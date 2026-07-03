Introducido en: v20.1.0 Calcula la asimetría muestral de una secuencia. Representa una estimación insesgada de la asimetría de una variable aleatoria si los valores proporcionados constituyen una muestra de esta. Sintaxis
skewSamp
Argumentos
skewSamp(expr)
expr— Una expresión que devuelve un número.
Expresión
n <= 1 (
n es el tamaño de la muestra), la función devuelve
nan.
Float64
Ejemplos
Distribución simétrica
Query
SELECT skewSamp(number) FROM numbers(100);
Distribución asimétrica a la derecha
Response
┌─skewSamp(number)─┐
│ 0 │
└──────────────────┘
Query
SELECT skewSamp(x) FROM (SELECT pow(number, 2) AS x FROM numbers(10));
Response
┌────────skewSamp(x)─┐
│ 0.5751042382747413 │
└────────────────────┘