Introducido en: v20.9.0

Calcula un coeficiente de correlación de rangos.

Devuelve el coeficiente de correlación de rangos entre x e y. El valor del coeficiente de correlación varía de -1 a +1. Si se pasan menos de dos argumentos, la función devolverá una excepción. Un valor cercano a +1 denota una relación lineal fuerte y, al aumentar una variable aleatoria, la segunda variable aleatoria también aumenta. Un valor cercano a -1 denota una relación lineal fuerte y, al aumentar una variable aleatoria, la segunda variable aleatoria disminuye. Un valor cercano o igual a 0 denota que no existe relación entre las dos variables aleatorias.

Véase también

Sintaxis

rankCorr(x, y)

Argumentos

x — Valor arbitrario. Float*

— Valor arbitrario. y — Valor arbitrario. Float*

Valor devuelto

Devuelve un coeficiente de correlación entre los rangos de x e y. El valor varía de -1 a +1. Float64

Ejemplos

Correlación perfecta

Query SELECT rankCorr( number , number ) FROM numbers( 100 );

Response ┌─rankCorr(number, number)─┐ │ 1 │ └──────────────────────────┘

Relación no lineal

Query SELECT roundBankers(rankCorr( exp ( number ), sin ( number )), 3 ) FROM numbers( 100 );

Response ┌─roundBankers(rankCorr(exp(number), sin(number)), 3)─┐ │ -0.037 │ └─────────────────────────────────────────────────────┘

Véase también