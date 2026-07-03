Introducido en: v20.9.0 Calcula un coeficiente de correlación de rangos. Devuelve el coeficiente de correlación de rangos entre x e y. El valor del coeficiente de correlación varía de -1 a +1. Si se pasan menos de dos argumentos, la función devolverá una excepción. Un valor cercano a +1 denota una relación lineal fuerte y, al aumentar una variable aleatoria, la segunda variable aleatoria también aumenta. Un valor cercano a -1 denota una relación lineal fuerte y, al aumentar una variable aleatoria, la segunda variable aleatoria disminuye. Un valor cercano o igual a 0 denota que no existe relación entre las dos variables aleatorias. Véase también Sintaxis
rankCorr
Argumentos Valor devuelto Devuelve un coeficiente de correlación entre los rangos de x e y. El valor varía de -1 a +1.
rankCorr(x, y)
Float64
Ejemplos
Correlación perfecta
Query
SELECT rankCorr(number, number) FROM numbers(100);
Relación no lineal
Response
┌─rankCorr(number, number)─┐
│ 1 │
└──────────────────────────┘
Query
SELECT roundBankers(rankCorr(exp(number), sin(number)), 3) FROM numbers(100);
Véase también
Response
┌─roundBankers(rankCorr(exp(number), sin(number)), 3)─┐
│ -0.037 │
└─────────────────────────────────────────────────────┘