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skewSamp

Introducido en: v20.1.0 Calcula la asimetría muestral de una secuencia. Representa una estimación insesgada de la asimetría de una variable aleatoria si los valores proporcionados constituyen una muestra de esta. Sintaxis
Argumentos
  • expr — Una expresión que devuelve un número. Expresión
Valor devuelto Devuelve la asimetría de la distribución dada. Si n <= 1 (n es el tamaño de la muestra), la función devuelve nan. Float64 Ejemplos Distribución simétrica
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Distribución asimétrica a la derecha
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Última modificación el 3 de julio de 2026