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contingency

Introducido en: v22.1.0 La función contingency calcula el coeficiente de contingencia, un valor que mide la asociación entre dos columnas de una tabla. El cálculo es similar al de la función cramersV, pero utiliza un denominador distinto en la raíz cuadrada. Sintaxis
Argumentos
  • column1 — Primera columna a comparar. Any
  • column2 — Segunda columna a comparar. Any
Valor devuelto Devuelve un valor entre 0 y 1. Cuanto mayor sea el resultado, más estrecha será la asociación entre las dos columnas. Float64 Ejemplos Comparación con cramersV
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Última modificación el 3 de julio de 2026