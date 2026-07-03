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rankCorr

Introducido en: v20.9.0 Calcula un coeficiente de correlación de rangos. Devuelve el coeficiente de correlación de rangos entre x e y. El valor del coeficiente de correlación varía de -1 a +1. Si se pasan menos de dos argumentos, la función devolverá una excepción. Un valor cercano a +1 denota una relación lineal fuerte y, al aumentar una variable aleatoria, la segunda variable aleatoria también aumenta. Un valor cercano a -1 denota una relación lineal fuerte y, al aumentar una variable aleatoria, la segunda variable aleatoria disminuye. Un valor cercano o igual a 0 denota que no existe relación entre las dos variables aleatorias. Véase también Sintaxis
Argumentos
  • x — Valor arbitrario. Float*
  • y — Valor arbitrario. Float*
Valor devuelto Devuelve un coeficiente de correlación entre los rangos de x e y. El valor varía de -1 a +1. Float64 Ejemplos Correlación perfecta
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Relación no lineal
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Véase también
Última modificación el 3 de julio de 2026