves en orden ordenado y los valores sumados para las claves correspondientes. Se diferencia de la función sumMap en que realiza la suma con desbordamiento.

sumWithOverflow Calcula la suma de los números usando el mismo tipo de dato para el resultado que para los parámetros de entrada. Si la suma supera el valor máximo de este tipo de dato, se calcula con desbordamiento.

theilsU La función theilsU calcula el coeficiente de incertidumbre U de Theil, un valor que mide la asociación entre dos columnas de una tabla.

timeSeriesChangesToGrid Función de agregado que calcula cambios similares a los de PromQL sobre datos de series temporales en la cuadrícula especificada.

timeSeriesDeltaToGrid Función de agregación que calcula un delta al estilo PromQL sobre datos de series temporales en la cuadrícula especificada.

timeSeriesDerivToGrid Función de agregación que calcula una derivada al estilo PromQL sobre datos de series temporales en la cuadrícula especificada.

timeSeriesGroupArray Ordena las series temporales por timestamp en orden ascendente.

timeSeriesInstantDeltaToGrid Función de agregación que calcula un idelta al estilo PromQL sobre datos de series temporales en la cuadrícula especificada.

timeSeriesInstantRateToGrid Función de agregación que calcula un irate al estilo PromQL sobre datos de series temporales en la cuadrícula especificada.

timeSeriesLastTwoSamples Función de agregación para remuestrear datos de series temporales para el cálculo de irate e idelta al estilo PromQL

timeSeriesPredictLinearToGrid Función de agregación que calcula una predicción lineal al estilo PromQL sobre datos de series temporales en la cuadrícula especificada.

timeSeriesRateToGrid Función de agregación que calcula una rate al estilo PromQL sobre datos de series temporales en la cuadrícula especificada.

timeSeriesResampleToGridWithStaleness Función de agregación que remuestrea datos de series temporales a la cuadrícula especificada.

timeSeriesResetsToGrid Función de agregación que calcula resets al estilo PromQL sobre datos de series temporales en la cuadrícula especificada.

topK Devuelve un array con los valores más frecuentes de forma aproximada en la columna especificada. El array resultante se ordena en orden descendente según la frecuencia aproximada de los valores (no por los valores en sí).

topKWeighted Devuelve un array con los valores más frecuentes de forma aproximada en la columna especificada. El array resultante se ordena en orden descendente según la frecuencia aproximada de los valores (no por los valores en sí). Además, se tiene en cuenta el peso del valor.

uniq Calcula el número aproximado de valores distintos del argumento.

uniqCombined Calcula el número aproximado de valores distintos del argumento.

uniqCombined64 Calcula el número aproximado de valores distintos del argumento. Es igual que uniqCombined, pero usa un hash de 64 bits para todos los tipos de datos en lugar de solo para el tipo de datos String.

uniqExact Calcula el número exacto de valores distintos del argumento.

uniqHLL12 Calcula el número aproximado de valores distintos del argumento mediante el algoritmo HyperLogLog.

uniqTheta Calcula el número aproximado de valores distintos del argumento mediante el framework Theta Sketch.

varPop Calcula la varianza poblacional.

varPopStable Devuelve la varianza poblacional. A diferencia de varPop , esta función usa un algoritmo numéricamente estable. Funciona más lentamente, pero proporciona un menor error computacional.

varSamp Calcula la varianza muestral de un conjunto de datos.

varSampStable Calcula la varianza muestral de un conjunto de datos. A diferencia de varSamp , esta función usa un algoritmo numéricamente estable. Funciona más lentamente, pero proporciona un menor error computacional.