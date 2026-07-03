Introducido en: v22.1.0 La función
contingency
contingency calcula el coeficiente de contingencia, un valor que mide la asociación entre dos columnas de una tabla.
El cálculo es similar al de la función
cramersV, pero utiliza un denominador distinto en la raíz cuadrada.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve un valor entre 0 y 1. Cuanto mayor sea el resultado, más estrecha será la asociación entre las dos columnas.
contingency(column1, column2)
Float64
Ejemplos
Comparación con cramersV
Query
SELECT
cramersV(a, b),
contingency(a, b)
FROM
(
SELECT
number % 10 AS a,
number % 4 AS b
FROM
numbers(150)
);
Response
┌─────cramersV(a, b)─┬──contingency(a, b)─┐
│ 0.5798088336225178 │ 0.708607540104077 │
└────────────────────┴────────────────────┘