Introducido en: v1.1.0 Aplica una operación XOR bit a bit a una serie de números. Sintaxis
groupBitXor
Alias:
groupBitXor(expr)
BIT_XOR
Argumentos
expr— Expresión de tipo
(U)Int*.
(U)Int*
(U)Int*.
(U)Int*
Ejemplos
Ejemplo de XOR a nivel de bits
Query
CREATE TABLE t (num UInt32) ENGINE = Memory;
INSERT INTO t VALUES (44), (28), (13), (85);
-- Datos de prueba:
-- binario decimal
-- 00101100 = 44
-- 00011100 = 28
-- 00001101 = 13
-- 01010101 = 85
SELECT groupBitXor(num) FROM t;
Response
-- Resultado:
-- binario decimal
-- 01101000 = 104
┌─groupBitXor(num)─┐
│ 104 │
└──────────────────┘