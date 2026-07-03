CREATE TABLE example_table (

id UInt32,

category String,

value Float64

) ENGINE = Memory;

INSERT INTO example_table VALUES

( 1 , 'A' , 10 . 5 ),

( 2 , 'B' , 20 . 3 ),

( 3 , 'A' , 15 . 7 ),

( 4 , 'C' , 8 . 9 ),

( 5 , 'B' , 12 . 1 ),

( 6 , 'A' , 18 . 4 );

SELECT uniq(category) as unique_categories