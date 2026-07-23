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covarPopStable

Introducido en: v1.1.0 Calcula la covarianza poblacional: Σ(xxˉ)(yyˉ)n\frac{\Sigma{(x - \bar{x})(y - \bar{y})}}{n}
Es similar a la función covarPop, pero utiliza un algoritmo numéricamente estable. Como resultado, covarPopStable es más lento que covarPop, pero produce un resultado más preciso. Sintaxis
Argumentos Valor devuelto Devuelve la covarianza poblacional entre x e y. Float64 Ejemplos Cálculo básico de covarianza poblacional con algoritmo estable
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Última modificación el 23 de julio de 2026