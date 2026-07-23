covarPopStableIntroducido en: v1.1.0 Calcula la covarianza poblacional:
Es similar a la función
covarPop, pero utiliza un algoritmo numéricamente estable. Como resultado,
covarPopStable es más lento que
covarPop, pero produce un resultado más preciso.
Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve la covarianza poblacional entre
covarPopStable(x, y)
x e
y.
Float64
Ejemplos
Cálculo básico de covarianza poblacional con algoritmo estable
Query
DROP TABLE IF EXISTS series;
CREATE TABLE series(i UInt32, x_value Float64, y_value Float64) ENGINE = Memory;
INSERT INTO series(i, x_value, y_value) VALUES (1, 5.6,-4.4),(2, -9.6,3),(3, -1.3,-4),(4, 5.3,9.7),(5, 4.4,0.037),(6, -8.6,-7.8),(7, 5.1,9.3),(8, 7.9,-3.6),(9, -8.2,0.62),(10, -3,7.3);
SELECT covarPopStable(x_value, y_value)
FROM series
Response
┌─covarPopStable(x_value, y_value)─┐
│ 6.485648 │
└──────────────────────────────────┘